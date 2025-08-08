Noticias
Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday, especial Apple
Como cada viernes volvemos a la carga con una nueva selección de las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday. En esta ocasión tenemos un especial dedicado a Apple, pero si no sois fans de la manzana mordida tranquilos, que también encontraréis otras ofertas interesantes en tecnología y electrónica de consumo.
Recordad que tenéis las ofertas a solo un clic de distancia, y que la disponibilidad de estas es limitada, así que no os penséis demasiado, podrían dejar de estar disponibles. Como siempre, os deseamos un buen fin de semana.
Especial ofertas Apple
- Macbook Air de 13,6″ con SoC M4 y CPU de 10 núcleos, 16 GB de memoria, SSD de 256 GB y GPU de 8 núcleos rebajado a 999 euros.
- iPhone 16 Pro Max de 256 GB rebajado a 1.309 euros.
- iPhone 16 Pro de 128 GB en oferta por 1.099 euros.
- iPhone 16 de 128 GB desde 809 euros.
- AirPods de tercera generación en oferta por 107,99 euros.
- Mac mini con Apple M4 de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 16 GB de RAM y SSD de 256 GB rebajado a 639 euros.
- Macbook Air de 13,6″ con SoC M4 y CPU de 10 núcleos, 24 GB de memoria, SSD de 512 GB y GPU de 8 núcleos rebajado a 1.399 euros.
- Todo en uno iMac con SoC M3, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB y GPU de 10 núcleos rebajado a 1.859 euros. La pantalla es de 24 pulgadas y tiene resolución 4,5K.
Televisores inteligentes
- Smart TV Haier de 50 pulgadas con resolución 4K y HDR10 rebajado a 245 euros.
- Smart TV LG de 55 pulgadas con panel NanoCell 4K y AI ThinkQ rebajado a 379 euros.
- Smart TV Samsung de 65 pulgadas con panel OLED 4K y HDR10+ en oferta por 1.099 euros.
- Smart TV Thomson de 55 pulgadas con resolución 4K en oferta por 299 euros.
- Smart TV Toshiba de 40 pulgadas 1080p rebajada a 199 euros.
- Smart TV Philips Ambilight de 50 pulgadas con panel QLED 4K y Dolby Atmos en oferta por 349 euros.
- Smart TV Samsung de 43 pulgadas con panel 4K y HDR10 rebajada a 279 euros.
- Smart TV LG de 75 pulgadas con panel 4K y HDR10 en oferta por 669 euros.
- Smart TV Xiaomi A 2025 de 32 pulgadas con panel HD rebajada a 149 euros.
Componentes para PC
- MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS rebajada a 459,90 euros. Capaz en 1440p gracias a sus 16 GB de VRAM.
- ASUS PRIME AMD Radeon RX 9070 XT OC en oferta por 729,90 euros. Un valor excelente para jugar en 4K.
- MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC con 12 GB rebajada a 574,90 euros. Perfecta para 1440p, capaz en 4K.
- MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC con 16 GB en oferta por 799,99 euros. Es, sin duda, la gráfica que yo me compraría ahora mismo si quisiera montar un PC para jugar en 4K.
- AMD Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos rebajado a 494,90 euros. El procesador que mejor rinde en juegos.
- AMD Ryzen 7 7800X3D con 8 núcleos y 16 hilos rebajado a 411,30 euros. Rinde muy bien en juegos, perfecto para gráficas tope de gama.
- AMD Ryzen 5 5500 con 6 núcleos y 12 hilos rebajado a 71,95 euros. Insuperable en relación precio-rendimiento.
- Intel Core i5-12400F con 6 núcleos y 12 hilos en oferta por 110,99 euros. Un procesador fantástico en relación calidad-precio.
- AMD Ryzen 5 7600X con 6 núcleos y 12 hilos en oferta por 178,90 euros. Uno de los mejores procesadores para montar un PC gaming potente y económico.
- Intel Core i7-14700KF con 20 núcleos y 28 hilos en oferta por 344 euros. Muy potente tanto en juegos como en aplicaciones profesionales.
- SSD Samsung 990 Pro de 2 TB en oferta por 159,99 euros. Muy rápido, y muy fiable.
- SSD Kioxia Exceria Plus G3 de 1 TB en oferta por 59,99 euros. Económico y rápido, buena compra.
- Fuente de alimentación MSI MAG A850GL PCIE5 de 850 vatios 80 Plus Oro rebajada a 98,99 euros.
- Refrigeración líquida Corsair NAUTILUS 360 RS en oferta por 125,78 euros.
Ofertas en ordenadores portátiles
- HP Victus Gaming 15 con CPU Intel Core 7 240H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 rebajado a 1.099 euros.
- MSI Cyborg 15 con CPU Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4060 en oferta por 879 euros.
- HP OMEN 16 con CPU AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 en oferta por 1.399 euros.
- ASUS Vivobook S 14 con panel OLED, CPU Intel Core Ultra 9 185H, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB rebajado a 949 euros.
- HP 15 con AMD Ryzen 5 7520, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 449 euros.
- ASUS Vivobook Go 15 con CPU Intel Core i3-N305, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS rebajado a 349 euros.
- MSI Vector 16 HX AI con Intel Core Ultra 7 255HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 Ti en oferta por 1.999 euros.
- MSI Prestige A16 con AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 1.359 euros.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
