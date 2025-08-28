MSI Cubi NUC AI+ 2MG es la nueva computadora compacta que el fabricante taiwanés oferta para cualquier tipo de uso: empresarial, oficinas, sector industrial y también escritorios de consumo.

Los mini PC se han consolidado como uno de los productos tecnológicos más populares de 2025 y MSI es -junto a una ASUS responsable de mantener en el mercado la marca Intel NUC- uno de los fabricantes destacados del segmento. Aquí tenemos otra muestra.

MSI Cubi NUC AI+ 2MG añade Copilot y sensor de huellas

El MSI Cubi NUC AI+ 2MG mantiene el tamaño ultra compacto que caracteriza a este tipo de equipos, con un chasis de 13,5 x 13,2 x 5,0 cm que puede colocarse en cualquier sitio del escritorio por su mínima ocupación de espacio. O también se puede instalar en paredes o en la parte trasera de monitores gracias a su soporte VESA.

Una decisión de diseño novedosa es la incorporación de un botón físico para acceso directo al Copilot de Microsoft. Es innecesario porque el asistente (o cualquier otro del resto de proveedores) está a un clic de distancia del ratón o mediante órdenes de voz gracias al altavoz y micrófono integrado del equipo, pero obviamente nadie escapa a la revolución de la IA y a su marketing. Más interesante es el sensor de huellas que también incorpora en el frontal del equipo (en el botón de arranque) para tareas de autenticación. Es el primer MIni-PC que recordamos incluye botones para Copilot y sensor.

El compacto de MSI usa como base de hardware los procesadores Core Ultra Serie 2 «Lunar Lake» de Intel, con opción de instalar versiones como el Core Ultra 9 de 288V o un Core Ultra 7 de 258V. Incluyen gráfica integrada y una NPU de 48 TOPS para acelerar funciones de inteligencia artificial. Puede equipar hasta 32 GB de memoria LPDD5X-8533 y un SSD M.2 2280 Gen4 con capacidad de 1 Tbyte.

En cuanto a conectividad, destacan los dos puertos Thunderbolt 4.0 (40 Gbps, uno con entrada de alimentación USB-PD de 100 W), además de otros cuatro USB, salida HDMI 2.2, conector jack de audio y lector de tarjetas microSD. También soporta conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, así como redes cableadas con doble conector Ethernet LAN de 2.5 GbE.

El MSI Cubi NUC AI+ 2MG preinstala Windows 11 y está disponible en el canal internacional desde 899 dólares.