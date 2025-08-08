Noticias
Consigue Windows 11 desde 18 euros y prepárate para la actualización 25H2
Windows 11 va a recibir una actualización este año, la 25H2. Esta actualización traerá importantes novedades que mejorarán la experiencia de uso, e introducirá nuevas funciones. Para disfrutarla sin problemas necesitarás una licencia de Windows 11, ya que es la única manera de activar de forma legal este sistema operativo.
¿No tienes Windows 11 activado? Si te encuentras en esta situación no te preocupes, porque para activarlo no tendrás que pagar más de 140 euros. Ahora puedes conseguir una licencia OEM en las ofertas de GvGMall desde 18,90 euros utilizando el cupón «GVGMM» (sin comillas).
¿Necesitas más software original de Microsoft? Pues estás de suerte, porque también están en oferta otras licencias de productos muy utilizados, como Microsoft Office. Todas estas licencias tienen validez de por vida, y funcionan sin ningún tipo de problema. Si tienes alguna duda, puedes contactar con el soporte técnico de GvGMall.
Windows 11 y más en oferta
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 clave con validez de por vida por 8 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 clave con validez de por vida por 12,2 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Pro OEM con validez de por vida por 19,1 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 11 Home OEM con validez de por vida por 18,90 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Pro OEM con validez de por vida por 13,90 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Windows 10 Home OEM con validez de por vida por 12,60 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2016 Pro Plus rebajado a 22,60 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Microsoft Office 2019 Pro Plus en oferta por 41,10 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2019 Pro Plus con validez de por vida por 51 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Pack de claves Windows 10 Pro OEM + Office 2016 Pro Plus con calidez de por vida por 33,30 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
- Clave de CD global de 1 año para SwifDoo PDF por 10,70 euros, utilizando el cupón GVGMM antes de completar el proceso de compra.
Qué novedades trae la actualización 25H2
Esta actualización mejorará el rendimiento de Windows 11, y de forma general. Microsoft está utilizando toda la información que obtiene de la telemetría para introducir cambios que harán que este sistema operativo funcione con mayor fluidez, y que ofrezca una experiencia de uso mucho más ágil incluso con tareas básicas.
Otra de las novedades más esperadas es la mejora de la implementación de las actualizaciones, que será más rápida, fiable y eficiente. Para conseguir esos tres objetivos, a partir de la versión 25H2 las actualizaciones se instalarán en pequeños bloques que contendrán únicamente lo necesario, evitando con ello la reinstalación de contenido, reduciendo el peso y agilizando todo el proceso.
Esas nuevas actualizaciones solo requerirán un reinicio para estar totalmente instaladas y para funcionar correctamente. Y hablando de fiabilidad y de reinicios, el nuevo pantallazo negro de la muerte también llegará con la versión 25H2, y promete reducir a solo dos segundos el tiempo de recuperación del sistema.
Windows 11 25H2 también tendrá cambios a nivel de interfaz, entre los que destacan el nuevo menú de inicio con rejillas y categorías, que permitirá un mayor grado de personalización, mejoras en la interfaz que muestra la tasa de uso de la CPU, ajustes y mejoras en el explorador de archivos, la integración de los widgets en la pantalla de bloqueo y el centro de notificaciones.
En PCs compatibles con Copilot+ se implementarán nuevas funciones muy interesantes, como la de describir imagen, nuevos tutoriales para ayudar a los usuarios con la función «clic para hacer», una mayor integración de la IA en el narrador, búsqueda mejorada por IA, superresolución en la aplicación «Fotos» de Microsoft y una nueva función de reducción de velocidad de la CPU por IA si se detecta que no estamos delante del PC.
Esta nueva actualización llegará a finales de año, probablemente en octubre, y además de introducir todas esas novedades ampliará el periodo de soporte de Windows 11, como viene sucediendo desde siempre con cada actualización anual.
Consigue Windows 11 desde 18 euros y prepárate para la actualización 25H2
GPT-5 ya está aquí y es gratis para todos
PlayStation 5 arrasa a Xbox Series en ventas: más de 80 millones de unidades
Microsoft adelanta su visión de futuro con Windows 2030
Cómo rinde Battlefield 6: soporta DLSS 4 y generación múltiple de fotogramas
No podrás jugar a Call of Duty Black Ops 7 sin este componente
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2025
Soluciona problemas y recupera equipos con el Inicio avanzado de Windows 11
Requisitos de Battlefield 6, son asequibles
¿Cuándo podrás actualizar tu dispositivo Samsung a One UI 8?
GEEKOM A6, uno de los mejores mini PCs del mercado ahora disponible en color rosa y con 167 euros de descuento
OpenAI prepara un plan de suscripción más económico a ChatGPT
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2025
Consigue Windows 11 desde 18 euros y prepárate para la actualización 25H2
Requisitos de Battlefield 6, son asequibles
Unreal de 1998 pasa por RTX Remix y se convierte en un juego espectacular
Requisitos de Mafia: The Old Country, bastante exigente
¿Qué está pasando con ChatGPT y Google? ¿Son públicas tus conversaciones?
Lo más leído
-
GuíasHace 5 días
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2025
-
PrácticosHace 2 días
Soluciona problemas y recupera equipos con el Inicio avanzado de Windows 11
-
NoticiasHace 7 días
Requisitos de Battlefield 6, son asequibles
-
NoticiasHace 2 días
¿Cuándo podrás actualizar tu dispositivo Samsung a One UI 8?