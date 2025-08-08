id Software lanza Heretic y Hexen Remastered y actualiza DOOM The Dark Ages

La QuakeCon de este año nos ha dado bastantes alegrías, id Software ha presentado y lanzado al mismo tiempo un pack que incluye los clásicos Heretic y Hexen Remastered, dos clásicos que han recibido una importante puesta al día, pero que mantienen toda la esencia y el encanto de los juegos originales.

Al final la estrategia que ha seguido id Software con estos juegos ha sido la misma que con el último pack de DOOM y DOOM II, que fueron remasterizados y mejorados tanto a nivel técnico como a nivel jugable, pero sin modificar su esencia original.

Heretic y Hexen Remastered tienen nuevos modos de juego, ofrecen un rendimiento mejorado en hardware actual, se pueden jugar hasta en 4K y a 120 FPS, vienen con nuevas opciones de juego y tienen además una banda sonora mejorada.

El pack de Heretic y Hexen Remastered ya está disponible en PC, y también en Xbox One, Xbox Series X-Series S, PS4, PS5 y Nintendo Switch. Esto es todo lo que incluye dicho pack:

Heretic: Shadow of the Serpent Riders.

Hexen: Beyond Heretic.

Hexen: Deathkings of the Dark Citadel.

Dos episodios nuevos creados por id Software y Nightdive Studios en colaboración:

Heretic: Faith Renewed.

Hexen: Vestiges of Grandeur.

id Software actualiza DOOM The Dark Ages con un nuevo modo de juego

Otra de las novedades más importantes de la QuakeCon ha sido el lanzamiento de la segunda gran actualización de DOOM The Dark Ages. La primera introdujo el trazado de trayectorias, una tecnología que pusimos a prueba en nuestro análisis técnico, y la segunda actualización se centra en mejorar la jugabilidad con el nuevo modo «Desgarratorio».

Este modo es un tipo de arena infinita que podemos personalizar a fondo. Tenemos la posibilidad de elegir el escenario, las oleadas de enemigos, tanto por tipos como por cantidades, y también el límite de tiempo establecido en cada una.

Si jugamos a DOOM The Dark Ages entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre nos llevaremos gratis el aspecto de la QuakeCon para el Slayer, y si completamos las tres arenas del «Desgarratorio» conseguiremos el aspecto «Perfección» para el Slayer.

En caso de que todavía no hayas comprado DOOM The Dark Ages estás de suerte, porque el juego está en oferta temporalmente con un descuento del 25%.

Por último, aunque no por ello menos importante, id Software ha confirmado también la disponibilidad de varios mods para DOOM Eternal. Estos mods nos permiten transformar y mejorar la experiencia de juego, y ya podemos descargarlos y utilizarlos de una manera sencilla y segura. En total hay más de 700 mods disponibles.