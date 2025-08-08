Conecta con nosotros

Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday, especial Apple

8 agosto, 2025
ofertas

Como cada viernes volvemos a la carga con una nueva selección de las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday. En esta ocasión tenemos un especial dedicado a Apple, pero si no sois fans de la manzana mordida tranquilos, que también encontraréis otras ofertas interesantes en tecnología y electrónica de consumo.

Recordad que tenéis las ofertas a solo un clic de distancia, y que la disponibilidad de estas es limitada, así que no os penséis demasiado, podrían dejar de estar disponibles. Como siempre, os deseamos un buen fin de semana.

Especial ofertas Apple

  • Macbook Air de 13,6″ con SoC M4 y CPU de 10 núcleos, 16 GB de memoria, SSD de 256 GB y GPU de 8 núcleos rebajado a 999 euros.
  • iPhone 16 Pro Max de 256 GB rebajado a 1.309 euros.
  • iPhone 16 Pro de 128 GB en oferta por 1.099 euros.
  • iPhone 16 de 128 GB desde 809 euros.
  • AirPods de tercera generación en oferta por 107,99 euros.
  • Mac mini con Apple M4 de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos, 16 GB de RAM y SSD de 256 GB rebajado a 639 euros.
  • Macbook Air de 13,6″ con SoC M4 y CPU de 10 núcleos, 24 GB de memoria, SSD de 512 GB y GPU de 8 núcleos rebajado a 1.399 euros.
  • Todo en uno iMac con SoC M3, 8 GB de RAM, SSD de 512 GB y GPU de 10 núcleos rebajado a 1.859 euros. La pantalla es de 24 pulgadas y tiene resolución 4,5K.

Televisores inteligentes

Componentes para PC

Ofertas en ordenadores portátiles

  • HP Victus Gaming 15 con CPU Intel Core 7 240H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 rebajado a 1.099 euros.
  • MSI Cyborg 15 con CPU Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4060 en oferta por 879 euros.
  • HP OMEN 16 con CPU AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 en oferta por 1.399 euros.
  • ASUS Vivobook S 14 con panel OLED, CPU Intel Core Ultra 9 185H, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB rebajado a 949 euros.
  • HP 15 con AMD Ryzen 5 7520, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 449 euros.
  • ASUS Vivobook Go 15 con CPU Intel Core i3-N305, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS rebajado a 349 euros.
  • MSI Vector 16 HX AI con Intel Core Ultra 7 255HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 Ti en oferta por 1.999 euros.
  • MSI Prestige A16 con AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 1.359 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.

