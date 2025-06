Novedades en GeForce Now: llega la saga Borderlands

Ya tenemos confirmadas las novedades que llegan esta semana a GeForce Now, y sin duda una de las más importantes es el desembarco de la saga Borderlands. Todos los juegos de la franquicia estarán disponibles en la plataforma de juego en la nube de NVIDIA, y es una buena noticia porque, además, estos se pudieron conseguir de forma gratuita en varias ocasiones.

Si los reclamaste en su momento, pero no los jugaste porque tu PC no cumplía con los requisitos o no podía moverlos en condiciones estás de suerte, porque por fin podrás jugarlos a través de GeForce Now sin tener que cambiar nada de tu PC. Los servidores de NVIDIA se ocuparán de todo, y con el plan «ultimate» podrás jugar en 4K y disfrutar de un rendimiento de hasta 240 FPS.

Esta es la lista completa de nuevos juegos que llegan a GeForce Now esta semana:

• REMATCH (Nuevo en Steam, Xbox, PC Game Pass).

• Broken Arrow (Nuevo en Steam).

• Crime Simulator (Nuevo en Steam).

• Date Everything! (Nuevo en Steam).

• FBC: Firebreak (Nuevo en Steam, Xbox, PC Game Pass).

• Lost in Random: The Eternal Die (Nuevo en Steam, Xbox, PC Game Pass).

• Architect Life: A House Design Simulator (Nuevo en Steam).

• Borderlands Game of the Year Enhanced (Steam).

• Borderlands 2 (Steam, Epic Games Store).

• Borderlands 3 (Steam, Epic Games Store).

• Borderlands: The Pre-Sequel (Steam, Epic Games Store).

• METAL EDEN Demo (Steam).

• Torque Drift 2 (Epic Games Store).

Los juegos que ya hayas comprado o adquirido a través de promociones gratuitas funcionarán sin problema en GeForce Now. No tendrás que volver a comprarlos para poder utilizarlos en esta plataforma, una de las grandes ventajas de este servicio de juego en la nube de NVIDIA.

Si tienes dudas sobre cómo funcionará este servicio con tu PC, y con tu conexión a Internet, tranquilo, puedes probarlo a través de la modalidad gratuita durante todo el tiempo que quieras. Esta te dará acceso a un servidor básico y a sesiones de juego de hasta una hora, con anuncios durante la fase de espera en sala.

Una vez que lo pruebes puedes cambiarte en cualquier momento a las dos opciones superiores, que son de pago. Con la modalidad «ultimate» tendrás acceso a un servidor con la potencia de una GeForce RTX 4080, y disfrutarás de una experiencia muy cercana a la que tendrías con un PC de gama alta en local.