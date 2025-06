Capcom habla de Resident Evil Requiem en un nuevo vídeo

Resident Evil Requiem es la próxima gran entrega dentro de la conocida franquicia de Capcom. Este juego amplía la línea argumental de la saga, y por tanto todo lo que ocurra en ella formará parte del canon de la misma.

Durante su presentación oficial se confirmaron detalles muy importantes, entre los que podemos destacar la vuelta a una Raccoon City en ruinas, ya que la ciudad fue devastada por una bomba termobárica al final del segundo juego en un intento de detener la expansión de los virus T y G, y también la presencia de Grace Ashcroft como protagonista.

En un nuevo vídeo centrado en las claves de desarrollo de Resident Evil Requiem, Capcom ha mostrado algunas imágenes de juego real de la primera escena en la que controlamos a Grace Ashcroft, y también ha profundizado en algunos de los aspectos más importantes de este personaje.

Según Capcom, Grace es un personaje que no tiene nada que ver con los que hemos visto hasta ahora en la franquicia, porque no es una heroína valiente y decidida, de hecho se asusta con facilidad y es introvertida. No tiene nada que ver con Leon Kennedy, y no actuaría igual que este en las mismas situaciones.

Esto es un guiño claro a dos cosas, la primera es que Leon será el segundo protagonista de Resident Evil Requiem, algo que se venía rumoreando con fuerza, y la segunda es que en los momentos en los que nos toque jugar con Grace la jugabilidad será distinta, porque este personaje será más frágil y vulnerable.

Con todo, esto no significa que Grace solo vaya a ser capaz de correr y de esconderse, es una agente del FBI y será capaz de defenderse utilizando armas de fuego, y podremos controlarla con la cámara en primera y en tercera persona. Esto es todo un acierto por parte de Capcom, incluir esta posibilidad desde el principio.

Koshi Nakanishi, director del juego, explica que la vuelta a Raccoon City se debe a que este fue precisamente el punto de inicio de muchos personajes importantes en la saga, y uno de los escenarios clave dentro de la franquicia. Volver a esa ciudad es como rendir un homenaje al punto de partida de la franquicia, y a todos los personajes que salieron de él.

El lanzamiento de Resident Evil Requiem está programado para el 27 de febrero de 2026, y estará disponible para Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 y PC. No hay información todavía sobre el posible lanzamiento de una versión para Nintendo Switch 2. Sus requisitos en PC aún no se han confirmado, pero hace poco compartimos con vosotros una estimación bastante realista.