Apple estudia comprar Perplexity AI para mejorar Apple Intelligence

Perplexity AI aparece en el radar de Apple justo cuando más se cuestiona la capacidad del gigante californiano para ser relevante en la carrera de la inteligencia artificial. En un sector que se mueve a velocidad vertiginosa, la compañía de Cupertino parece mirar con creciente interés a esta startup emergente, no solo como una inversión estratégica, sino como una tabla de salvación para una propuesta de IA que, pese al bombo mediático, sigue sin estar a la altura de sus principales competidores.

Según Bloomberg, Apple ha iniciado conversaciones internas para valorar una posible compra o alianza con Perplexity AI. Aunque no se ha formulado ninguna oferta formal, altos ejecutivos de la empresa, incluido Eddy Cue, ya han evaluado sus capacidades. El objetivo sería claro: reforzar su ecosistema de inteligencia artificial, marcado por retrasos, escasa diferenciación y un asistente —Siri— que, pese a las promesas, sigue lejos de ofrecer una experiencia realmente conversacional o contextual.

Perplexity AI no es un actor menor. Fundada en 2022 por antiguos investigadores de OpenAI y DeepMind, su propuesta se basa en un buscador conversacional que responde a preguntas con precisión, cita las fuentes utilizadas y permite navegar entre resultados sin perder el hilo. Su modelo gratuito ya ofrece un nivel muy alto, y su versión Pro permite elegir entre modelos como GPT-4.1, Claude 4 o Sonar, además de ofrecer búsquedas empresariales, un navegador beta propio y apps móviles. La compañía ha sido valorada en unos 14.000 millones de dólares tras una reciente ronda de financiación de 500 millones.

El contraste con Apple es evidente. Pese a haber anunciado Apple Intelligence en 2024, y a su integración en algunos de sus dispositivos, las funciones prácticas siguen siendo limitadas. La esperada nueva versión de Siri basada en modelos generativos no llegará hasta 2026, según ha confirmado la propia empresa en la última WWDC. Mientras tanto, Apple depende de su acuerdo con OpenAI para ofrecer ChatGPT como solución integrada, lo que ha sido interpretado más como una cesión que como una innovación propia.

Las críticas no han tardado en llegar. Recientemente se han presentado varias demandas contra Apple, acusándola de ofrecer información engañosa sobre el avance de su IA y el alcance real de Apple Intelligence. A esto se suman voces que apuntan a la escasa ambición de su última conferencia para desarrolladores, donde no se presentaron novedades significativas más allá de lo ya anunciado hace un año. En contraste, Google, Microsoft o incluso Meta ya han desplegado soluciones plenamente funcionales, con asistentes que combinan IA generativa, búsqueda contextual y automatización avanzada.

Perplexity podría representar para Apple una vía rápida para cerrar esa brecha. Su buscador está pensado desde el primer momento como una interfaz natural, transparente y potente, capaz de resumir, citar y ofrecer alternativas sin necesidad de salir del entorno conversacional. Integrarlo, o simplemente absorber su tecnología y su equipo, podría darle a Siri y a Apple Intelligence el impulso que hasta ahora no ha conseguido por su cuenta.

En el fondo, la posible compra de Perplexity no habla solo de estrategia. Habla de urgencia. De una Apple que, por primera vez en muchos años, no parece marcar el ritmo de la innovación, sino tratar de seguirlo. Si decide comprar, no será por capricho: será porque ya no puede permitirse seguir esperando a que su visión de la IA madure sola.