El GIGABYTE AERO X16 se presenta como un portátil profesional minimalista, discreto y de líneas angulosas, una apuesta segura por parte del gigante taiwanés, ya que ese tipo de diseños quedan bien en cualquier espacio y son atemporales.

También hace gala de un formato muy compacto a pesar de tener una pantalla de 16 pulgadas, y causa una primera impresión muy positiva con su chasis de aluminio, sus 1,67 cm de grosor y su 1,9 kilogramos de peso. Es muy delgado y ligero, ¿pero qué esconde bajo el capó?

El modelo que hemos recibido tiene una carta de presentación muy interesante: procesador Ryzen AI 7 350 con 8 núcleos y 16 hilos, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5060 Laptop con 8 GB de GDDR7. Una configuración muy equilibrada teniendo en cuenta sus medidas.

Este tipo de equipos me gustan precisamente por ese equilibrio relación peso-potencia, un dúo que ofrece un gran valor, y al que no siempre damos la importancia que merece porque parece que nos hemos acostumbrado a los extremos: movilidad radical sacrificando potencia o potencia extrema en equipos «portátiles».

En este análisis os voy a contar todo lo que debéis saber del GIGABYTE AERO X16 con esa configuración, descubriréis todo lo que ofrece tanto a nivel de diseño y calidad de construcción como de experiencia de uso en general, y compartiré con vosotros diferentes pruebas de rendimiento para que podáis ver si es capaz de cubrir vuestras necesidades.

Especificaciones del GIGABYTE AERO X16

Chasis, medidas y peso

Chasis fabricado en aluminio.

35,5 x 25 x 1,67-2 cm.

1,9 kilogramos.

Pantalla

Pantalla de 16 pulgadas con bordes muy reducidos (92% de relación pantalla-cuerpo) para mejorar la inmersión y reducir el tamaño general del equipo.

Panel de grado IPS con formato 16:10 y resolución de 2.560 x 1.600 píxeles (1600p).

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene un brillo máximo de 400 nits, puede trabajar con HDR y su tasa de refresco es de 165 Hz.

La pantalla viene calibrada de fábrica para ofrecer una mejor experiencia de uso, soporta Adaptive-Sync, tiene validación Pantone y certificación TÜV Rheinland para el cuidado de la vista.

Interruptor MUX que cambia entre la GPU integrada y la dedicada de forma dinámica según las necesidades del equipo, y elimina la intervención de la integrada en juegos y aplicaciones exigentes, mejorando con ello el rendimiento.

Componentes clave

Procesador AMD Ryzen AI 7 350 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC con 8 núcleos y 16 hilos, divididos en cuatro núcleos Zen 5 y cuatro núcleos Zen 5c. Suma 8 MB de caché L2 y 16 MB de caché L3.

Su velocidad de reloj base es de 2 GHz. Los núcleos Zen 5 pueden escalar a 5 GHz, y los núcleos Zen 5c pueden llegar a los 3,5 GHz.

NPU con una potencia de 50 TOPs, lo que significa que es compatible con Microsoft Copilot+.

GPU integrada AMD Radeon 860M con 512 shaders a un máximo de 3 GHz.

Gráfica dedicada GeForce RTX 5060 Laptop con 3.328 shaders, 104 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 26 núcleos RT de cuarta generación, 104 núcleos tensor de quinta generación, bus de 128 bits, 32 MB de caché L2 y 8 GB de memoria GDDR7 a 24 Gbps (ancho de banda de 384 GB/s).

La GeForce RTX 5060 Laptop utilizada en este equipo tiene un TGP de 85 vatios, y tiene una frecuencia base de 1.455 MHz. Gracias al modo turbo dinámico es capaz de escalar a velocidades mucho más elevadas, como veremos.

16 GB de memoria DDR5 a 5.600 MHz en doble canal.

Unidad SSD PCIe Gen4 de 1 TB de capacidad capaz de alcanzar los 5 GB/s en lectura secuencial.

Sistema de refrigeración, teclado y almohadilla táctil

Sistema de refrigeración con dos ventiladores WINDFORCE Infinity de tipo turbina colocados a ambos extremos del portátil. Estos ventiladores empujan el aire frío al interior, y aceleran la salida del aire caliente al exterior.

Dos radiadores conectados por cuatro caleoductos que recogen el calor de los componentes más importantes para evitar que el calor se acumule en las zonas clave del portátil.

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED RGB de una zona y un recorrido por pulsación de 1,7 mm.

Almohadilla táctil situada en posición central de tacto suave con doble clic.

Conectividad y batería

Conectividad cableada: un puerto USB 4 Type-C compatible con DisplayPort 1.4 y alimentación, dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, un puerto USB 2.0, una salida HDMI 2.1, un puerto Ethernet GIGABIT LAN y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio.

Conectividad inalámbrica: tarjeta de red Realtek 8825CE con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Batería de 76,1 Wh con recarga rápida y hasta 14 horas de autonomía.

Multimedia, software y precio

Cámara frontal con resolución FHD e infrarrojos compatible con Windows Hello.

Dos altavoces de 2 vatios con sonido estéreo y soporte de Dolby Atmos 5.1.2.

Dos micrófonos integrados.

Windows 11 como sistema operativo.

Asistente inteligente GiMATE integrado.

Precio: desde 1.329 euros.

Análisis externo y primer contacto con el GIGABYTE AERO X16

Las sensaciones que transmite el GIGABYTE AERO X16 nada más sacarlo de la caja son muy buenas. El «culpable» es su chasis, que está fabricado en aluminio, un material premium que presenta un tacto metálico y que aporta una solidez estructural que no encontraremos en otros modelos fabricados en plástico.

A pesar de que está equipado con una pantalla de 16 pulgadas, su formato es muy compacto, y tiene las medidas perfectas para poder moverlo con comodidad. En este sentido hay que destacar también su peso, ya que GIGABYTE ha sido capaz de mantenerlo por debajo de los 2 kilogramos, lo que significa que podemos cogerlo con una sola mano sin problema.

El GIGABYTE AERO X16 no llega a ser un ultraligero, pero la verdad es que se queda bastante cerca, y tiene una solidez estructural perfecta para moverlo a diario sin que tengamos que preocuparnos por su integridad. Durante las dos semanas que lo he probado no he encontrado ninguna debilidad estructural, ni siquiera en la zona central del teclado.

En la tapa tenemos un detalle iridiscente donde se integra la serigrafía GIGABYTE, y la verdad es que a nivel de diseño me gusta el enfoque que ha adoptado GIGABYTE. Tenemos una estética minimalista, elegante y atemporal que encaja a la perfección con el tipo de usuario al que se dirige: profesionales y estudiantes que busquen un equipo que les permita unificar trabajo y ocio.

Cuando abrimos la tapa nos da la bienvenida una pantalla de 16 pulgadas de tipo IPS. Los bordes se han ajustado tanto que tenemos una relación pantalla-cuerpo del 92%. En el marco superior está integrada la cámara frontal, que tiene resolución 1080p y cuenta con sensor de infrarrojos, lo que hace que sea totalmente compatible con Windows Hello.

Pasamos ahora a la parte inferior y nos centramos directamente en el teclado, una de las partes más importantes de cualquier portátil. Este se ha integrado siguiendo un diseño clásico de doble altura, y mantiene a la perfección ese perfil minimalista y la línea angulosa que vimos en la tapa.

Las teclas siguen esa línea angulosa que impera en el equipo, tienen una pequeña concavidad de 0,15 mm para mejorar la ergonomía, y su recorrido por pulsación es de 1,7 mm. Esto significa que ofrecen una buena respuesta por pulsación, lo que nos ayudará a mejorar nuestra experiencia al escribir y reducirá los errores que cometemos.

El sistema de iluminación LED RGB que integra el teclado es de una zona, pero la calidad de la luz es buena y podemos personalizarlo fácilmente. Justo debajo del teclado tenemos la almohadilla táctil, que tiene un tacto suave, marca bien los clics y está a la altura del conjunto.

Repasando los laterales podemos ver los diferentes conectores y puertos del portátil. En total tenemos un puerto USB 4 Type-C compatible con DisplayPort 1.4 y alimentación, dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, un puerto USB 2.0, una salida HDMI 2.1, un puerto Ethernet GIGABIT LAN y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio. Un conjunto muy completo, tanto que no echo nada en falta.

Experiencia de uso con Windows 11 y aplicaciones básicas

Mi primer contacto con el GIGABYTE AERO X16 fue muy positivo. Es un equipo que encaja a la perfección con mis gustos a nivel de diseño y de calidad de materiales, y con mis preferencias de equilibrio a nivel de movilidad y potencia, pero todavía quedan pruebas de fuego muy importantes para ver si está a la altura.

Nada más encender el equipo tenemos que superar el proceso inicial de configuración de Windows 11. Es un clásico, pero todo funcionó como debía, y no duró más de lo normal. Ya en el escritorio empecé a trastear y a realizar las tareas habituales que hago en mí día a día con dicho sistema operativo, y la respuesta del GIGABYTE AERO X16 fue simplemente perfecta.

Windows 11 funciona con una fluidez total, la respuesta del equipo es excelente con cualquiera de los perfiles de usuario que tenemos disponibles, incluso con el de bajo consumo, y el nivel de ruido del equipo nulo cuando la carga de trabajo es baja. Va sobrado, y las acciones se ejecutan de forma inmediata, lo que nos permite movernos y trabajar de una forma muy ágil.

El GIGABYTE AERO X16 es compatible con Wi-Fi 6E, lo que significa que podemos disfrutar de todas las ventajas de este estándar, y conectarnos a la banda de 6 GHz. Esta fue la banda que utilicé en mis pruebas, y tanto por velocidad como por estabilidad la experiencia fue sobresaliente, tanto que la descarga de los juegos utilizados en las pruebas la hice con esa misma conexión, sin tirar de cable.

La pantalla merece una mención especial por varias razones. La primera son sus bordes, tan reducidos que prácticamente nos olvidamos de que existen. Esto mejora la inmersión, y nos ayuda a concentrarnos en lo que de verdad importa. En segundo lugar destaca la calidad del panel, que ofrece una reproducción del color muy buena para ser de tipo IPS, y que además tiene una alta tasa de refresco (165 Hz), un tiempo de respuesta bien ajustado (3 ms) y es compatible con Adaptive-Sync.

En tercer lugar este panel tiene validación Pantone y certificación del cuidado de la vista (baja emisión de luz azul y tecnología antiparpadeo). Si ponemos todo esto en conjunto podemos sacar en claro que la pantalla del GIGABYTE AERO X16 es perfecta tanto para trabajar como para jugar. Esto es un valor fundamental en cualquier portátil de calidad que aspire a unificar trabajo y ocio.

La galería adjunta os permitirá apreciar mejor la calidad del panel en sentido amplio, así como su buena densidad de píxeles por pulgada y su capacidad de mostrar ángulos de visión de 178 grados. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

El teclado no se queda atrás. GIGABYTE ha hecho un trabajo muy bueno con la disposición de las teclas, ha cuidado su ergonomía y ha integrado una iluminación LED RGB que, a pesar de estar limitada a una zona, raya a un buen nivel. El recorrido por pulsación de 1,7 mm es un punto a tener muy en cuenta, ya que se traduce en una mejor respuesta por pulsación, y nos ayuda a escribir más rápido y con menos errores.

La calidad de materiales de toda la zona del teclado está por encima de la media, y es digna de mención. Incluso en la zona central, donde va situada la almohadilla táctil, la rigidez que mantiene el GIGABYTE AERO X16 salta a la vista, y reafirma su excelente solidez estructural. Y hablando de la almohadilla táctil, esta tiene un tacto suave y agradable, es precisa y los clics responden adecuadamente en todo momento.

Volviendo al apartado multimedia, la calidad de sonido que ofrecen los altavoces del GIGABYTE AERO X16 no está nada mal. No destacan, pero tampoco desmerecen y cuadran bien con el conjunto, sobre todo teniendo en cuenta el resto de las especificaciones del equipo y su precio de venta. Lo mismo puedo decir de la cámara frontal, y de los micrófonos, que son un valor añadido y no desentonan.

El GIGABYTE AERO X16 viene con el software integrado GiMATE, que nos permite visualizar información importante del equipo y realizar diferentes ajustes, como cambiar el perfil de rendimiento del portátil. También cuenta con un asistente personalizado potenciado por IA que se ejecuta sobre la NPU del Ryzen AI 7 350.

Este asistente funciona como un chatbot, así que es muy fácil de utilizar. Podemos pedirle, con un lenguaje natural, que realice determinadas tareas y nos ahorraremos tener que hacerlas nosotros. Por ejemplo, si queremos cambiar el perfil de rendimiento o la iluminación del teclado se lo podremos pedir directamente. Nada revolucionario, pero supone un pequeño valor añadido.

Rendimiento del GIGABYTE AERO X16 en aplicaciones y benchmarks

Ahora nos toca descubrir qué es capaz de hacer el GIGABYTE AERO X16 en aplicaciones y pruebas exigentes. Tiene una configuración que encaja a la perfección con lo que podemos considerar como gama media, y trae la certificación NVIDIA Studio, así que podemos esperar un buen nivel de rendimiento en general.

3DMark CPU

Con esta prueba medimos el rendimiento de la CPU en diferentes escenarios, utilizando cargas de trabajo que requieren de una cantidad de hilos distinta. Esto es muy útil, porque nos permite comprobar cómo se comporta el procesador conforme se va saturando con una carga de trabajo más o menos intensa.

La puntuación obtenida por el Ryzen AI 7 350 es muy buena en líneas generales. Trabajando con uno y dos hilos es ligeramente inferior al Core Ultra 7 255H, pero gana a este en el resto de pruebas, lo que confirma que los núcleos Zen 5c escalan de maravilla conforme aumenta la cantidad de hilos activos. Estos núcleos tienen el mismo IPC que los núcleos Zen 5, solo se diferencian en su pico máximo de velocidad.

Normalmente esta prueba hace una medición conjunta del escalado de velocidad y de la temperatura de trabajo en función de los núcleos activos, pero en esta ocasión, tras completarse, no me dejó ningún registro de la temperatura, así que no tengo esos valores. No os preocupéis, sobre el tema de la temperatura y el consumo de la CPU hablaremos a fondo más adelante.

En las imágenes adjuntas, que podéis ampliar haciendo clic en ellas, encontraréis una relación del escalado de la velocidad de trabajo del Ryzen AI 7 350 con uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis y con el máximo número de hilos activos. Con un hilo activo llegamos a los 5 GHz, y la frecuencia apenas se reduce conforme vamos introduciendo más hilos. Al máximo de carga logra una media de 4,87 GHz.

3DMark DLSS

La GeForce RTX 5060 Laptop que monta el GIGABYTE AERO X16 es compatible con DLSS 4 y con multigeneración de fotogramas, dos tecnologías que marcan una gran diferencia. En esta prueba, que renderiza una escena con una carga gráfica muy exigente, vemos que dicha tarjeta gráfica consigue solo 14,48 FPS en nativo, pero al activar DLSS 4 en modo rendimiento y multigeneración de fotogramas dicha cifra sube a 104,27 FPS, una mejora espectacular.

3DMark Time Spy y Time Spy Extreme

Estas pruebas son una especie de «simulador de rendimiento en juegos bajo DirectX 12». La primera se ejecuta en 1440p, de ahí que la puntuación sea mucho más alta comparada con la segunda, que se ejecuta en resolución 4K.

La GeForce RTX 5060 es una tarjeta gráfica que está diseñada para trabajar de forma óptima en 1080p, pero como podemos ver por las puntuaciones que ha obtenido en estas pruebas también tiene suficiente potencia como para mover juegos exigentes en 1440p sin problemas de fluidez.

El GIGABYTE AERO X16 tiene una pantalla con resolución 1600p, así que será interesante ver cómo se comporta la GeForce RTX 5060 Laptop trabajando con juegos a esa resolución.

Blender

Una prueba de renderizado exigente que mide el rendimiento en muestras por minuto. La GeForce RTX 5060 Laptop que monta el GIGABYTE AERO X16 tiene un TGP de 85 vatios, y es capaz de superar a una GeForce RTX 4060 Laptop con un TGP de 100 vatios, ya que esta obtiene, en esas mismas subpruebas, 1.514, 865 y 811 muestras por minuto.

Cinebench 24

Con esta prueba volvemos a medir el rendimiento del procesador renderizando una escena compleja. El Ryzen AI 7 350 consigue 117 puntos en monohilo y 889 en multihilo, lo que significa que pierde por 6 puntos en monohilo contra el Core Ultra 7 255H, pero gana a este por 21 puntos en multihilo.

Cinebench R23

Otra prueba de rendimiento CPU que utiliza dicho componente para renderizar una imagen compleja. Se repite la misma tónica de la prueba anterior, el Ryzen AI 7 350 pierde por poco en monohilo contra el Core Ultra 7 255H, pero gana en multihilo. Un resultado muy bueno en general para la solución de AMD que monta el GIGABYTE AERO X16.

PassMark

Esta prueba es sencilla, pero ideal para medir el rendimiento completo de un equipo. El GIGABYTE AERO X16 logra 9.556 puntos, y destaca sobre todo en rendimiento CPU y en rendimiento 3D. Esta puntación le permite colocarse como una opción más potente que el 83% de equipos que tiene PassMark en su base de datos.

CPU-Z

En CPU-Z tenemos un valor de rendimiento que entra dentro de lo esperado, con buenos niveles en monohilo y en multihilo, y competitivo dentro de su gama.

Corona

En esta prueba medimos el rendimiento de la CPU en rayos por segundo. El procesador del GIGABYTE AERO X16 consigue 5.544.920 rayos por segundo, un valor que le permite superar al Intel Core Ultra 7 255H, que consigue en esta misma prueba 4.863.838 rayos por segundo.

V-Ray

Esta prueba se divide en dos partes, una que mide el rendimiento de la GPU y otra centrada en la CPU. En ambos casos se renderiza una escena 3D para obtener una puntuación concreta.

La GeForce RTX 5060 Laptop, trabajando en modo CUDA, consigue 2.383 «vpaths», y con aceleración RTX logra 3.622 «vpaths». La GeForce RTX 4060 Laptop con TGP de 100 vatios logra en esta misma prueba 1.872 «vpaths» y 2.984 «vpaths».

En la versión por CPU el Ryzen AI 7 350 logra 18.086 «vsamples», superando los 15.680 «vsamples» que consigue en esta misma prueba el Intel Core Ultra 7 255H. No hay duda de que AMD ha hecho un buen trabajo con este procesador.

CrystalDisk Mark

La unidad de almacenamiento es uno de los componentes fundamentales de cualquier PC, y el GIGABYTE AERO X16 cuenta con una unidad que está a la altura del conjunto. El SSD Kingston que trae este portátil es capaz de alcanzar los 4,7 GB/s en lectura secuencial, y llega a los 3,9 GB/s en escritura secuencial. Supera los valores mínimos recomendados (3,5 GB/s y 2,5 GB/s, respectivamente).

Rendimiento en IA con Procyon

Vamos ahora con una buena dosis de IA. En la prueba de visión por IA integrada en Procyon la GeForce RTX 5060 Laptop consigue:

922 puntos bajo FP32.

2.087 puntos bajo FP16.

2.466 puntos bajo INT8.

La GeForce RTX 4060 Laptop con TGP de 100 vatios consigue, en esas mismas pruebas, 779 puntos, 1.705 puntos y 2.243 puntos.

En la prueba de generación de imágenes con IA la GeForce RTX 5060 Laptop consigue 1.314 puntos bajo FP16 y 16.381 puntos bajo INT8, superando los resultados de la GeForce RTX 4060 Laptop de 100 vatios, que consigue 1.076 puntos y 11.933 puntos.

Terminamos con la prueba de generación de texto por IA. Como la GeForce RTX 5060 Laptop solo cuenta con 8 GB de memoria gráfica solo podemos pasar las tres primeras subpruebas, que son modelos que no utilizan más de dicha cantidad de VRAM.

Las puntuaciones que obtiene son muy buenas, y de nuevo supera claramente a la GeForce RTX 4060 Laptop de 100 vatios, que consigue 1.241 puntos en Llama 3.1 y 1.384 puntos en Mistral 7B.

Rendimiento del GIGABYTE AERO X16 en juegos

Las pruebas de rendimiento en aplicaciones y benchmarks nos han permitido confirmar que el GIGABYTE AERO X16 es un equipo muy competente, y que tiene potencia suficiente para trabajar con herramientas exigentes en tareas muy diferentes, que van desde la edición de vídeo hasta el renderizado 3D, la creación de contenidos y diferentes aplicaciones de IA generativa.

Es un equipo muy versátil, ¿pero cómo se comporta en juegos? Sigue leyendo, porque eso es precisamente lo que vamos a descubrir ahora mismo.

Black Myth Wukong

En este juego tenemos 22 FPS en nativo, todo un logro teniendo en cuenta que lo estamos ejecutando en 1600p, una resolución que no es óptima para la GeForce RTX 5060 Laptop. Con DLSS en modo calidad y multigeneración de fotogramas subimos a 89 FPS, y la experiencia es perfectamente jugable. El trazado de rayos sería viable con DLSS en modo rendimiento.

Alan Wake 2

Otro juego tremendamente exigente. En nativo y con calidad máxima tenemos una media de 22 FPS, base suficiente para conseguir una buena experiencia con DLSS 4 y multigeneración de fotogramas. Utilizando los modos calidad y X4 subimos de 22 FPS a 85 FPS, y la experiencia es buena. El trazado de rayos dispara el nivel de exigencia, pero es posible jugarlo con DLSS 4 en modo rendimiento y multigeneración de fotogramas.

Cyberpunk 2077

El GIGABYTE AERO X16 consigue 43 FPS en este juego con calidad ultra y 1600p nativo, todo un logro que confirma lo bien que rinde la GeForce RTX 5060 Laptop. Con DLSS 4 y MFG en modo X4 podemos llegar a 140 FPS, y la experiencia de juego mejora muchísimo.

La GeForce RTX 4060 Laptop de 100 vatios consigue 34 FPS en 1600p nativo con calidad ultra, y 14 FPS con trazado de rayos activado, así que podemos decir que la GeForce RTX 5060 Laptop representa una evolución notable en potencia bruta.

Con trazado de rayos en demencial tenemos 17 FPS en nativo, pero podemos llegar a 114 FPS con DLSS 4 en modo rendimiento y MFG en modo X4. El trazado de trayectorias resulta muy exigente, pero es viable si utilizamos DLSS 4 en modo rendimiento y MFG en modo X4.

DOOM The Dark Ages

En este juego tenemos que ajustar la reserva de memoria para texturas a 1,5 GB, porque de lo contrario excedemos el máximo de VRAM disponible y tendremos problemas de rendimiento. Con calidad máxima, y reserva de memoria para texturas en 1,5 GB, el GIGABYTE AERO X16 consigue una media de 27 FPS, pero con DLSS 4 y MFG en modo X4 esta cifra sube a 106 FPS.

El trazado de trayectorias no es viable no tanto por falta de potencia, sino porque en 1600p el consumo de memoria gráfica se dispara muy por encima de los 8 GB que tenemos disponibles.

Dying Light 2

En 1600p nativo con calidad máxima tenemos una media de 51 FPS, y con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas en modo X2 subimos a 97 FPS. Al activar trazado de rayos la media cae a 24 FPS, pero con DLSS en modo rendimiento y generación de fotogramas en X2 subimos a 90 FPS.

La GeForce RTX 4060 Laptop de 100 vatios consigue en este juego 41 FPS en 1600p nativo y 19 FPS con trazado de rayos.

A Plague Tale Requiem

La GeForce RTX 5060 Laptop que monta el GIGABYTE AERO X16 consigue unos dignos 33 FPS en nativo con calidad máxima, y 68 FPS con DLSS en modo calidad y generación de fotogramas en modo X2. Con trazado de rayos la media cae a 21 FPS, pero con DLSS en modo rendimiento y generación de fotogramas podemos llegar a 64 FPS.

Red Dead Redemption 2

Uno de los mejores juegos de Rockstar, y uno de los más exigentes. En este título tenemos 42 FPS en nativo, y podríamos llegar a 53 FPS con DLSS en modo equilibrado. Este es el nivel recomendado porque al pasar a DLSS en modo rendimiento solo conseguimos dos FPS más.

Los resultados de rendimiento en juegos son sorprendentemente buenos, ya que la GeForce RTX 5060 Laptop está pensada para mover juegos en 1080p, y sin embargo ha demostrado que es capaz de ofrecer un buen rendimiento en 1600p. El ecosistema de IA aplicado a gaming de NVIDIA marca una gran diferencia en este sentido, esto también ha quedado claro.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias, latencia y autonomía

La GeForce RTX 5060 Laptop configurada con 85 vatios es un modelo ideal para equipos con un tamaño contenido y un peso inferior a los dos kilogramos, ya que no necesita de un sistema de refrigeración grande y pesado. Como podemos ver en la gráfica, sus valores de temperatura se mantienen en niveles totalmente seguros incluso en su pico máximo.

Saltando al consumo, tenemos una media de 78 vatios en Cyberpunk y un pico máximo de 83 vatios en dicho juego. Estos valores oscilan mucho en función de cada juego y de la configuración utilizada, pero entran dentro de lo que cabe esperar para un modelo con un TGP máximo de 85 vatios.

La CPU del AMD Ryzen AI 7 350 tiene un consumo muy bajo cuando lo utilizamos para tareas básicas, y solo alcanza un pico de 80 vatios al pasar la prueba multihilo de Cinebench R23. El consumo medio del procesador en Cyberpunk 2077, incluyendo zonas con mayor dependencia de la CPU, es de 38 vatios.

En cuanto a la temperatura, tenemos valores óptimos por debajo de los 75 grados en Cyberpunk y un pico de 99 grados en la prueba multihilo de Cinebench R23. Este pico es temporal, ya que una vez alcanzado ese techo el procesador se suele mantener entre los 85 y los 92 grados, y no presenta ningún problema de estabilidad.

La GeForce RTX 5060 Laptop hace gala de un escalado de frecuencia notable. El valor mínimo de 2.295 MHz aparece en contadas ocasiones, y la mayor parte del tiempo se mueve sobre los 2.400 MHz. Esa es la franja de funcionamiento más estable y frecuente que observé durante mis pruebas, y su pico máximo de velocidad fue de 2.655 MHz.

Vamos ahora a hablar de la latencia en juegos, y de cómo afecta a esta el uso de las tecnologías NVIDIA DLSS y generación de fotogramas. En Cyberpunk 2077, con trazado de rayos, tenemos una latencia de 125 ms, pero si activamos DLSS 4 en modo rendimiento y multigeneración de fotogramas en modo X4 podemos bajar a 80 ms.

Con trazado de trayectorias la latencia se dispara a 810 ms, y con DLSS 4 en modo rendimiento y MFG podemos bajar a 104 ms. La diferencia es abismal, y deja claro que ambas tecnologías son capaces de convertir lo injugable en jugable.

Terminamos con un repaso a la autonomía. El GIGABYTE AERO X16 es un portátil que es capaz de ofrecer buenos valores incluso cuando mantenemos activada la gráfica dedicada. Con la GeForce RTX 5060 Laptop activa podemos conseguir una media de casi cinco horas de uso por carga de batería.

Si ajustamos al máximo el consumo y utilizamos la gráfica integrada en tareas muy básicas podemos llegar a un máximo de entre 12 y 13 horas de autonomía por carga de batería. Un resultado muy positivo que queda muy cerca de los valores máximos anunciados por GIGABYTE.

Conclusiones y valoración

El GIGABYTE AERO X16 es un portátil con un enfoque muy acertado y una buena puesta en escena. Su diseño minimalista le da un carácter profesional muy marcado, y le permite quedar bien en cualquier espacio de trabajo. Esto es un valor a tener en cuenta, ya que al fin y al cabo es un equipo para unir trabajo y ocio.

Una de las cosas que más me gustan de este portátil es que transmite calidad incluso a simple vista. Gracias a su chasis de aluminio ofrece una solidez estructural propia de la gama alta, y su línea angulosa, sus reducidos bordes de pantalla, la excelente integración del teclado y la calidad de su iluminación LED RGB le confieren una estética muy atractiva.

A nivel de prestaciones, el GIGABYTE AERO X16 es un equipo muy equilibrado. No desentona nada, tenemos una pantalla que raya a un buen nivel con unas especificaciones óptimas tanto para trabajar como para jugar, y unos componentes que, como hemos visto, nos permitirán utilizar aplicaciones profesionales exigentes y jugar en 1600p con garantías.

Para conseguir ese buen nivel de rendimiento GIGABYTE no ha tenido que hacer grandes sacrificios a nivel de movilidad, ya que ha mantenido el peso por debajo de los 2 kilogramos, y tampoco a nivel de ruido, porque el sistema de refrigeración que ha montado es muy silencioso en cargas bajas, y no resulta muy molesto cuando trabajamos a plena potencia.