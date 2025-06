Eureka J15 Pro Ultra: automatización para el día a día

El Eureka J15 Pro Ultra, la nueva propuesta entre los robots aspiradores de Eureka, se presenta como una solución integral para la limpieza automatizada del hogar, combinando potencia excepcional con tecnologías innovadoras que prometen reducir al mínimo la intervención humana. Este modelo de gama alta llega con varias características nuevas con respecto a sus predecesores. Vamos a analizarla detalladamente.

Especificaciones robot aspirador Eureka J15 Pro Ultra

Dimensiones Robot 354 mm x 355 mm x 117 mm | Base 395mm x 458mm x 468mm Navegación SUD Depósitos de agua 4 L agua limpia y 3,4 L agua sucia Potencia de succión 16200Pa Capacidad del contenedor de polvo 3L Asistentes de voz Alexa, Siri, Google Assistant Batería 5200 mAh

Diseño y construcción

El robot mantiene el diseño cuadrado característico de la gama J de esta marca, con unas dimensiones de 354 mm x 355 mm (un cuadrado casi perfecto) y con 117 mm de altura. Este tamaño le permite acceder sin problemas a espacios reducidos y moverse bajo la mayoría de los muebles. La base de carga, con unas medidas de 395 x 458 x 468 mm, integra todos los sistemas de mantenimiento automático en un diseño que, aunque voluminoso, algo que comentaremos más adelante, resulta funcional y bien organizado.

En cuanto a capacidad, vemos un primer punto negativo con respecto a su predecesor, el Eureka J12 Ultra. Encontramos dos depósitos, uno de 4 litros para agua limpia y otro de 3,4 litros para agua sucia, además de un contenedor de polvo de 3 litros. El modelo anterior contaba con dos depósitos de 4,6 litros, uno para el agua limpia y otro para el agua sucia, con la misma capacidad para el depósito de polvo. Es cierto que la base es ligeramente más estrecha, pero esta reducción de capacidad se ha visto reflejada principalmente en la altura de la base, en lugar del ancho o el profundo, y que es precisamente el eje que puede ser menos problemático. Esto se traduce en que hay una mayor frecuencia de mantenimiento de las aguas que no se ve realmente reflejado en una base más reducida, al menos de forma práctica.

Uno de los aspectos más decepcionantes, y que comparte con su predecesor, es el sistema de recogida de polvo mediante bolsas desechables, un paso atrás respecto a modelos anteriores de la marca como el E10s que prescindían de este tipo de consumibles. Una decisión de diseño probablemente tomada para simplificar la integración con el sistema de fregado, pero que no deja de ser un punto negativo, al menos en mi opinión.

Rendimiento y tecnologías

El sistema de navegación del J15 Pro Ultra emplea una combinación de LiDAR y cámaras RGB que permite no solo mapear con precisión los espacios, sino también identificar y clasificar diferentes tipos de obstáculos. Se trata de un sistema es particularmente efectivo para reconocer cables y objetos pequeños (que fotografía e identifica), reduciendo significativamente los atascos en comparación con modelos que solo usan LiDAR.

Además, como no podía ser menos, cuenta con inteligencia artificial IntelliView™, que funciona adecuadamente para distinguir entre residuos secos y húmedos, adaptando su comportamiento para evitar problemas como la formación de grumos en el depósito.

En cuanto a potencia, el J15 Pro Ultra establece un nuevo estándar en limpieza robótica con su potencia de succión de 16,200 Pa, muy superior a modelos anteriores, demostrando una muy buena capacidad para manejar desde polvo fino hasta residuos más voluminosos.

Entre sus características más destacables, aunque no es una novedad en este modelo, se encuentra el sistema de autolimpieza de la base, que no solo lava los paños de fregado sino que también limpia automáticamente su propia bandeja mediante un raspador integrado. Es cierto que, ocasionalmente, te pedirá que laves la bandeja para mantener un nivel de higiene óptimo, pero es algo bastante puntual. En cuanto al sistema limpieza de mopas que mencionábamos, utiliza agua a 45°C para una desinfección más efectiva, eliminando hasta el 99.9% de bacterias comunes en superficies, según datos del fabricante.

Otra de las novedades de este robot aspirador es la que han denominado tecnología FlexiRazor™ contra enredos, que, según el fabricante, reduce los enredos en un 99% mediante cuchillas vibrantes que operan a alta frecuencia. Esto es especialmente útil en hogares con mascotas, cosa que no he podido comprobar. Por su parte, el sistema de fregado ScrubExtend ofrece una precisión notable, alcanzando hasta 1.36 mm de bordes y esquinas. Ya hemos probado anteriormente este tipo de sistemas de fregado de mopas, y están a años luz de los fijos con depósito de agua, y si les sumamos este “extensor”, el resultado es una mayor efectividad en esquinas y en zonas en las que, por altura, el robot aspirador cabe. Es cierto que son apenas unos centímetros los que gana con este sistema, pero se agradece.

Experiencia de uso

En el uso diario, el J15 Pro Ultra cumple con creces. Tiene autonomía suficiente para limpiar hasta 180 m² en un solo ciclo, según afirma el fabricante. No he hecho pruebas en una vivienda de esa extensión, pero en un piso estándar de 3 habitaciones con el modo aspirado y fregado con mopa simultáneos, no llega a consumir la mitad de la batería, por lo que podría dar dos vueltas si fuese necesario. La navegación es precisa y eficiente, evitando obstáculos y optimizando rutas de limpieza, mientras que el nivel de ruido (55 dB) se mantiene en niveles aceptables para uso diurno.

La aplicación móvil, aunque funcional, puede resultar un poco abrumadora por las diferentes opciones con las que cuenta, y que en ocasiones cuesta entender en punto diferenciador entre unas y otras y cómo van a afectar al proceso de limpieza. Cuenta además con modos de limpieza preestablecidos que, personalmente, considero que resultan poco prácticos y no aportan un valor significativo a la experiencia de usuario.

Un problema que he detectado una tendencia del dispositivo a desconectarse ocasionalmente del WiFi, por supuesto conectado a una red 2.4 GHz estable. Este fallo lo he notado, de forma puntual a la hora de activar la limpieza directamente desde la app, como personalmente utilizo el robot principalmente con programación, no he “sufrido” demasiado este problema. No obstante, entiendo que para usuarios que activen el robot sin programación, de una manera más manual, puede ser un problema. Parece ser un fallo de software que probablemente pueda solucionarse con futuras actualizaciones, y confío en que así sea.

Conclusión y valoración

El Eureka J15 Pro Ultra marca un hito importante en la evolución de los robots aspiradores, especialmente para hogares con mascotas o necesidades de limpieza exigentes. Su potencia de succión y las nuevas tecnologías implementadas garantizan un sistema de limpieza superior.

No obstante, algunas decisiones de diseño, como el sistema de bolsas desechables, junto con los problemas ocasionales de conectividad WiFi detectados, pueden convertirse en un inconveniente. Estos aspectos, unidos a su elevado precio, pueden hacer que algunos usuarios prefieran esperar a futuras versiones o actualizaciones que corrijan estos inconvenientes.

Para quienes priorizan la eficiencia y la minimización del mantenimiento, el J15 Pro Ultra sigue siendo una de las opciones más completas del mercado actual. Un sistema de limpieza al que, si te subes, no te querrás volver a bajar.

El robot aspirador Eureka J15 Pro Ultra está disponible en dos colores (blanco y negro) en la web oficial de Eureka canales minoristas como Amazon por un precio desde 999,99€.