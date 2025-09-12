Windows 10 LTSC no se queda sin soporte en octubre, consíguelo por solo 9 euros

Estamos a casi un mes del fin del soporte de Windows 10, un sistema que dejará de recibir actualizaciones a partir del 14 de octubre. GvGMall está al corriente de la situación, y por eso ha iniciado una campaña de ofertas que te hará la vida más fácil. Si no quieres o no puedes actualizar a Windows 11 y estás buscando una solución no te preocupes, porque puedes seguir utilizando Windows 10 LTSC y despreocuparte por completo del fin del soporte.

Windows 10 LTSC es una versión especial de Windows 10 que no está sometida a las mismas reglas que la versión estándar, y que por tanto no se quedará sin soporte el 14 de octubre. Sus requisitos a nivel de hardware son los mismos, así que no necesitas nada especial para poder utilizarlo, y encima tiene otras ventajas importantes que lo convierten en la mejor opción si quieres seguir usando Windows 10.

Por qué vale la pena elegir Windows 10 LTSC

Es un sistema operativo seguro y fiable.

Es compatible con las mismas aplicaciones que la versión estándar de Windows 10.

No te dará problemas de compatibilidad a nivel de hardware.

Esta versión no trae bloatware, es más ligera, ocupa menos espacio y rinde un poco mejor, así que se lleva mejor con equipos de bajos recursos.

No trae la Microsoft Store, y tampoco incluye a Cortana, lo que significa que tendrás menos aplicaciones en segundo plano.

Tampoco muestra publicidad, y el proceso de instalación no es distinto al de Windows 10.

Tendrá soporte extendido hasta 2027 en su versión Enterprise, y hasta 2032 en su versión IoT.

Cómo puedo conseguirlo a buen precio y de forma segura

Si quieres hacerte con una licencia en una tienda de confianza GvGMall España es una buena opción, sobre todo ahora que está disponible en oferta para celebrar la vuelta al cole. Además, si utilizas el cupón «GVGMM», sin comillas, podrás conseguirla con un 30% de descuento adicional.

¿Estás buscando también licencias para otro software de Microsoft, como Office, o quieres hacerte con Windows 11? Pues estás de suerte, porque ese mismo cupón te servirá para conseguir un 30% de descuento en todos estos productos:

Pasos para comprar e instalar Windows 10 LTSC

Es muy fácil, haz clic en el enlace que encontrarás en el apartado anterior. Si ya eres usuario de GVGMall identifícate, y si no lo eres date de alta. Es un proceso que no te llevará más de un minuto.

Una vez que termines, cambia tu región a España para tener el precio en euros. Haz clic en el icono de añadir el producto al carrito, y antes de realizar el pago introduce el cupón de descuento como ves en la imagen adjunta.

Continúa para realizar el pago, elige la opción que prefieras y listo, en unos segundos recibirás tu clave de activación en la dirección de correo que tengas asociada a tu cuenta de usuario.

Ahora tenemos que conseguir Windows 10 LTSC. Esto tampoco tiene mayor complicación, haz clic en este enlace y elige la versión que quieras descargar. Se descargará una ISO que podrás utilizar para montar una unidad de instalación con Rufus, así que necesitarás descargar también este programa. Puedes conseguirlo aquí.

Ya estás listo para instalar Windows 10 LTSC en tu equipo, y podrás activarla con la licencia que acabas de comprar. Se acabó el problema del fin del soporte, ya puedes seguir disfrutando de Windows 10 durante unos cuantos años más.