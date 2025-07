Bethesda tiene dos grandes proyectos entre manos, The Elder Scrolls VI y Fallout 5. El primero lleva en desarrollo varios años, así que se encuentra en un estado mucho más avanzado, y su lanzamiento se producirá antes, como es lógico.

El anuncio de The Elder Scrolls VI se produjo en 2018, así que debería llevar en desarrollo un mínimo de seis años, aproximadamente, y parece que es un proyecto que avanza a buen ritmo, porque las últimas informaciones dicen que ya es jugable.

Esto no quiere decir que el lanzamiento de The Elder Scrolls VI se vaya a producir a corto plazo. Todavía queda mucho trabajo por delante, y no tenemos ninguna fecha confirmada, solo tramos que recogen una posible franja de lanzamiento, y que siguen apuntando a 2026 y 2027.

Por qué Bethesda no ha mostrado todavía The Elder Scrolls VI

Es probable que no lo haya hecho porque el juego todavía no está lo bastante maduro, pero creo que hay otra razón más importante, y es que la compañía está esperando a tenerlo mucho más avanzado y a estar más cerca de su fecha de lanzamiento. Esta fue precisamente la estrategia que siguió con Starfield.

The Elder Scrolls VI utilizará el Creation Engine 2, el mismo motor gráfico que vimos en Starfield, así que podemos esperar un apartado técnico y un acabado gráfico similar, aunque con las diferencias que implica ambientar el primero en un mundo medieval de tinte fantástico.

Espero que Bethesda haya aprovechado el tiempo de desarrollo para introducir mejoras en dicho motor gráfico, tanto a nivel de optimización como de calidad gráfica. Estos serían muy bien recibidos, sobre todo las mejoras de optimización, ya que Starfield fue muy mejorable en este sentido.

The Elder Scrolls VIpodría ser una exclusiva temporal de Xbox Series S, Xbox Series X y PC, aunque esto no está confirmado. Tiene sentido porque podría mantenerse solo unos meses como exclusivo de esas plataformas y llegar más adelante a PS5.

No sabemos nada sobre una posible versión del juego para Nintendo Switch 2, y tengo dudas en este sentido, porque tampoco está claro si esta consola cumpliría todos los requisitos a nivel de hardware para poder mover este título, especialmente a nivel de CPU. No queda otra que esperar a ver qué ocurre.