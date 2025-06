Consigue 4 meses gratis de Amazon Music Unlimited Familiar

Amazon Music vuelve a lanzar una de esas promociones que cuesta dejar pasar: cuatro meses completamente gratis del plan Familiar de su servicio de música en streaming. Una oferta pensada para quienes aún no han probado la plataforma, y que permite acceder a más de 100 millones de canciones, listas personalizadas, audio espacial, letras en tiempo real y la comodidad de la reproducción sin anuncios, en alta calidad y desde cualquier dispositivo. La música, cuando se comparte, suma. Y hacerlo sin coste durante 120 días, hasta para seis personas, convierte esta propuesta en algo más que una prueba: es una invitación a redescubrir cómo suena tu casa, tu coche o tus auriculares.

La promoción estará disponible hasta el 14 de julio y es válida para nuevos usuarios de Amazon Music Unlimited, o para aquellos que no hayan estado suscritos en los últimos años. Incluye acceso completo al plan Familiar, cuyo precio habitual es de 17,99 €/mes. Cada miembro de la familia puede tener su cuenta individual, con sus listas, recomendaciones y descargas, y disfrutar de la reproducción simultánea en todos los dispositivos compatibles, desde móviles y tablets hasta altavoces Echo, Fire TV, Sonos, sistemas de coche y más.

Este tipo de campañas no son nuevas en Amazon. De hecho, el año pasado la compañía ofreció una promoción de cinco meses para el plan personal, también limitada en el tiempo, lo que confirma que esta es una de sus estrategias preferidas para atraer nuevos usuarios y reforzar su presencia frente a rivales como Spotify o Apple Music. El modelo gratuito por tiempo limitado ha demostrado ser eficaz y, de hecho, muchos usuarios optan por continuar con la suscripción una vez finalizado el periodo promocional.

Quienes ya hayan probado Amazon Music en el pasado, sin embargo, no quedan del todo fuera. En paralelo, la plataforma ofrece un descuento del 30 % durante tres meses para quienes se reenganchan: el precio baja a 7,69 €/mes durante ese tiempo (en lugar de 10,99 €), y luego se restablece el precio estándar. Es una forma menos generosa, pero también útil para quienes quieren volver sin asumir el coste completo de inmediato.

En cuanto a calidad, Amazon Music Unlimited no se queda atrás. Ofrece reproducción en HD, Ultra HD e incluso en Dolby Atmos en los dispositivos compatibles. La app es sencilla de usar, permite la descarga de contenido para escuchar sin conexión, tiene integración total con Alexa y permite consultar las letras en pantalla para la mayoría de los temas. Una experiencia rica, sin ruido externo y con una interfaz diseñada para ponerte la música fácil.

Registrarse no lleva más de un minuto, y cancelar, si no convence, tampoco. La clave está en decidir cuándo hacerlo. Y con promociones como esta, cada vez parece más claro que el mejor momento para probar un servicio no es “cuando lo necesites”, sino cuando se cruza una oferta como esta. Cuatro meses son mucho tiempo para descubrir si te encaja. Y si no lo pruebas, igual te lo estás perdiendo.