La IA de Meta ya analiza y resume conversaciones de WhatsApp

WhatsApp ha lanzado una nueva función que promete ayudar a los usuarios a ponerse al día con sus conversaciones sin tener que leer todos los mensajes pendientes. Bajo el nombre de Message Summaries, la aplicación de mensajería de Meta pone en manos de la inteligencia artificial la tarea de resumir lo que ha ocurrido en un chat mientras el usuario estaba ausente. Una herramienta pensada para la inmediatez, sí, pero que vuelve a reabrir el debate sobre privacidad y confianza en una compañía con un historial difícil de ignorar.

Según leemos en el blog oficial de WhatsApp, esta función emplea tecnología de procesamiento privado —Private Processing— que garantiza que ni Meta ni ningún otro usuario puede ver el contenido de los mensajes ni los resúmenes generados. Los resúmenes se crean localmente mediante Meta AI, y la opción es completamente invisible para los participantes de la conversación. En teoría, se trata de una solución que prioriza la privacidad sin renunciar a la utilidad.

Sin embargo, las promesas de Meta sobre la confidencialidad de sus sistemas no siempre han resistido el paso del tiempo. Basta con recordar el caso Cambridge Analytica, los escándalos sobre segmentación publicitaria o las prácticas opacas en el etiquetado de datos para entrenamiento de IA. Aunque Private Processing suena tranquilizador sobre el papel, el mero hecho de que los resúmenes se generen mediante tecnología propietaria de Meta plantea dudas razonables sobre el uso futuro de esa información, incluso si no se almacena de forma directa.

A ello se suma un riesgo estructural: una vez que se introduce un intermediario, por muy automatizado que sea, entre el mensaje original y su comprensión, se abre la puerta a interpretaciones erróneas, sesgos algorítmicos o filtrados no deseados. En el mejor de los casos, puede distorsionar el contenido original; en el peor, convertirse en una nueva vía para afinar perfiles de comportamiento o intereses, aunque se asegure lo contrario.

WhatsApp afirma que el uso de Message Summaries es completamente opcional y que la función está desactivada por defecto. Los usuarios que decidan activarla podrán seleccionar en qué chats se permite esta asistencia de IA, a través de los controles de privacidad avanzada de la aplicación. Es una medida que busca reforzar la percepción de seguridad, aunque el simple hecho de tener que decidir si confiar en Meta ya es, para muchos, una alerta en sí misma.

Por ahora, los resúmenes están disponibles solo en inglés y para usuarios en Estados Unidos. La compañía asegura que planea extender la función a otros idiomas y países en los próximos meses, aunque no ha dado fechas concretas. Como suele ser habitual, el despliegue global dependerá de la recepción inicial y —previsiblemente— de la evolución de las críticas.

La integración de inteligencia artificial en herramientas de mensajería parece inevitable, pero eso no exime de cuestionamientos. Automatizar la lectura de mensajes puede ahorrar tiempo, sí, pero también implica ceder parte del control sobre la comunicación personal a sistemas que no siempre son tan neutrales o privados como se presentan. Con Meta al mando, la prudencia sigue siendo no una opción, sino una necesidad.