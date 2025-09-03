Sandisk lanza la SSD WD Blue SN5100

Sandisk ha anunciado el lanzamiento de la WD Blue SN5100, una unidad de estado sólido interna para la interfaz PCIe Gen4 que aumenta el rendimiento un 30% sobre el modelo anterior, la SN5000.

La nueva SSD de Sandisk viene a reforzar la línea de unidades básicas de la marca y llega tras el lanzamiento de la WD_BLACK SN8100, la SSD más rápida para PCs con la que cubre la gama alta Gen5. Aún así, el fabricante la promociona para todo tipo de uso, incluidos escritorios de consumo y también creadores de contenido y profesionales del desarrollo de IA local. Realmente puede instalarse en cualquier PC. A ello ayuda su diseño de una sola cara que garantiza su compatibilidad con sobremesas o portátiles.

La unidad usa un formato estándar M.2 2280 y monta memorias propias QLC 3D CBA y también un controlador interno del fabricante. Con ello ofrece velocidades de lectura secuenciales de hasta 7.100 MB/s y de escritura hasta 6,700 MB/s. En modo aleatorio las lecturas alcanzan hasta 1.300.000 y 1.000.000 IOPS en escrituras.

Apoyando las memorias de cuádruple capa QLC, la WD Blue SN5100 utiliza la última tecnología nCache 4.0 del fabricante, para lograr un mayor rendimiento y eficiencia energética. nCache 4.0 es un sistema dinámico para aumentar el rendimiento de los archivos más usados, que escribe datos eficientemente a alta velocidad en bloques SLC antes de transferirlos a QLC durante periodos de inactividad. No se ha facilitado la cantidad de memoria adicional instalada para uso de caché.

Como extras, las unidades incluye el software Acronis True Image para facilitar la migración de datos desde las unidades de almacenamiento que se pretende reemplazar y una aplicación dedicada de Sandisk para actualizaciones de firmware y monitorización del estado. La garantía es de cinco años, lo que ofrece tranquilidad en cuanto a su fiabilidad a largo plazo.

WD Blue SN5100, versiones y precios

Sandisk ofrece cuatro versiones diferentes según su capacidad de almacenamiento y con los siguientes precios:

500 GB: 50 euros

1 TB: 84 euros

2 TB: 146 euros

4 TB: 267 euros

Precios competitivos para unas unidades que ya están disponibles en el portal web del fabricante y en el canal minorista especializado.