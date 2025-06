El Asistente de salud de la batería llega a más modelos Pixel

La salud de la batería ha sido, durante años, una asignatura pendiente en los teléfonos móviles. Y no solo por la autonomía, sino por el envejecimiento prematuro que sufren muchos dispositivos. En este contexto, Google ha empezado a desplegar una solución silenciosa, pero con potencial: el Asistente de Salud de la Batería. Presentado inicialmente con el Pixel 9a, y destinado a preservar la longevidad del componente más frágil del teléfono, este sistema se prepara ahora para llegar a otros modelos de la familia Pixel.

El funcionamiento del asistente es más sofisticado de lo que parece. En esencia, actúa limitando de forma progresiva el voltaje máximo de carga de la batería, en función de los patrones de uso del usuario. Este mecanismo permite reducir el desgaste acumulado que se produce con cada ciclo de carga completo. Y aunque esta limitación conlleva una ligera reducción en la duración diaria de la batería y un aumento en los tiempos de carga, la idea es clara: sacrificar un poco de rendimiento inmediato a cambio de una batería más duradera en el medio y largo plazo.

La función no es una simple opción adicional dentro del menú de configuración. En el caso del Pixel 9a, viene activada por defecto y no puede deshabilitarse, lo que refleja la confianza de Google en su efectividad. Sin embargo, en los modelos anteriores —como el Pixel 9, donde ya ha sido activada por algunos desarrolladores— los usuarios podrán decidir si la activan o no desde el menú de batería. Eso sí, el sistema advertirá que desactivarlo podría afectar negativamente a la salud del dispositivo, lo que sugiere que Google lo considera parte integral de su estrategia de mantenimiento del hardware.

Este despliegue progresivo se realizará a través de una actualización de los Servicios de Configuración del sistema, sin necesidad de esperar a una nueva versión de Android. Por ahora, Google no ha confirmado qué modelos serán compatibles, pero todo apunta a que abarcará una buena parte del catálogo reciente. En paralelo, cabe recordar que los problemas de autonomía siguen siendo una constante para muchos usuarios de Pixel, especialmente tras algunas actualizaciones como la de mayo de 2025, que introdujo casos de consumo anómalo en segundo plano. En este sentido, la nueva función puede ser también un intento de mitigar esos efectos, al menos en parte.

Más allá de los detalles técnicos, el movimiento refuerza la percepción de que Google está empezando a tomar más en serio el mantenimiento del hardware a largo plazo. Ya no se trata solo de añadir funciones llamativas, sino de garantizar que el dispositivo conserve su integridad con el paso del tiempo. En un mercado donde las políticas de soporte se alargan cada vez más, y donde los usuarios conservan sus móviles durante periodos más largos, esta clase de iniciativas adquieren una relevancia creciente. Google, que en el pasado ha sido criticada por algunos descuidos en este ámbito, parece ahora más consciente de que cuidar del hardware también es parte de la experiencia Pixel.

Y aunque no vaya a ser la característica más comentada ni la que se luzca en los anuncios, el Asistente de Salud de la Batería puede convertirse, con el tiempo, en uno de esos pequeños cambios que marcan la diferencia. Especialmente para quienes no renuevan de forma anual y aspiran a que su teléfono aguante más allá del ciclo típico. Con esta función, Google no promete milagros, pero al menos sí ofrece un respiro. Y eso, a estas alturas, ya es bastante.

Más información