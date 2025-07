Galaxy Z Fold7 y Flip7: Samsung renueva sus plegables

Sin sorpresas, tal y como esperábamos, los nuevos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7 han sido los grandes protagonistas del Galaxy Unpacked de verano, un evento que, desde hace ya algunos años, es empleado por Samsung para renovar su propuesta de smartphones plegables. Y esto, teniendo en cuenta que hablamos de la compañía que ha apostado más firmemente, y desde hace más tiempo, por el mercado de los plegables, hace que sea un momento realmente relevante para el mismo.

Lejos quedan ya, eso sí, los tiempos en los que los Galaxy Z eran prácticamente la única opción para todos aquellos usuarios que querían apostar por este tipo de dispositivos. Cada vez son más los fabricantes que han entrado en la arena, algunos con propuestas semejantes a las ya existentes y otros con aportaciones más disruptivas, lo que hace que Samsung haya tenido que pisar el acelerador y, aún mantenidos las bases del diseño y factor de forma de estos dos veteranos, buscar la manera de seguir faenando en un caladero cada vez más poblado de pescadores.

Este año, además, la inteligencia artificial se consolida como un elemento transversal en ambos modelos, con nuevas funciones que apuntan a mejorar la productividad, la creatividad y la experiencia de uso general. Tanto el Galaxy Z Fold7 como el Galaxy Z Flip7 llegan con mejoras técnicas y de software que buscan reforzar la posición de Samsung en un mercado plegable que, aunque crece con fuerza, también presenta cada vez una competencia más intensa.

Samsung Galaxy Z Fold7

El Galaxy Z Fold7 llega como la renovación de la propuesta plegable más ambiciosa de Samsung, manteniendo el formato libro que ha caracterizado a la serie desde sus inicios. Este modelo destaca por su diseño más fino y ligero hasta la fecha, con un peso de 215 gramos y un grosor de 8,9 mm plegado y 4,2 mm desplegado, lo que facilita su uso como smartphone convencional sin renunciar a la amplitud de pantalla cuando se despliega.

En su interior encontramos una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas con resolución QXGA+, frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo que alcanza los 2.600 nits gracias a Vision Booster. La pantalla externa, por su parte, crece hasta las 6,5 pulgadas con un nuevo ratio 21:9, acercándose más al uso de un smartphone estándar cuando está cerrado. Ambas cuentan con protección Corning Gorilla Glass Ceramic 2 en la cubierta y mejoras en su resistencia.

Uno de los puntos fuertes del Fold7 es su sistema de cámaras, que incorpora un sensor principal gran angular de 200 megapíxeles, complementado por un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y zoom espacial 30x. A esto se suma una cámara de 10 MP en la pantalla externa y otra de 10 MP en la pantalla principal, pensada para videollamadas o selfies grupales con el dispositivo abierto.

El rendimiento corre a cargo del procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un chip de nueva generación que, según Samsung, ofrece mejoras de hasta un 41% en NPU, un 38% en CPU y un 26% en GPU respecto a la generación anterior. Esta potencia se complementa con opciones de memoria que van desde los 12 GB con 256 GB de almacenamiento, hasta los 16 GB con 1 TB de capacidad interna, junto a una batería de 4.400 mAh compatible con carga rápida de 25W, inalámbrica y Wireless PowerShare.

En el apartado de software, el Fold7 incorpora One UI 8 basado en Android 16, con una fuerte integración de las funciones de Galaxy AI. Entre ellas destacan herramientas como el asistente fotográfico con edición generativa, el borrador de audio en vídeos, Circle to Search y Gemini Live, que permite interacciones multimodales con la IA para ofrecer respuestas contextuales o asistencia en tiempo real, optimizadas para el formato plegable.

La construcción del Galaxy Z Fold7 también se refuerza con su bisagra Armor FlexHinge de nuevo diseño, materiales como el aluminio Advanced Armor y una estructura interna renovada con placa de titanio y cristal ultrafino un 50% más grueso, mejorando la durabilidad y reduciendo la visibilidad de las arrugas en pantalla. Con estas mejoras, Samsung busca mantener la propuesta del Fold como su plegable más completo, orientado a quienes buscan productividad y una experiencia de pantalla grande en movilidad.

Samsung Galaxy Z Flip7

El Galaxy Z Flip7 se presenta como la renovación de la propuesta tipo concha de Samsung, orientada a quienes buscan un plegable más compacto y ligero. Con un peso de 188 gramos y un grosor de 13,7 mm cuando está plegado, se consolida como el modelo más fino de la serie hasta la fecha, manteniendo su atractivo principal: la facilidad de guardarlo en cualquier bolsillo sin renunciar a la experiencia completa de un smartphone premium.

En la parte interna integra una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución FHD+, frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits gracias a Vision Booster, asegurando una buena visibilidad incluso bajo luz solar intensa. La pantalla externa, FlexWindow, crece hasta las 4,1 pulgadas en un panel Super AMOLED que ahora ofrece un uso más versátil gracias a su mayor tamaño y tasa de refresco de hasta 120 Hz.

El apartado fotográfico incorpora un sistema de doble cámara trasera compuesto por un sensor gran angular de 50 MP y un ultra gran angular de 12 MP, además de una cámara frontal de 10 MP. Entre sus mejoras destaca la integración del motor ProVisual Engine, que optimiza escenas automáticamente, junto al nuevo HDR de 10 bits y un modo Noche mejorado, además de funciones específicas como Zoom Slider y filtros en tiempo real directamente desde la FlexWindow.

A nivel de rendimiento, el Flip7 apuesta por el SoC Exynos 2500 de 3 nm, el más avanzado de la marca hasta la fecha, acompañado de 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 o 512 GB. La batería, de 4.300 mAh, es la mayor vista en un modelo Flip, y Samsung promete hasta 31 horas de reproducción de vídeo con una sola carga, además de carga rápida de 25 W e inalámbrica PowerShare.

El software, basado en One UI 8 sobre Android 16, destaca por la integración de Galaxy AI y nuevas funciones adaptadas a su formato plegable. Entre ellas se encuentra Gemini Live, que permite interacciones de voz y tareas sin manos directamente desde la FlexWindow, además de Now Bar y Now Brief, que amplían la información contextual y la personalización del dispositivo, así como la llegada de Samsung DeX por primera vez a la gama Flip, transformándolo en una estación de trabajo conectada a pantalla externa.

Por último, Samsung refuerza la resistencia y durabilidad del Flip7 con la nueva bisagra Armor FlexHinge, marcos de Armor Aluminium y cubierta de Corning Gorilla Glass Victus 2, además de certificación IP48 frente al polvo y el agua. Con estas mejoras, la compañía coreana busca consolidar su propuesta de smartphone plegable tipo concha como un dispositivo práctico, potente y con funciones de IA integradas para el día a día.

