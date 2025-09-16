Samsung lanza One UI 8: llega primero a los Galaxy S25

Samsung ha dado luz verde a One UI 8, la última actualización de su sistema operativo para dispositivos móviles, que está basada en Android 16. Esta actualización trae cambios importantes a nivel de productividad, gestión de archivos descargados, multitarea, conectividad, cámara, accesibilidad y seguridad.

Ya os adelantamos en su momento que esta actualización iba a empezara llegar en septiembre, una fecha que al final se ha cumplido. El despliegue de esta actualización se producirá de forma gradual, lo que significa que no llegará de forma simultánea a todos los dispositivos compatibles, sino que se irá lanzando poco a poco siguiendo un orden concreto.

Los primeros terminales que recibirán One UI 8 serán los Galaxy S25 en todas sus versiones. Poco después la actualización llegará a los Galaxy S24, y después a los Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 y Z Fold Special Edition. Los siguientes en recibir la actualización serán los Galaxy S23, y posteriormente llegará también a los Galaxy S22.

Si tienes dudas sobre los dispositivos que recibirán One UI 8 no te preocupes, puedes consultar la lista completa en este artículo. Tened en cuenta que, dependiendo del smartphone que tengáis, podréis disfrutar de más o menos novedades tras instalar esta actualización.

Es lo mismo que ocurre con otros terminales cuando reciben un nuevo sistema operativo, como el iPhone de Apple. Solo los smartphones más nuevos y más potentes son compatibles con todas las mejoras y las nuevas funciones que trae cada actualización, mientras que los modelos más antiguos que todavía tienen soporte se tienen que conformar con mejoras menores.

Debéis tener en cuenta que aunque la actualización ya esté empezando a llegar a los Galaxy S25 puede que esta todavía no os aparezca como disponible. Esto tiene una explicación, y es que los tiempos de espera también dependen de nuestra operadora, para bien y para mal.

Qué smartphones finalizan su soporte con One UI 8

Con One UI 8 termina el soporte a nivel de sistema operativo de los Galaxy S22. Esto quiere decir que esa generación ya no recibirá más actualizaciones de sistema operativo. En el caso de los Galaxy S23, estos todavía tendrán un año más de actualizaciones de sistema operativo, lo que significa que recibirán One UI 9 (Android 17).

Si tienes un Galaxy S24 tenemos buenas noticias para ti, porque a partir de este modelo Samsung se comprometió a ofrecer siete años de actualizaciones de sistema operativo, lo que significa que esa generación seguirá recibiendo soporte hasta One UI 13 (incluida).