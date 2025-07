El MacBook barato con chip Apple A18 Pro podría costar menos de 1.000 euros

Actualmente el MacBook barato de Apple es el modelo Air de 13 pulgadas. Este se puede comprar en España desde 1.019 euros (en oferta) en su versión con 16 GB de RAM, SoC M4 y SSD de 256 GB. Es un precio «razonable» para ser un Mac, pero todavía se aleja del usuario medio que quiere gastar menos de mil euros, una categoría muy importante y muy concurrida que genera mucho dinero.

El analista Ming-Chi Kuo ha dejado caer un interesante rumor, ya que asegura que Apple está trabajando en un MacBook barato de verdad que tendría un precio inferior a los 1.000 euros, y que mantendrá el diseño y el tamaño de pantalla del MacBook Air de 13 pulgadas. Será, por tanto, una versión de este pero con recortes a nivel de hardware.

La diferencia más importante entre ambos portátiles estará en el SoC, ya que el MacBook Air utiliza la serie M, y ese nuevo modelo económico estará configurado, en teoría, con un chip Apple A18 Pro, el mismo chip que Apple monta en los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Este chip es bastante potente, y tiene una NPU avanzada que es capaz de ejecutar IA en local, así que no es un mal movimiento.

Para Apple esto sería también un movimiento doblemente ganador. Por un lado le permitiría crear un portátil más económico capaz de competir en un nivel muy concurrido y muy lucrativo, la gama media de menos de 1.000 euros, y por otro lado también puede utilizar ese nuevo portátil para dar salida a todos los SoCs Apple A18 Pro que le queden sin vender.

Todavía no tenemos los detalles completos ni el precio final de ese MacBook barato, pero si este se confirma lo más probable es que cuente con 16 GB de RAM y con un SSD de 256 GB en su configuración base, aunque no me atrevo a descartar una versión con 8 GB de RAM para reducir aún más el precio de esa versión base.

El Apple A18 Pro tiene una CPU ARM de 6 núcleos (2 núcleos de alto rendimiento y 4 núcleos de alta eficiencia), y viene con una GPU Apple de 6 núcleos. La NPU tiene 16 núcleos de IA y ofrece una potencia de 35 TOPs.

Se rumorea que este nuevo MacBook barato entrará en producción a finales de año, y que su lanzamiento tendrá lugar a mediados de 2026. El precio es un misterio, pero partiendo de lo que hemos visto en el MacBook Air de 13 pulgadas, y de las posibles especificaciones de este nuevo modelo más económico, lo más lógico es que posicione en la franja de los 799-899 euros.