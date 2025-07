Cyberpunk 2077 llega por fin a Mac con su Definitive Edition

Cinco años después de su accidentado estreno, Cyberpunk 2077 no solo ha logrado redimirse, sino que ahora se atreve a conquistar un nuevo territorio: el Mac. Tras su anuncio sin fecha, a finales del año pasado, finalmente el legendario RPG futurista de CD Projekt RED aterriza el 17 de julio en el ecosistema de Apple, y lo hace con su Definitive Edition y todo un despliegue técnico que deja claro que los tiempos están cambiando.

La Ultimate Edition que se lanza esta semana incluye tanto el juego base como la expansión Phantom Liberty, lanzada en 2023, y que incorporó al universo de Night City a un Idris Elba tan enigmático como carismático. El título estará disponible en la Mac App Store y también en Steam, GOG y Epic Games, y mantiene la filosofía de compra cruzada: si ya lo adquiriste en una de estas plataformas, no tendrás que volver a pagar para jugarlo en macOS.

Eso sí, la puerta de entrada tiene un requisito claro: un chip Apple Silicon. Desde el M1 en adelante, cualquier Mac con al menos 16 GB de RAM podrá ejecutar el juego. Así que sí, efectivamente, los modelos de 8 GB, habituales en equipos básicos como el MacBook Air, quedan fuera de esta experiencia. Para facilitar la configuración, CD Projekt RED ha preparado perfiles gráficos personalizados “para este Mac”, adaptados automáticamente al hardware de cada usuario.

A nivel técnico, esta versión se apoya tanto en AMD FSR como en MetalFX para ofrecer escalado de resolución y generación de fotogramas fluidos. Además, se ha confirmado que en una futura actualización llegará compatibilidad con las nuevas funciones de Metal 4, incluyendo interpolación de cuadros y denoising por inteligencia artificial, lo que en modelos compatibles permitirá alcanzar tasas de hasta 120 FPS en Ultra. Un hito impensable hace apenas un par de años en el entorno Apple.

Buckle up, Mac chooms, ‘cause we’ve got news you’ve been waiting for! 🤯

You’ll be chippin’ into the dark future 52 years early, when the Mac version of Cyberpunk 2077: Ultimate Edition drops July 17th, 2025! 🔥 pic.twitter.com/bG1mhVXSt7

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 15, 2025