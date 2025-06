Corsair lanza Multi-Frame Pegboard para Platform:4

Hay quien sostiene que un escritorio ordenado refleja una mente clara. Yo no lo tengo tan claro (y esto es algo de lo que pueden dar fe todas las personas que me conocen), pero sí sé que, en medio de un streaming o editando vídeo a contrarreloj, perder tiempo buscando un cable o un adaptador entre un mar de objetos puede ser tan frustrante como innecesario. Por suerte, Corsair ha entendido que el rendimiento no solo depende del hardware: también del espacio que lo rodea.

La marca ha presentado la Multi‑Frame Pegboard, un sistema modular de organización diseñado específicamente para integrarse en su escritorio Platform:4. Se trata de un panel perforado doble, completamente personalizable, que permite montar estanterías, ganchos y soportes para tener al alcance de la mano desde auriculares hasta cámaras, micrófonos o accesorios de iluminación. Una solución que da un paso más en la dirección del escritorio como plataforma creativa total.

La pegboard incluye dos paneles perforados y un conjunto de tres estantes metálicos ajustables junto con trece ganchos intercambiables. Todo se monta sin herramientas adicionales sobre los raíles T‑channel de aluminio que ya incorpora el Platform:4, manteniendo una estética limpia y una instalación rápida. La compatibilidad es total con los soportes y módulos de Elgato, como brazos articulados, cámaras o lámparas, lo que convierte este panel en una extensión natural del ecosistema modular de Corsair.

La clave está en la flexibilidad. La Multi‑Frame Pegboard se puede configurar horizontal o verticalmente, y permite una personalización completa gracias a su compatibilidad con soportes aftermarket o impresos en 3D. Los usuarios pueden rediseñar su espacio de trabajo según el flujo de cada proyecto, añadiendo o retirando elementos según sus necesidades. No es solo una pieza de mobiliario: es un lienzo adaptable que responde al ritmo de la creación.

Además de lo funcional, Corsair ha cuidado el diseño interno del sistema. La gestión de cables se resuelve mediante canales RapidRoute y una bandeja trasera que oculta el cableado, ayudando a mantener la superficie de trabajo despejada y visualmente ordenada. La inspiración viene directamente del diseño Multi‑Frame que debutó con el Platform:6, pero ahora adaptado a un formato más compacto sin perder modularidad ni opciones.

El sistema está disponible en dos tamaños —120 cm y 180 cm— y dos colores: blanco o negro. Está pensado para integrarse sin esfuerzo tanto en estudios de creación como en entornos de juego, sea cual sea la estética dominante. Su precio de salida ronda los 349,90 euros, y viene respaldado por cinco años de garantía y el soporte internacional habitual de la marca.

La Multi‑Frame Pegboard no es un accesorio menor: es una pieza clave dentro de la estrategia de Corsair por convertir el escritorio en el centro de operaciones del creador moderno. Un espacio donde cada herramienta tiene su sitio, y donde cada gesto cuenta. Porque en la creación, como en el juego, el orden también puede ser una ventaja competitiva.

Más información