Principales anuncios de Samsung en la IFA 2025

Samsung ha convertido su presencia en la IFA 2025 en una oportunidad para reforzar dos líneas de producto que ocupan un lugar muy destacado en su catálogo. Por un lado, la serie Fan Edition de los Galaxy S, que desde hace años busca ofrecer acceso a algunas de las prestaciones estrella de la gama alta a un precio más ajustado. Por otro, la familia Galaxy Tab S, que compite directamente con las tabletas más avanzadas del mercado y que representa la apuesta de la compañía por un dispositivo profesional y creativo en el ecosistema Android. En un escenario donde la competencia es feroz, estos lanzamientos muestran cómo la marca intenta equilibrar accesibilidad y ambición.

El primero de los anuncios ha sido el Galaxy S25 FE, que llega como la opción más asequible para quienes quieren experimentar con Galaxy AI, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial que Samsung ha desplegado en sus dispositivos de última generación. El terminal cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, un procesador Exynos 2400 y una batería de 4 900 mAh con carga rápida de hasta 45 W. A ello se suma una cámara frontal mejorada de 12 megapíxeles y un diseño que, aun manteniendo la estética reconocible de la serie, se presenta más delgado y ligero, con un grosor de 7,4 mm y un peso de 190 gramos.

Este modelo busca ocupar un espacio difícil: el de quienes no quieren renunciar a la experiencia de la gama alta, pero tampoco pueden justificar el coste de un buque insignia. Con 8 GB de RAM y un conjunto de cámaras heredado de sus hermanos mayores, el S25 FE apunta a ser un teléfono equilibrado en rendimiento y precio. No introduce grandes revoluciones técnicas, pero sí ofrece una vía de entrada más accesible al universo de Samsung y, sobre todo, a las funciones de IA que la compañía considera estratégicas de cara a los próximos años.

El otro gran anuncio ha sido la llegada de la serie Galaxy Tab S11, que se presenta en dos variantes: un modelo estándar de 11 pulgadas y un S11 Ultra de 14,6 pulgadas. Ambos incorporan pantallas AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz y un diseño ultradelgado, con apenas 5,1 mm en el caso del modelo más avanzado. En el interior se encuentra un procesador MediaTek Dimensity 9400+, acompañado por Android 16 con la nueva capa One UI 8. El S11 Ultra, en particular, busca ofrecer una experiencia premium para productividad y creación de contenido, consolidándose como alternativa directa a los iPad Pro de Apple.

Uno de los elementos destacados de estas tabletas es el nuevo S Pen, rediseñado para mejorar la precisión y la respuesta. Junto con las herramientas de Galaxy AI, permite realizar ediciones creativas como Generative Edit, que aplica técnicas de inteligencia artificial para modificar imágenes o contenidos de forma rápida. A esto se añaden funciones multitarea reforzadas como DeX, que transforman la tableta en un entorno cercano a un PC, ampliando sus posibilidades de uso tanto en el ámbito profesional como en el educativo.

En términos de estrategia, estos anuncios reflejan dos movimientos paralelos. Por un lado, la consolidación del S25 FE como una puerta de entrada económica al ecosistema Galaxy, especialmente para quienes buscan probar Galaxy AI sin dar el salto a un S25 o S25 Ultra. Por otro, la Tab S11 Ultra representa la apuesta por mantener una presencia sólida en el mercado de las tabletas de alto nivel, ofreciendo un dispositivo que compite sin complejos con las propuestas de Apple y que busca atraer tanto a creativos como a profesionales.

Lo que más me llama la atención de esta presentación es cómo Samsung consigue abarcar espectros tan diferentes del mercado con un mismo evento. Entre un Fan Edition que baja la barrera de entrada y una Tab S11 Ultra que eleva el listón de lo que esperamos de una tableta Android, la compañía muestra su voluntad de mantener una posición fuerte en segmentos muy distintos. Y me pregunto si esta dualidad —democratizar la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, aspirar a la gama más alta— no es precisamente la clave para sostener su relevancia en un mercado que cambia tan rápido como el de la movilidad.

