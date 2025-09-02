Se filtran fundas que confirman el diseño de los iPhone 17

Apple se prepara ya para la presentación oficial de la generación iPhone 17 el próximo 9 de septiembre, justo dentro de una semana, pero antes de que Tim Cook suba al escenario, las filtraciones ya han hecho parte del trabajo. El conocido filtrador Evan Blass ha compartido en Twitter imágenes de fundas de la marca Urban Armor Gear que dejan ver el diseño de los distintos modelos de la nueva familia, y con ello confirman varias de las sospechas que ya llevan un tiempo circulando. Una vez más, los accesorios se convierten en una ventana privilegiada para anticipar lo que Apple todavía no ha revelado.

En el caso del iPhone 17 estándar, las fundas muestran un dispositivo continuista, muy parecido al iPhone 16. No habrá grandes sorpresas estéticas en este modelo, que mantendrá las líneas generales ya conocidas. Donde sí se perciben cambios es en los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max: las fundas revelan un nuevo módulo de cámara trasero más grande y rectangular, con recortes que dejan espacio tanto para el sistema de cámaras como para dos elementos ya esperados, el Action Button y el Camera Control. Lo que eran rumores ahora encuentra un respaldo físico.

El iPhone 17 Air, por su parte, es la gran novedad de esta generación y, por lo tanto, sobre el que más curiosidad y dudas hay. La funda filtrada muestra un diseño con una sola cámara trasera ubicada en un módulo ovalado en forma de píldora, un estilo que recuerda a los últimos Pixel de Google. A pesar de esa simplificación, también contará con Action Button y Camera Control, lo que sugiere que incluso el modelo más delgado de la familia compartirá parte de las novedades de la gama de, lo que podríamos llamar, «grosor completo».

Las filtraciones no se han quedado en el hardware del teléfono: también han aparecido detalles de fundas y accesorios adicionales. Una de ellas es la funda transparente oficial (clear case) para el iPhone 17 Pro, con un recorte trasero de gran tamaño que confirma el rediseño de la cámara y una franja blanca que oculta el anillo de MagSafe. A ello se suma la aparición de la Crossbody Strap, una correa magnética que se acopla a las fundas y permite llevar el iPhone colgado al hombro, transformando la forma de transportarlo y acercándolo al terreno de la moda.

Otro cambio relevante llega con la sustitución de las fundas FineWoven por la nueva línea TechWoven, que prometen mayor durabilidad y mejor tacto. Estas fundas, compatibles también con MagSafe, incorporan anclajes preparados para accesorios como la correa, lo que apunta a que Apple busca potenciar su ecosistema más allá del propio teléfono. En paralelo, las filtraciones sugieren una nueva paleta de colores y la adopción de materiales premium como el titanio en el modelo Air, una apuesta por dar identidad propia a cada variante de la gama.

Lo interesante de estas fundas y accesorios es que no son simples complementos: funcionan como pistas tangibles de la estrategia de Apple. Desde el recorte de una cámara hasta la textura de un material, cada detalle cuenta algo sobre el rumbo de los próximos iPhone. La compañía ha convertido sus accesorios en un escaparate paralelo, donde se adelantan movimientos de diseño que luego se consolidan en el escenario de Cupertino.

Quizá lo más curioso es comprobar cómo, año tras año, las fundas terminan por contar una parte de la historia antes de tiempo. A veces no hacen falta renders ni rumores complejos: basta con un accesorio filtrado para confirmar lo que está por llegar. En mi caso, cada filtración de este tipo me recuerda que el iPhone es tanto un dispositivo como un símbolo, y que incluso su funda puede revelar las claves de su próxima metamorfosis.