Photoshop mejora su IA y elimina tareas tediosas

Photoshop siempre ha sido una promesa: la de llevar cualquier idea visual al terreno de lo posible. Pero quienes lo usan a diario saben que entre la chispa de la inspiración y el resultado final hay pasos que, por necesarios, a menudo son verdaderos «robahoras». Ajustar luces, borrar objetos, igualar colores, cambiar resoluciones. Tareas esenciales, sí, pero que a veces se sienten como un muro entre lo que imaginamos y lo que logramos. Por eso, cada vez que la herramienta se hace más invisible y nos permite concentrarnos en crear, algo se gana. Y en esta ocasión, ese «algo» es mucho más que una función nueva.

Las últimas novedades de Photoshop —disponibles en escritorio, web y dispositivos móviles— apuntan a eso: a reducir la fricción, eliminar el ruido del proceso técnico y devolver al creador el control del ritmo y el enfoque. Adobe ha puesto el foco en los detalles que consumen tiempo y energía, y ha convertido tareas tediosas en automatismos casi mágicos, gracias a la integración de modelos de IA generativa Firefly. El resultado: una experiencia más fluida, inteligente y personalizable, sin importar desde dónde trabajes o en qué momento surja la idea.

Entre las funciones más destacadas está Harmonize, en beta, que permite integrar un objeto nuevo dentro de una composición sin necesidad de ajustes manuales complejos. Mediante un análisis del entorno visual, la herramienta iguala automáticamente tonos, iluminación, sombras y estilo general. El resultado es una cohesión visual que antes exigía horas de retoque. Ideal para quienes crean mundos híbridos, campañas visuales o arte digital, Harmonize convierte la integración de elementos en un clic con sentido artístico.

También llega Generative Upscale, otra función beta diseñada para mejorar imágenes a resoluciones de hasta 8 megapíxeles sin sacrificar nitidez. Ya sea para preparar una imagen para impresión, mejorar archivos antiguos o adaptar contenido a redes sociales, esta herramienta ofrece una ampliación realista y detallada con una facilidad que hasta hace poco parecía ciencia ficción. Es una de las capacidades más demandadas por la comunidad, y responde directamente a las limitaciones de resolución con soluciones prácticas.

La clásica herramienta Quitar también se ha renovado. Ahora, con el soporte del último modelo Firefly, permite eliminar objetos no deseados con mayor precisión, generando automáticamente contenido coherente para rellenar los huecos. Ya no se trata solo de borrar un cable, una papelera o una mancha: se trata de integrar el entorno de forma realista, sin dejar artefactos ni retoques evidentes. Una limpieza visual más profesional, sin necesidad de retoques adicionales.

Además, Photoshop introduce la beta de Proyectos, una forma nueva de organizar y compartir colecciones completas de recursos en un solo espacio, evitando archivos dispersos y versiones desincronizadas. Y junto a ello, llega el selector de modelos Gen AI, que permite elegir entre Firefly Image 1 o Image 3 al usar funciones de Relleno Generativo y Ampliación. Esto da al creador una paleta más amplia de estilos visuales, con un control que acerca aún más el resultado final a la intención artística original.

Todo esto no solo hace que trabajar en Photoshop sea más cómodo: redefine lo que significa tener una idea y ejecutarla. Como creador, agradezco cada función que me ahorra tiempo, pero valoro mucho más aquellas que me permiten mantenerme en ese estado de flujo en el que crear no es una tarea, sino un impulso natural. Las novedades de Photoshop no sustituyen el talento ni la mirada: simplemente allanan el camino para que ambos lleguen más lejos.

