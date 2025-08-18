Los Galaxy S26 traerán un cambio importante para mejorar la experiencia de uso

Samsung sigue trabajando en los Galaxy S26, su próxima generación de smartphones de gama alta, cuyo lanzamiento está previsto para el mes de enero de 2026. Sabemos muchas cosas sobre estos nuevos terminales, y hoy gracias a un nuevo rumor tenemos otro detalle interesante que no podemos pasar por alto.

La compañía surcoreana no va a introducir cambios importantes a nivel de diseño en los Galaxy S26, lo que significa que tendremos una línea continuista y unos terminales muy parecidos a la generación actual, pero esto no quiere decir que vayan a ser idénticos o que no vayan a traer ningún cambio.

Un rumor dice que Samsung podría reducir considerablemente el grosor de los Galaxy S26 para hacer que sean bastante más delgados que los Galaxy S25. Es lo que se conoce como «el efecto Galaxy Edge», e implica trasladar una de las claves más importantes del Galaxy S25 Edge a los Galaxy S26 con el objetivo de conseguir una mayor delgadez.

Reducir el grosor de un smartphone mejora la ergonomía del mismo y el agarre, lo que se traduce en una mejor experiencia de uso. Sin embargo, esto también introduce desafíos en la construcción del terminal, ya que al ser más delgado puede ser más propenso a sufrir fragilidades estructurales, y por eso hay que tener especial cuidado y reforzarlo para compensar esa mayor delgadez.

Otro sacrificio derivado de reducir el grosor de estos terminales es que la capacidad de la batería no aumentaría, así que podemos esperar unas baterías con una capacidad idéntica o muy parecida a la de los Galaxy S25.

Aunque Samsung no introduzca cambios en el diseño de los Galaxy S26, si consigue reducir el grosor de estos, ya estaría aplicando un cambio importante que los haría mucho más atractivos para el usuario frente a la generación actual, y esto le daría ventaja frente a sus rivales directos.

Sobre el futuro del Galaxy S26 Plus, parece que Samsung está considerando la posibilidad de mantener lo en el mercado, pero cambiando su nomenclatura a «Pro» para darle otro enfoque y posicionarlo mejor en el mercado ahora que la compañía surcoreana tiene también el modelo Edge.

Si quieres saber más sobre los Galaxy S26 te recomiendo que eches un vistazo a este artículo, donde hicimos un resumen reciente con todo lo que sabemos hasta ahora, incluyendo tanto las especificaciones como las fechas de lanzamiento y los precios de esta nueva familia de smartphones.