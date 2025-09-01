Conecta con nosotros

Siguen las ofertas de la Vuelta al Cole 2025

Publicado

el

1 septiembre, 2025
Vuelta al Cole 2025

La Vuelta al Cole 2025 está a la vuelta de la esquina una vez que las vacaciones veraniegas van tocando a su fin y toca un regreso a casa, la oficina o la escuela que no resulta sencillo. Para hacerlo más llevadero, PcComponentes ha iniciado una campaña que ofrece descuentos muy atractivos en la compra de producto electrónico y/o accesorios.

La campaña de Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes contempla ofertas en todo su catálogo y el resto de ventajas de un minorista que se ha convertido en referencia en el mercado español. Entre otras:

  • Envío gratuito: a partir de solo 50€ de compra, tus pedidos llegan sin coste adicional. 
  • Envío rápido: hasta en 24 horas dependiendo del producto porque sabemos que quieres disfrutar tu producto lo antes posible.
  • Facilidades de pago: múltiples métodos para la comodidad del usuario: tarjeta, Apple Pay, Google Pay, PayPal, transferencias.
  • Opciones de financiación: consulta las condiciones en la web por si necesitas financiación a tipos muy competitivos.
  • Devoluciones gratuitas: amplio periodo de devoluciones gratuitas por si no te acaba de cuadrar el producto adquirido.
  • Servicios adicionales: puesta a punto, instalación de sistema operativo, asistencia remota para configurar tu móvil o computadora y mucho más. 

Vuelta al Cole 2025, las mejores ofertas

La campaña se mantendrá hasta el 14 de septiembre e incluye ofertas generales con hasta el 40% de descuento del precio oficial. También habrá las denominadas ‘Ofertas Flash’, 10 promociones diarias que por tiempo limitado y hasta agotar existencias suelen ofrecer los mejores descuentos.

Aunque habrá ofertas en todo el catálogo, como suele suceder en las campañas de vuelta al cole prestarán atención preferente a los grupos de producto más habituales, como portátiles y sobremesas, tablets y wearables, monitores y aquellos dedicados a los espacios de trabajo, periféricos y accesorios para completar cualquier escritorio. Por supuesto, no se olvidan del apartado del entretenimiento porque no todo va a ser trabajar o estudiar… Sin más espera, te dejamos una amplia selección de las ofertas disponibles en un listado que iremos actualizando durante toda la campaña. ¡Buena compra!

Ordenadores portátiles

PCs de sobremesa

Smartphones, tablets y wearables

Periféricos y accesorios

Monitores

¿Quieres más ofertas?

Todo lo anterior es solo una selección de las ofertas que puedes encontrar en esta Vuelta al Cole 2025, pero hay muchas más incluyendo las que se irán publicando a diario durante toda la campaña como «ofertas Flash» y de las que te iremos informaremos puntualmente. Solo para los más rápidos, ya que estarán disponibles por tiempo limitado o hasta agotar existencias. Será difícil que con todo lo anterior no hayas encontrado esa gran oferta, pero por si quieres buscarla por tí mismo te dejamos acceso rápido a todas las categorías:

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.

 

