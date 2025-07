El Made by Google 2025, el evento anual de presentación de hardware del gigante de Internet, se celebrará el 20 de agosto en Nueva York para mostrar «lo último en nuestros teléfonos, relojes, auriculares y más Pixel», según las invitaciones enviadas a los medios. Podrá seguirse en directo en YouTube a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET horas.

Google sirve desarrollos como Android o ChromeOS a una enorme cantidad de socios que licencian sus sistemas y fabrican productos sobre ellos. Pero también tiene una línea de hardware propia donde la compañía traslada su visión de diseño y aplicación de software. La línea ha ido ampliándose con el paso de los años y hoy incluyen teléfonos móviles, relojes, auriculares, tablets, streamers y otros.

Qué esperamos del Made by Google 2025

La nueva generación de móviles inteligentes Pixel 10 serán la estrella del evento. Se espera que Google anuncie varias versiones como en años anteriores: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y el nuevo plegable, Pixel 10 Pro Fold.

Por las informaciones que han llegado hasta ahora, Google mantendrá la base de diseño de la generación anterior y materiales como el aluminio y el cristal en su chasis. Las pantallas usarán tecnología OLED con tamaños desde 6,3 a 6,8 pulgadas, según modelo.

La novedad más relevante llegará de su motor principal, el SoC Tensor G5 desarrollado internamente por Google y fabricado por TSMC en procesos de 3 nm, del que se espera aumento de rendimiento frente al G4. También podrían añadir un tercer sensor a la cámara principal y en conectividad es segura la actualización a las últimas normas inalámbricas disponibles, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Google ha ido aprovechando el lanzamiento de sus modelos propios para lanzar sus últimos desarrollos de software y los Pixel 10 no serán una excepción, con Android 16 al frente y el nuevo lenguaje de diseño Material 3 Expressive que se espera debute en estos dispositivos. A buen seguro veremos las últimas novedades en funciones de inteligencia artificial.

Otros puntos de interés será el Pixel Watch 4. La nueva generación del reloj inteligente de Google será algo más grandes y con un perfil ligeramente más grueso con el objetivo de acoger una batería de mayor capacidad. Estará disponible en dos tamaños y contará con una nueva base de carga rápida.

También veremos nuevos wearables, con la presentación de los auriculares inalámbricos Pixel Buds 2a, que seguirán el enfoque en su valor por precio. Te lo contaremos todo el 20 de agosto con ese Made by Google 2025 donde veremos los nuevos dispositivos de la compañía.