El Google Pixel 9a es oficial: llega el rey de la gama media

Google ha presentado oficialmente el Pixel 9a, un móvil inteligente con potencial para convertirse en el ‘rey’ de una gama media en móviles de competencia feroz. Y es que el gigante de Internet ha mejorado todos sus apartados sobre las versiones precedentes manteniendo un precio de venta por debajo de la barrera de los 500 dólares.

La filtración completa del Pixel 9a, incluyendo un primer vistazo en vídeo, dejaba poco espacio para las sorpresas y el anuncio oficial ha confirmado todo lo que conocíamos y lo que no, como su precio y acabados de color. Google apuesta fuerte con la que viene a ser la versión económica de la serie general Pixel 9.

Pixel 9a, un móvil a tener en cuenta

Google ha renovado el diseño del terminal, comenzando por reducir el grosor de la isla para la cámara trasera que en versiones anteriores (desde los Pixel 6) era demasiado abultada. Ligeramente abovedada y en forma de gota de agua, queda casi alineada con el resto del marco, lo que resulta en una apariencia que indudablemente es más elegante. Lo mismo podemos decir de los bordes y de una estética que en general es más plana y estilizada.

Su marco es de aluminio para un peso total de 185g. Está certificado con IP68 para resistencia al polvo y al agua y cuenta con protección Gorilla Glass 3 en la pantalla. No es la última versión de Corning, pero es protección al fin y al cabo y en concreto esta versión es menos propensa a las típicas rayaduras. La reducción de costes, obligada en una variante económica del tope de gama, también la vemos en la parte trasera realizada en policarbonato, pero en acabado mate y con revestimiento antihuellas.

La pantalla es la que conocíamos, una AMOLED multitáctil de 6,3 pulgadas, con resolución nativa típica en móviles, FHD+ (1080 x 2424 píxeles), con relación de aspecto 20:9 y frecuencia de actualización de 120 Hz. Su brillo máximo es de 2.700 nits y cuenta con soporte para alto rango dinámico, HDR10+.

Las mejoras también llegan al interior, con protagonismo para el chipset Tensor 4 creado internamente por Google. Más allá de su rendimiento bruto en CPU y GPU, la compañía enfocó su desarrollo a un funcionamiento efectivo en el mundo real a la hora de manejar la interfaz y las aplicaciones, y con el foco puesto -cómo no- pensando en la aceleración de la IA. Cuenta con núcleos específicos para ello e incluye el chip de seguridad Titan M2. El Pixel 9a se entrega con 8 Gbytes de memoria RAM como única opción, mientras que para almacenamiento se puede elegir entre 128 o 256 GB.

El terminal cuenta con un sistema de cámaras que incluye una frontal para autofotos de 13 megapíxeles y una trasera con doble sensor, un gran angular de 48 megapíxeles y una ultra gran angular de 13 megapíxeles. Todos los Pixel han hecho muy buenas fotos y este no va a ser una excepción, aunque no tenga el mejor hardware del planeta. Aquí ayudarán las funciones de IA incluidas como Magic Editor, Magic Eraser, Best Take y Photo Unblur. Para fotografía nocturna cuenta con la función Night Sight y por primera vez en la serie A, Google incluye la función de Enfoque Macro para mejorar los detalles de primer plano.

Hay que destacar su batería, con 5.100 mAh es la más grande instalada en un móvil Pixel. Cuenta con carga rápida por cable e inalámbrica y el fabricante promete hasta 30 horas de autonomía. Soporta 5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 y dispone de un puerto USB Tipo-C para carga y datos.

Versiones y precios

El Pixel 9a preinstala la última versión de Android 15 e incluye el asistente de IA Google Gemini que puede iniciarse manteniendo pulsado el botón de encendido. Cuenta con soporte para 7 años de actualizaciones del sistema operativo, de seguridad y de las nuevas funciones que vaya sacando Google para los Pixel. Estará disponible en cuatro acabados de color (lila, rosa, porcelana y obsidiana) con un precio base de 499 dólares que en Europa se convierten en 549 euros.

Google ofrece en su tienda envío gratuito y compra en tres meses sin intereses. Se incluyen suscripciones gratuitas de tres meses a Google One y YouTube Premium.