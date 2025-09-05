Noticias
Microsoft libera el código del BASIC 6502, casi 50 años después
Microsoft ha publicado el código fuente completo del BASIC 6502 y lo ha liberado como código abierto bajo licencia MIT. Ello permitirá a cualquiera usar, modificar y distribuir libremente el código de la primera solución de software de Microsoft y un intérprete histórico que enseñó a programar a millones de desarrolladores hace casi cincuenta años.
El cambio de rumbo de Microsoft frente al código abierto bajo la dirección de Satya Nadella contrasta marcadamente con su postura hostil décadas pasadas cuando Steve Ballmer comparó a Linux con el cáncer y el comunismo. Microsoft, primera compañía mundial de software y paradigma del software propietario, gestiona GitHub, el repositorio de código abierto más grande del mundo que adquirió en 2018.
Microsoft se ha convertido en un actor esencial en la comunidad de código abierto. Es el principal colaborador de Linux y Kubernetes; abrió la plataforma de desarrollo .NET, patrocina organizaciones como The Linux Foundation y Apache Software Foundation y ha liberado como Open Source desarrollos como el MS-DOS 4.0, el Altair Basic o el GW-BASIC, que precisamente desciende de la versión 6502 y se incluye en la ROM del IBM PC. Si ésta fue una máquina clave en la historia de la computación moderna, al acercar como ninguna otra los ordenadores personales al público masivo, lo mismo podemos decir de este intérprete para el apartado de la programación.
BASIC 6502, liberado
Microsoft explica que los fundadores de Microsoft, Bill Gates y Paul Allen, escribieron el que fue el primer producto comercial de la compañía, el BASIC para la microcomputadora Altair 8800 y el procesador Intel 8080 que la impulsaba, en 1975. Un año después, Gates y Ric Weiland, el segundo empleado de Microsoft, trasladaron el Microsoft BASIC al procesador 6502 y de ahí su nombre. Posteriormente se crearon adaptaciones para máquinas populares de la época como Commodore, Apple II o Altair.
El repositorio incluye algunas notas sobre la historia de Microsoft, indicando que BASIC estableció a la compañía “como una fuerza dominante en el software de computadoras personales antes de MS-DOS o Windows” y “la concesión de licencias de este intérprete de BASIC a múltiples fabricantes de computadoras fue crucial para el modelo de negocios inicial de Microsoft”.
En 1977, Commodore Computer lo licenció por 25.000 dólares y lo utilizó en sus máquinas PET, VIC-20 y Commodore 64. Commodore vendió millones de estas dos últimas máquinas, lo que contribuyó a la masificación de la informática. Como curiosidad, señalar que Microsoft ‘perdió’ la oportunidad de ganar millones de dólares si lo hubiera licenciado con precio por máquina como después hiciera con MS-DOS, Windows u Office.
El código publicado (lenguaje ensamblador en 6.955 líneas) es la versión 1.1 del intérprete de lenguaje de programación y contiene correcciones adicionales al original, soporte de compilación condicional para múltiples sistemas informáticos pioneros (incluidos Apple II, Commodore PET, Ohio Scientific y MOS Technology KIM-1) y un huevo de Pascua de Bill Gates escondido en las etiquetas STORDO.
Liberado bajo licencia MIT, cualquier interesado puede usarlo, modificarlo, redistribuirlo o simplemente examinar las entrañas de un software de importancia histórica de los inicios de la era de las computadoras personales. BASIC 6502 está disponible en GitHub.
