Microsoft publica las ISO de Windows 11 25H2
Microsoft ha publicado las ISO de Windows 11 25H2, las imágenes oficiales de la próxima versión del sistema operativo. La versión se ha lanzado para los probadores Insider en fase de Vista Previa, la última en la cronología de desarrollo antes del lanzamiento para el canal estable que está previsto para el último trimestre de este año.
Microsoft ya había liberado la Vista Previa de Windows 11 25H2 en modo actualización, disponible vía Windows Update. Aunque es el método más rápido y sencillo, el uso de las imágenes dan mucho más juego ya que permiten realizar instalaciones limpias (desde cero) o actualizar ordenadores personales de terceros mediante el correspondiente medio de instalación. También permiten ejecutar el sistema en máquinas virtuales de una forma sencilla.
Otra ventaja (no menor) es que las imágenes pueden ser modificadas con aplicaciones como el Tiny11 Builder para crear medios de instalación que permitan versiones de Windows más ligeras y personalizadas. Precisamente, la herramienta se ha actualizado esta misma semana para soportar Windows 11 25H2. También se acaba de actualizar (en fase beta) nuestro ‘quemador’ de imágenes favorito. Hablamos de Rufus 4.10 que ya permite manejar la última versión de Windows, saltarse sus requisitos de hardware, crear instalaciones con cuentas locales y un largo etc.
Las ISO de Windows 11 25H2 tienen un tamaño de aproximadamente 7 Gbytes, dependiendo del idioma seleccionado, y su uso es idéntico al que ya conoces de otras versiones de Windows o de Linux, porque se instalan de la misma manera Solo tienes que tener en cuenta que para descargar esta versión tienes que estar suscrito a Windows Insider, el programa de prueba de Microsoft.
Si quieres probarla, accede a la página oficial de Windows Insider Preview Downloads y descarga la imagen ISO. A partir de ahí puedes ejecutarla en una máquina virtual, puedes actualizar el PC desde ahí una vez ‘montada’ en el navegador o puedes ‘quemar’ la imagen para crear un medio de instalación para actualizar terceros equipos o realizar instalaciones desde cero.
La edición que nos ocupa parece bastante estable, aunque hay que decir que todavía está en fase de prueba y no debe usarse en entornos de producción. Microsoft no ha anunciado fecha para el lanzamiento de la versión final, pero es seguro su despliegue antes de que acabe este año, quizá en octubre coincidiendo con el final del soporte técnico de Windows 10.
