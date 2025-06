Disfruta de los clásicos de Nintendo NES en 3D con 3dSen

3dSen es un emulador para juegos de Nintendo NES que tiene una particularidad muy importante, es capaz de convertir esos sus clásicos 2D en juegos 3D utilizando voxels. Estoy seguro de que esta tecnología os resultará familiar, porque es la misma que se utilizó en mods de DOOM para generar modelos totalmente tridimensionales.

Un vóxel es, dicho de una forma simple, el equivalente al píxel en una escena 3D. A diferencia de los modelos 3D basados en polígonos, que tienen como unidad más básica el triángulo, los modelos tridimensionales que están basados en voxels son más sencillos, más versátiles y mucho más fáciles de utilizar.

Lo que hace 3dSen es aplicar un modelo basado en voxels a los juegos de Nintendo NES. Esto permite convertir los sprites 2D en un escenario totalmente 3D que nos recuerda, y mucho, a una especie de diorama generado en tiempo real, pero manteniendo todo el encanto del juego original. Esto último es muy importante, y es sorprendente lo bien que conservan su jugabilidad a pesar de esa transformación visual.

De momento este emulador es compatible con 100 juegos de Nintendo NES, que funcionan con ese efecto 3D, y ha llegado a su versión 1.0, lo que significa que ya salido de la fase beta. Por desgracia no es gratuito, es un emulador de pago que estará disponible en Steam a partir del 26 de junio con un precio de 7,79 euros como oferta de lanzamiento.

¿Vale la pena este emulador? Por lo que he podido ver en el vídeo de lanzamiento la verdad es que tiene muy buena pinta. Hay juegos que se benefician muchísimo de ese salto del píxel al vóxel, como los Ninja Gaiden, Castlevania y The Legend of Zelda II, que también aparece en el vídeo, pero es un emulador para nostálgicos y fans del mundo retro.

Como emulador es totalmente legal, y como no ofrece ningún tipo de juego ni indica cómo obtenerlos de forma ilegal no debería haber ningún problema con 3dSen. No obstante, ya sabemos cómo es Nintendo con estas cosas, así que es imposible descartar que algún momento la compañía japonesa decida tomar medidas contra este emulador, sobre todo si acaba teniendo un gran éxito.

Requisitos de 3dSen

Windows 7, Linux o Mac.

CPU Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 64 X2.

4 GB de RAM.

GPU Intel Iris 645 o equivalente compatible con DirectX 11.

400 MB de espacio libre.

Requisitos recomendados