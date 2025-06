Resident Evil 9 es, para muchos, una promesa largamente esperada. No solo por el número que lleva consigo, símbolo de una saga veterana que se niega a envejecer, sino por lo que representa: una nueva oportunidad de regresar a uno de los escenarios más emblemáticos del videojuego moderno. Y aunque reconozco que la simple mención de Raccoon City puede hacer que nos invada cierta nostalgia, lo que Capcom ha presentado en el Summer Game Fest 2025 parece apuntar a mucho más que un simple ejercicio de memoria.

Durante el evento, la compañía japonesa reveló Resident Evil 9: Requiem, título que llegará el 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Lo hizo con un tráiler que, sin mostrar demasiado, dejó claro que estamos ante un giro importante en el tono de la saga. Nada de excesos ni de espectáculos desmedidos: el foco está puesto en una narrativa más contenida, psicológica e íntima, con un horror que parece menos interesado en sobresaltos y más en la inquietud persistente. Y sobre todo, en el peso del pasado.

El juego nos presenta a Grace Ashcroft, una agente del FBI que regresa a las ruinas de Raccoon City para investigar la muerte de su madre, Alyssa. Años después del ataque que arrasó la ciudad —y que parecía haber enterrado sus horrores—, algo permanece. No es solo la amenaza biológica, sino una especie de eco emocional, un legado que no se ha terminado de cerrar. Grace se enfrentará no solo a lo que queda de Umbrella o sus experimentos, sino también a sus propios demonios. Capcom plantea así una historia personal y, a la vez, profundamente conectada con el universo expandido de la franquicia.

Desde el punto de vista técnico, Resident Evil 9 volverá a apostar por la tercera persona, recuperando el estilo visual y jugable que tan bien funcionó en los remakes de Resident Evil 2 y 3, y que tuvo continuidad en Village. El RE Engine vuelve a ser la base tecnológica, aunque en una versión notablemente mejorada, y se espera que esta entrega aproveche al máximo el hardware de la actual generación. No hay aún detalles sobre el sistema de combate o la inteligencia artificial de los enemigos, pero el tono más introspectivo del tráiler sugiere que el ritmo podría ser más pausado, centrado en la atmósfera y la narrativa antes que en la acción constante.

A nivel temático, la decisión de volver a Raccoon City tiene implicaciones evidentes. La ciudad no es solo un lugar: es el corazón podrido de toda la saga. Cada rincón de sus calles destruidas, cada sótano olvidado, cada laboratorio oculto bajo tierra, guarda una historia que conecta directamente con los orígenes del horror biológico en este universo. Recuperar ese espacio, pero hacerlo desde una perspectiva contemporánea y con un nuevo personaje como vehículo, permite reabrir viejas heridas sin caer necesariamente en el reciclaje.

Además, Resident Evil 9: Requiem parece tener la intención de cerrar varias líneas argumentales que la saga ha ido desarrollando en entregas previas, especialmente desde Resident Evil 7. Si Village ya dejó entrever un cambio de ciclo, esta entrega lo puede confirmar. Y aunque Capcom no ha hecho declaraciones sobre si se tratará de un final de etapa, el título elegido —Requiem—, y el enfoque más sombrío del material mostrado, invitan a pensar en una obra que quiere ser algo más que una secuela al uso.

Puede que aún quede mucho por saber, y que las incógnitas superen por ahora a las certezas. Pero si algo queda claro, es que Capcom quiere devolver a Resident Evil al territorio del horror maduro, emocional y narrativo. No solo zombis y mutaciones, sino también pérdida, memoria y redención. Y hacerlo, además, volviendo al epicentro simbólico de todo, es una declaración de intenciones. Personalmente, confío en que Resident Evil 9 no será solo un homenaje, sino un nuevo pilar en la historia de la saga. Y eso, en este punto, ya es mucho decir.