Noticias
El Tiny11 Builder para Windows 11 25H2 supera requisitos y fulmina a Copilot, Teams y Outlook
El desarrollador NTDEV ha liberado una nueva versión del Tiny11 Builder para Windows 11 25H2, añadiendo un montón de novedades a las que ya estaban disponibles en este ‘creador’ que permite aligerar notablemente la imagen original de Windows 11, eliminar sus requisitos de hardware, superar bloqueos como el de las cuentas locales y desinstalar aplicaciones que no se utilizan y que sobrecargan el sistema.
La insistencia de Microsoft en inflar sus sistemas operativos con software basura y convertirlos en una plataforma para promocionar servicios y aplicaciones propios, es una de la mayores críticas a Windows 11 y otro de los motivos por el que los usuarios siguen en Windows 10 a pesar del final cercano de su ciclo de vida o buscan alternativas. Afortunadamente, a falta de que Microsoft tome conciencia, hay unas cuantas herramientas de terceros que ayudan a los usuarios. Si la semana pasada vimos el Flyoobe 1.5 hoy te traemos otra de las mejores del sector.
Tiny11 Builder para Windows 11 25H2
La nueva versión funciona con cualquier compilación de Windows 11, incluyendo ediciones como la 25H2 que todavía está en fase de Vista Previa para el canal de prueba Insiders y que se lanzará en el último trimestre. También funciona con cualquier lenguaje o arquitectura, incluyendo ARM.
Otra de las mejoras llegan de las capacidades de scripting de PowerShell que simplifican la creación de la imagen. El desarrollador busca una imagen más compacta al cambiar la compresión Lzx «Recuperación» de Microsoft en lugar del antiguo método Fast (Xpress). Señalar aquí que el desarrollo utiliza únicamente herramientas oficiales de Microsoft (como DISM) y no scripts externos, con la única excepción de ‘oscdimg.exe’ de Windows ADK y un archivo de respuesta desatendido de código abierto necesario para evitar la cuenta Microsoft durante la configuración inicial.
El Tiny11 Builder para Windows 11 25H2 presume de su capacidad para eliminar aplicaciones de Microsoft y aquí destacan algunas añadidas como las relacionadas con la inteligencia artificial y el asistente Copilot, la aplicación de videoconferencia Teams o el nuevo Outlook para Windows, como otros muchos servicios de Microsoft metidos con calzador relegando a las alternativas de terceros. Otros son el navegador Edge, la app de Xbox, Maps, Media Player y muchísimas más que pueden eliminarse de la imagen de instalación. Por supuesto, pueden instalarse posteriormente a voluntad de los usuarios… y no la de Microsoft.
Como versiones anteriores, este creador de imágenes supera los requisitos oficiales de hardware de Windows 11 y permite instalar el sistema en casi cualquier PC. También otras imposiciones como el uso de cuentas ID oficiales bloqueando las cuentas locales.
El nuevo Tiny11 Builder, gratuito y de código abierto como versiones anteriores, está disponible en su página de GitHub. Su uso no es complicado, pero si necesitas ayuda puedes revisar este pequeño tutorial. Y si prefieres una solución ya creada, el mismo desarrollador ofrece la imagen Tiny11 lista para usar, aunque menos personalizable que su ‘Builder’.
