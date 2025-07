The Division 3 lleva casi dos años en desarrollo, posible fecha de lanzamiento

Ubisoft confirmó en septiembre de 2023 que The Division 3 había entrado en fase de desarrollo, es decir, hace casi dos años. Mucho ha llovido desde entonces, The Division Heartland, uno de los proyectos intermedios con los que la compañía francesa esperaba renovar el interés por la franquicia fue cancelado, y suponemos que sus activos se acabarían aprovechando de alguna manera para avanzar en el desarrollo de esa tercera entrega.

No tenemos ninguna novedad por parte de Ubisoft sobre el estado de desarrollo de The Division 3, pero el reciente lanzamiento del DLC Battle for Brooklyn para The Division 2 confirma que la compañía no se ha olvidado de la franquicia, y sugiere que el desarrollo de su secuela sigue en activo.

Las últimas informaciones que aparecieron sobre la posible fecha de lanzamiento de The Division 3 sugieren que este juego no llegará en 2026, y que en el mejor de los casos lo veremos en algún momento de 2027. Esto supondría un tiempo de desarrollo total de unos cuatro años, aproximadamente, así que tiene sentido, sobre todo si tenemos en cuenta los tiempos de desarrollo de las dos primeras entregas.

Sin embargo, puede que el lanzamiento de este título se posponga y que no llegue hasta 2028. Hay que tener en cuenta que The Division 3 va a ser un juego desarrollado para la generación actual de consolas, y para PC. The Division 2 se completó en solo tres años porque no fue más que una versión de The Division, diseñada para la misma generación de consolas que la entrega original.

Con la tercera entrega Ubisoft tiene que introducir cambios mucho más profundos para adaptar el motor gráfico del juego, el Snowdrop, a la generación actual de consolas, y para poder aprovechar el hardware y las tecnologías actuales.

También puede que la compañía decida retrasar su lanzamiento para convertirlo en un juego de transición intergeneracional, lo que significa que The Division 3 tendría versiones para las consolas actuales, y para PC, y también para las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft.

En cualquier caso, lo importante es que todavía faltan varios años para su lanzamiento, y que los fans de la franquicia, entre los que me incluyo, tendremos que armarnos de paciencia.