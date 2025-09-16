Los certificados de arranque seguro de Windows van a caducar pronto

Microsoft lanzó el arranque seguro de Windows en 2012. Esta tecnología representó un importante paso adelante en materia de seguridad, porque realiza una verificación completa de la firma digital de cada componente de software de nuestro equipo durante el arranque para evitar que pueda cargarse código malicioso, protegiéndolo desde el momento en el que pulsamos el botón de encendido.

Mucho ha llovido desde entonces, pero está claro que el arranque seguro se ha convertido en uno de los pilares centrales de Windows. Dicha tecnología es un requisito insalvable para poder utilizar Windows 11, y también es un requisito de juegos como Call of Duty Black Ops 7 y Battlefield 6, que directamente no funcionan si no tenemos un PC con arranque seguro activado.

Para que el arranque seguro de Windows funcione sin problema es necesario contar con unos certificados firmados digitalmente, que son los que se utilizan para realizar el proceso de verificación durante el arranque. Si estos certificados no están presentes, o si están caducados, no será posible completar el proceso de arranque seguro, y tendremos un problema.

Los primeros certificados tienen una validez de 15 años, y estos se publicaron en 2011, lo que significa que su fecha de caducidad está muy cerca. Microsoft confirmó que dichos certificados van a caducar en junio de 2026, lanzó un aviso a los usuarios de Windows para que estén al tanto de este tema y ha actualizado su página de preguntas y respuestas para ayudar mejor a los usuarios de Windows.

Sistemas operativos afectados por la caducidad de los certificados de arranque seguro de Windows

Máquinas físicas y virtuales de sistemas operativos Windows.

Windows 10.

Windows 11.

Windows Server 2025.

Windows Server 2022.

Windows Server 2019.

Windows Server 2016.

Windows Server 2012.

Windows Server 2012 R2.

Los PCs y portátiles con Copilot+ lanzados en 2025 no se verán afectados por la caducidad de dichos certificados, Microsoft lo ha confirmado.

Qué puedo hacer para no tener problemas con mi equipo

Microsoft ha confirmado que en los próximos meses lanzarán actualizaciones que incluirán los nuevos certificados para que el arranque seguro siga funcionando sin problemas, lo que significa que como usuario no tienes que hacer nada, solo mantener tu sistema operativo actualizado.

Si tienes Windows 10 la cosa cambia, ya que este sistema operativo dejará de recibir actualizaciones a partir del 14 de octubre de este año. Microsoft ha dejado claro que los sistemas operativos sin soporte no recibirán una actualización con los nuevos certificados de arranque seguro, así que si tienes pensado seguir utilizando Windows 10 tu única opción para conseguir los nuevos certificados es acogerte al plan de soporte extendido de Microsoft.

Los nuevos certificados están fechados en 2023, y Microsoft ha compartido un listado completo con todos los que estarán disponibles en los próximos meses. Podéis verlos en el cuadro adjunto.