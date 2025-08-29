Consigue hasta 30 euros de reembolso al comprar una impresora HP

La vuelta al cole está muy cerca. Es un momento que muchos aprovechamos para actualizarnos, ya sea comprando un nuevo PC o un nuevo portátil, haciéndonos con un nuevo smartphone, o comprando una nueva impresora. Si tienes pensado hacerte con una nueva impresora HP para estar listo de cara a la vuelta a la rutina estás de suerte, porque ahora puedes llevarte un reembolso de hasta 30 euros.

Esta promoción es muy interesante, y también es muy sencilla, pero para que no tengas ninguna duda en este artículo te vamos a explicar todo lo que debes saber.

Cómo conseguir un reembolso de hasta 30 euros con tu nueva impresora HP

Tienes que comprar una impresora incluida en la promoción antes del 31 de diciembre de este año. Las impresoras incluidas en esta promoción son las HP DeskJet, HP ENVY y HP OfficeJet Pro. Una vez que compres tu impresora tienes que darte de alta en el servicio HP Instant Ink. Cuando completes el proceso de alta en HP Instant Ink podrás solicitar tu reembolso haciendo clic en “Solicitar reembolso”. Completa el formulario online con los datos requeridos y envía el comprobante de compra y el comprobante de suscripción al servicio HP Instant Ink.

Al finalizar se iniciará un proceso de validación que puede tardar hasta 45 días, así que deberás tener un poco de paciencia. Cuando termine, recibirás en tu cuenta el reembolso correspondiente:

Si compraste una impresora HP DeskJet el reembolso será de 10 euros.

Si compraste una impresora HP ENVY el reembolso será de 20 euros.

Si compraste una impresora HP OfficeJet Pro el reembolso es de 30 euros.

Es importante que tengas en cuenta que debes pedir tu reembolso en un máximo de 30 días posteriores a la compra de tu nueva impresora, si no, no podrás acogerte a esta promoción.

Disfruta de tres meses gratis de HP Instant Ink con tu nueva impresora HP

Al comprar una nueva impresora HP no solo podrás llevarte un reembolso de hasta 30 euros, sino que además también podrás conseguir 3 meses de suscripción gratis al servicio HP Instant Ink. Para ello solo tendrás que cumplir los siguientes requisitos:

Darte de alta en HP Instant Ink en un plazo de siete días tras realizar la primera configuración de tu impresora.

Activar HP+ durante el proceso de configuración de la impresora.

Durante esos tres meses podrás disfrutar de cualquiera de los cinco planes disponibles, y una vez que finalice ese periodo de prueba gratuito podrás hacer lo que quieras, seguir en el mismo plan, cambiarte a otro inferior o superior, o incluso darte de baja y volver a darte de alta cuando lo necesites. No tienes ningún tipo de compromiso.

Con HP Instant Ink disfrutarás de todas las ventajas de un servicio de tinta automatizado ya domicilio. Nunca más tendrás que preocuparte por la tinta, y no pagarás por la tinta que gastes, solo por las páginas que imprimas, lo que te permitirá ahorrar hasta un 70% en tinta.

Contenido elaborado en colaboración con HP.