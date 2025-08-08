Como cada viernes volvemos a la carga con una nueva selección de las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday. En esta ocasión tenemos un especial dedicado a Apple, pero si no sois fans de la manzana mordida tranquilos, que también encontraréis otras ofertas interesantes en tecnología y electrónica de consumo.

Recordad que tenéis las ofertas a solo un clic de distancia, y que la disponibilidad de estas es limitada, así que no os penséis demasiado, podrían dejar de estar disponibles. Como siempre, os deseamos un buen fin de semana.

Especial ofertas Apple

Televisores inteligentes

Componentes para PC

Ofertas en ordenadores portátiles

HP Victus Gaming 15 con CPU Intel Core 7 240H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 rebajado a 1.099 euros.

MSI Cyborg 15 con CPU Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4060 en oferta por 879 euros.

HP OMEN 16 con CPU AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 en oferta por 1.399 euros.

ASUS Vivobook S 14 con panel OLED, CPU Intel Core Ultra 9 185H, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB rebajado a 949 euros.

HP 15 con AMD Ryzen 5 7520, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 449 euros.

ASUS Vivobook Go 15 con CPU Intel Core i3-N305, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS rebajado a 349 euros.

MSI Vector 16 HX AI con Intel Core Ultra 7 255HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 Ti en oferta por 1.999 euros.

MSI Prestige A16 con AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 1.359 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.