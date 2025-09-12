Rendimiento de Borderlands 4 con 31 tarjetas gráficas: tenemos un problema, y grave

Borderlands 4 llegó justo ayer, y el juego ha generado una gran polémica por lo mal optimizado que está. Para sorpresa de nadie este juego está basado en el Unreal Engine 5, uno motor gráfico que se ha convertido en uno de los «peores enemigos» de los jugadores de PC por sus problemas de rendimiento, un tema que Epic Games ha esquivado echando la culpa a los desarrolladores.

Los requisitos de Borderlands 4 eran altos, y esto ya nos hizo temernos que podría llegar con serios problemas de optimización. Viendo los datos de rendimiento que consigue este juego con una GeForce RTX 5090 está claro que hemos acertado, aunque los problemas de optimización son incluso más graves de lo que me había imaginado.

Con una GeForce RTX 3060 de 12 GB conseguimos una media de 29 FPS en Borderlands 4 configurado en calidad máxima bajo resolución 1080p. Si tenemos una GeForce RTX 4060 Ti de 16 GB, cuyo rendimiento es casi idéntico al de una GeForce RTX 5060, la media sube a 41 FPS, y con una GeForce RTX 2080 Ti solo conseguimos 33 FPS. Para lograr 60 FPS en 1080p y calidad máxima necesitamos una GeForce RTX 4070 Ti como mínimo.

Si subimos la resolución a 1440p, manteniendo la calidad al máximo, la GeForce RTX 2080 Ti se hunde a 22 FPS de media, y necesitamos una Radeon RX 7700 para conseguir 31 FPS de media. Solo la GeForce RTX 4090 mantiene más de 60 FPS estables, y la GeForce RTX 5090 llega a 75 FPS de media, resultados que no hacen más que confirmar esa terrible optimización.

En 4K tenemos una media de 30 FPS con una GeForce RTX 5080, la GeForce RTX 4090 consigue 41 FPS y la GeForce RTX 5090 solo llega a 48 FPS. La Radeon RX 9070 XT solo consigue 27 FPS, y queda 1 FPS por debajo de la Radeon RX 7900 XT, que llega a los 28 FPS. Está claro que Gearbox no ha hecho los deberes con la optimización de Borderlands 4.

Para conseguir 60 FPS en 4K con una GeForce RTX 4090 o una GeForce RTX 5090 tendremos que recurrir al reescalado mediante DLSS 4 en modo calidad, y con tarjetas gráficas menos potentes deberemos configurarlo en modo equilibrado o en modo rendimiento. Con las Radeon RX de AMD tendremos que hacer lo mismo, y recurrir a FSR.

El consumo de memoria no es muy alto, y se ajusta a la cantidad total de memoria gráfica que tenga cada tarjeta gráfica. Por ejemplo, en 4K con una gráfica de 12 GB el consumo es de 12 GB, pero con una de 16 GB de VRAM el consumo máximo es de 13 GB de memoria gráfica. En general, parece que 8 GB es suficiente para 1080p, que 10 GB bastan para 1440p y que con 16 GB vamos sobrados para jugar en 4K.