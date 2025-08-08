Consigue Windows 11 desde 18 euros y prepárate para la actualización 25H2

Windows 11 va a recibir una actualización este año, la 25H2. Esta actualización traerá importantes novedades que mejorarán la experiencia de uso, e introducirá nuevas funciones. Para disfrutarla sin problemas necesitarás una licencia de Windows 11, ya que es la única manera de activar de forma legal este sistema operativo.

Qué novedades trae la actualización 25H2

Esta actualización mejorará el rendimiento de Windows 11, y de forma general. Microsoft está utilizando toda la información que obtiene de la telemetría para introducir cambios que harán que este sistema operativo funcione con mayor fluidez, y que ofrezca una experiencia de uso mucho más ágil incluso con tareas básicas.

Otra de las novedades más esperadas es la mejora de la implementación de las actualizaciones, que será más rápida, fiable y eficiente. Para conseguir esos tres objetivos, a partir de la versión 25H2 las actualizaciones se instalarán en pequeños bloques que contendrán únicamente lo necesario, evitando con ello la reinstalación de contenido, reduciendo el peso y agilizando todo el proceso.

Esas nuevas actualizaciones solo requerirán un reinicio para estar totalmente instaladas y para funcionar correctamente. Y hablando de fiabilidad y de reinicios, el nuevo pantallazo negro de la muerte también llegará con la versión 25H2, y promete reducir a solo dos segundos el tiempo de recuperación del sistema.

Windows 11 25H2 también tendrá cambios a nivel de interfaz, entre los que destacan el nuevo menú de inicio con rejillas y categorías, que permitirá un mayor grado de personalización, mejoras en la interfaz que muestra la tasa de uso de la CPU, ajustes y mejoras en el explorador de archivos, la integración de los widgets en la pantalla de bloqueo y el centro de notificaciones.

En PCs compatibles con Copilot+ se implementarán nuevas funciones muy interesantes, como la de describir imagen, nuevos tutoriales para ayudar a los usuarios con la función «clic para hacer», una mayor integración de la IA en el narrador, búsqueda mejorada por IA, superresolución en la aplicación «Fotos» de Microsoft y una nueva función de reducción de velocidad de la CPU por IA si se detecta que no estamos delante del PC.

Esta nueva actualización llegará a finales de año, probablemente en octubre, y además de introducir todas esas novedades ampliará el periodo de soporte de Windows 11, como viene sucediendo desde siempre con cada actualización anual.