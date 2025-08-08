Mafia The Old Country llega a GeForce Now: juégalo aunque no cumplas los requisitos

Mafia The Old Country es uno de los nuevos lanzamientos más importantes de esta semana, y también es uno de los más exigentes. Sus requisitos son muy altos, pero si no tienes un PC que cumpla con esos requisitos y no puedes permitirte ampliarlo ahora mismo tranquilo, porque con GeForce Now vas a poder disfrutarlo hasta en 4K y con tasas de hasta 240 fotogramas por segundo.

¿No sabes cómo funciona GeForce Now? Es muy sencillo, se trata de un servicio de juego en la nube que utiliza una aplicación cliente muy ligera para comunicar tu PC con los servidores de NVIDIA. Estos son los que ejecutan los juegos que quieras mover, lo que significa que no tienes que preocuparte por cumplir los requisitos, de hecho ni siquiera tienes que instalar esos juegos.

Los servidores de NVIDIA se ocuparán de hacer todo el trabajo duro, y tú podrás centrarte en disfrutar de Mafia The Old Country. Hay varias opciones disponibles, así que aunque no puedas permitirte pagar una suscripción también podrás jugar a este título con GeForce Now utilizando el plan gratuito. Para jugarlo en 4K tendrás que suscribirte al plan «ultimate.

Novedades de GeForce Now

Mafia: The Old Country (nuevo en Steam, 7 de agosto).

Assassin’s Creed Mirage (Ya disponible en PC Game Pass, 7 de agosto).

Amnesia: The Dark Descent (Epic Games Store).

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT (Steam).

Titan Quest II (Steam).

Este servicio acumula ya más de 2.000 juegos compatibles, y se puede utilizar en una gran cantidad de dispositivos, no solo en un PC o en un portátil. Es compatible con dispositivos Android, incluyendo televisores, y también con iPhone, iPad y con la Steam Deck de Valve.

Para utilizar nuestros juegos en GeForce Now no tenemos que volver a comprarlos. Todos los títulos que tengamos en Steam, Epic Games Store y otras plataformas se pueden vincular automáticamente a nuestra cuenta de usuario en este servicio de NVIDIA, y los que sean compatibles funcionarán sin ningún problema.

Esos juegos se mantienen actualizados en todo momento, lo que reduce mucho las esperas y nos permite disfrutar de una experiencia más fluida. El plan gratuito nos da acceso a un servidor básico y a sesiones de juego de una hora con anuncios mientras hacemos cola para entrar, y el plan más avanzado nos permite disfrutar de un equipo con CPU virtual de 16 núcleos y una GeForce RTX 4080 para jugar en 4K con hasta 240 FPS y las tecnologías NVIDIA RTX activadas.