Renueva tu impresora HP y disfruta de tres meses gratis de HP Instant Ink para imprimir tus fotos favoritas

En verano hacemos muchas más fotos que en otras épocas del año. Las vacaciones, y los viajes, nos hacen ser mucho más activos con la cámara, pero muchos de esos maravillosos recuerdos se pierden porque no imprimimos esas fotos. Si tienes este problema estás de suerte, porque ahora puedes conseguir tres meses gratis de HP Instant Ink para imprimir tus fotos favoritas de este verano.
Interesante, ¿verdad? Seguro que estás deseando saber qué tienes que hacer para llevarte esos tres meses gratis, así que sigue leyendo, que te lo vamos a contar.
Cómo puedo conseguir tres meses gratis de suscripción a HP Instant Ink
Esta promoción está unida a la compra de una nueva impresora HP, así que si necesitas renovar tu impresora te vendrá de maravilla, porque podrás conseguir un nuevo modelo con mejores prestaciones y llevarte tres meses de suscripción gratis a HP Instant Ink.
Si tienes un presupuesto muy limitado no te preocupes, porque en esta promoción se incluyen impresoras tan económicas como la HP DeskJet 2822e, que tiene un precio de 44,90 euros, y la HP Envy 6130e, que puede ser tuya desde solo 69,88 euros.
Una vez que hayas comprado tu nueva impresora solo tienes que seguir estos pasos para conseguir tus tres meses gratis de suscripción a HP Instant Ink durante la activación y configuración de la impresora:
- Activa HP+.
- Date de alta en HP Instant Ink en un plazo máximo de siete días desde la primera configuración de la impresora.
Por tiempo limitado podrás conseguir un mes adicional de suscripción, lo que suma cuatro meses gratis en total. Para conseguirlo solo tienes que preinscríbete en HP Instant Ink haciendo clic en el banner de la página de confirmación del pedido (comprando a través de la web oficial de HP).
Qué valor ofrecen esos tres meses de suscripción gratis
Como puedes elegir entre cualquiera de los cinco planes disponibles, podrás ahorrarte mucho dinero gracias a esos tres meses de suscripción gratis, y podrás imprimir hasta 2.100 fotos gratis en esos tres meses, repartidas en un máximo de 700 fotos cada mes.
El plan de 700 páginas al mes tiene un precio de 31,99 euros, así que con esos tres meses gratis te habrás ahorrado 95,97 euros, más de lo que te costaría cualquiera de esas dos impresoras que hemos puesto como ejemplo.
Una vez que finalicen tus meses gratis puedes cambiarte a cualquiera de los otros planes, y elegir con total libertad el que mejor se adapte a ti.
- 10 páginas al mes por 1,79 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.
- 50 páginas al mes por 5,49 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.
- 100 páginas al mes por 7,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.
- 300 páginas al mes por 15,99 euros: podrás ampliar en packs de 10 páginas por 1,5 euros.
- 700 páginas al mes por 31,99 euros: podrás ampliar en packs de 15 páginas por 1,5 euros.
Recuerda que con HP Instant Ink podrás despreocuparte de la tinta, recibirás todos los cartuchos que necesites a domicilio y sin gastos de envío, y podrás ahorrar hasta un 70% en tinta. Si tienes dudas te invitamos a descubrir lo que opinan los usuarios de este servicio.
