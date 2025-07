The Elder Scrolls VI, qué PC necesitarás para jugarlo, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos

Bethesda lleva ya unos años trabajando en The Elder Scrolls VI, su próximo juego triple A y futura entrega de su conocida franquicia. Su anuncio se produjo en 2018, pero el lanzamiento de Starfield en 2023 me hace pensar que su desarrollo habría sufrido un parón importante, y que podría haber sido retomado justo después del lanzamiento de Starfield.

La información oficial es escasa, pero tenemos muchos rumores y supuestas filtraciones circulando con diferentes grados de fiabilidad, así que creo que es un buen momento para filtrar todas esas informaciones y quedarnos únicamente con aquellas que tienen sentido, y que realmente podrían cumplirse.

En este artículo no solo vamos a hablar de lo que esperamos de The Elder Scrolls VI a nivel jugable, sino que también tocaremos el plano técnico, veremos las plataformas a las que podría llegar este título, y también hablaremos de los posibles requisitos que tendremos que cumplir para poder jugarlo en PC.

Qué sabemos de The Elder Scrolls VI

Lo mas probable es que esta entrega vuelva a estar ambientada en el continente de Tamriel, y se rumorea que nos llevará al Páramo del Martillo, conocida en inglés como Hammerfell. Esta información procede de estimaciones obtenidas por los jugadores de The Elder Scrolls Online, aunque no tenemos detalles sobre la posible línea temporal frente a entregas anteriores, y también se barajan otras posibles localizaciones, como High Rock y Valenwood.

A nivel jugable no esperamos cambios importantes. The Elder Scrolls VI debería mantener la enorme libertad en la creación del personaje de entregas anteriores, así como ese planteamiento tipo «rol de acción» en primera y tercera persona con un mundo abierto enorme y lleno de secretos que podremos explorar con total libertad.

Hemos visto rumores que hablan de un posible refuerzo de las relaciones personales que escojamos, y también de las facciones, así como un nuevo sistema de política que podría abrirnos y cerrarnos ciertas puertas a la hora de avanzar en el juego. Tiene sentido, porque reforzaría el peso y la profundidad de los diálogos, y de las decisiones que tomemos. Estas además tendrían un mayor peso en el desarrollo de nuestra aventura.

Está confirmado que Bethesda tiene grandes expectativas con The Elder Scrolls VI, y que este juego tendrá una larga vida útil, como ocurrió en su momento con The Elder Scrolls V: Skyrim. Esto nos da a entender que podría recibir varias ampliaciones de contenido, y que se llevará bien con los mods, algo que ya es todo un clásico en la franquicia.

También sabemos que el desarrollo está tan avanzado que Bethesda ya cuenta con una versión jugable de The Elder Scrolls VI, aunque esto no quiere decir ni mucho menos que el juego esté terminado, o cerca de estarlo. De hecho todo indica que todavía quedan varios años de desarrollo por delante.

Qué requisitos tendrá The Elder Scrolls VI

Bethesda todavía no ha dado detalles, pero sabemos que este juego utilizará el Creation Engine 2, el mismo motor gráfico que vimos en Starfield, y por tanto sus requisitos deberían ser muy parecidos. Puede que The Elder Scrolls VI acabe siendo un poco más exigente, pero las diferencias deberían ser mínimas porque al final la base técnica de ambos será la misma.

También hay que tener en cuenta otro detalle importante, y es que The Elder Scrolls VI tendrá a Xbox Series S como plataforma base en su desarrollo, lo que significa que al final los requisitos mínimos tampoco se van a disparar. En este sentido podemos estar tranquilos. Eso sí, para jugarlo en calidad máxima y en resolución 4K sí que necesitaremos un buen PC.

Requisitos mínimos

Windows 11.

Procesador Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-8700. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 5700 o GeForce RTX 2060.

DirectX 12.

Unidad SSD con 150 GB de espacio libre.

Con esta configuración el juego debería funcionar en 1080p con calidad media a entre 30 y 40 FPS.

Requisitos recomendados

Windows 11.

Procesador Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-12400F. Seis núcleos y doce hilos, pero con mayor IPC.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 6800 XT, Radeon RX 7800 XT, GeForce RTX 3080 o GeForce RTX 4070.

DirectX 12.

Unidad SSD con 150 GB de espacio libre.

Estas especificaciones deberían ser suficiente para jugar en 1440p con calidad muy alta o máxima y 60 FPS.

Requisitos ideales

Windows 11.

Procesador Ryzen 7 7800X3D o Intel Core i9-14900K. 8 núcleos y 16 hilos.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7900 XTX o GeForce RTX 4080 con 16 GB de memoria ggráfica.

DirectX 12.

Unidad SSD con 150 GB de espacio libre.

Esta configuración no debería tener problemas para mover The Elder Scrolls VI en calidad máxima con resolución 4K a más de 30 FPS. Para conseguir 60 FPS puede que tengamos que recurrir al reescalado.

Qué tecnologías utilizará The Elder Scrolls VI

Por la amplitud de sus escenarios, y por lo que hemos visto en Starfield, me atrevo a decir que es muy poco probable que Bethesda implemente trazado de rayos. No digo que vaya a ser imposible, pero sí que su impacto en el rendimiento sería enorme, y que sería muy complicado optimizarlo por las propias particularidades del Creation Engine 2.

Quizá Bethesda haya sido capaz de introducir cambios y ajustes en este motor gráfico que lo conviertan en una versión muy superior a la que vimos en Starfield, pero siendo realistas no deberíamos ser muy optimistas en este sentido, sobre todo viendo lo mal optimizado que llegó Starfield, y lo necesario que era activar en este juego reescalado y generación de fotogramas para lograr una buena fluidez.

Y hablando de dichas tecnologías, estoy seguro de que The Elder Scrolls VI contará con soporte de NVIDIA DLSS y de AMD FSR, tanto a nivel de reescalado como de generación de fotogramas. También debería dar soporte a Intel XeSS, aunque esto ya no me atrevo a asegurarlo, sobre todo porque Intel todavía tiene una cuota muy baja en el sector gráfico, y no puedo predecir la evolución que tendrá en los próximos años.

Gracias a esas tecnologías podremos mejorar el rendimiento y la sensación de fluidez en juegos, y sin duda marcarán una gran diferencia. La generación de fotogramas puede ayudar también a mejorar la fluidez en juegos con una pobre optimización a nivel de CPU, y con un alto grado de dependencia de dicho componente, ya que se generan de forma independiente en la GPU.

Cuánto llegará The Elder Scrolls VI y en qué plataformas estará disponible

Su lanzamiento se espera para entre 2026 y 2027, aunque hay rumores que dicen que podría retrasarse incluso más allá de esas fechas. Ahora mismo no podemos dar nada por seguro, así que nos quedamos con esas dos fechas como las más probables. En el mejor de los casos lo veremos en 2026, y en el peor de los casos se irá como mínimo a 2027.

En cuanto a las plataformas de lanzamiento, hay rumores que dicen que The Elder Scrolls VI podría ser exclusivo de Xbox Series S, Xbox Series X y PC, pero es poco probable, porque esta exclusividad afectaría mucho a sus ventas, y al final Microsoft, como dueña de Bethesda, quiere dinero. Lo más probable es que llegue a PS5, y también a Nintendo Switch 2.

Lo que sí es posible es que Microsoft lo plantee como una exclusiva temporal, como hizo en su momento con Starfield. Bajo esta opción, The Elder Scrolls VI llegaría primero a Xbox y a PC, y más tarde estaría disponible para PS5 y quizá también para Nintendo Switch 2.