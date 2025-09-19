Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday

Volvemos a la carga, otro viernes más, con una nueva selección de las mejores ofertas que hemos encontrado en informática y electrónica de consumo en nuestro clásico Red Friday. Todas las ofertas han sido seleccionadas cuidadosamente por nosotros.

Ya sabéis cómo funciona, en cada producto tenéis un enlace que os llevará directamente a la oferta. Recordad que todas las ofertas están disponibles en el momento de publicar este artículo, pero pueden cambiar o agotarse con el tiempo.

Ofertas en portátiles

Macbook Air de 13,6″ con SoC M4 y CPU de 10 núcleos, 16 GB de memoria, SSD de 256 GB y GPU de 8 núcleos rebajado a 999 euros.

HP Victus Gaming 15 con CPU Intel Core 7 240H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 rebajado a 1.049 euros.

ASUS Vivobook con Intel Core i5-1334U, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB rebajado a 419 euros.

Acer Gaming Nitro V 15 con CPU Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4050 rebajado a 729 euros.

ASUS TUF Gaming A18 con CPU AMD Ryzen 7 260, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 rebajado a 1.499 euros.

MSI Stealth A16 AI+ con Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5080 en oferta por 2.799 euros.

MSI Prestige A16 con AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 1.359 euros.

Procesadores

AMD Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos rebajado a 491,88 euros . El procesador que mejor rinde en juegos.

. El procesador que mejor rinde en juegos. AMD Ryzen 7 7800X3D con 8 núcleos y 16 hilos rebajado a 407,53 euros . Rinde muy bien en juegos, y es perfecto para acompañar gráficas tope de gama.

. Rinde muy bien en juegos, y es perfecto para acompañar gráficas tope de gama. AMD Ryzen 5 5500 con 6 núcleos y 12 hilos rebajado a 71,95 euros . Muy bueno en relación precio-rendimiento dentro de la gama baja.

. Muy bueno en relación precio-rendimiento dentro de la gama baja. Intel Core i5-12400F con 6 núcleos y 12 hilos en oferta por 122,88 euros . Un procesador fantástico en relación precio-rendimiento.

. Un procesador fantástico en relación precio-rendimiento. AMD Ryzen 5 7600X con 6 núcleos y 12 hilos en oferta por 178,90 euros . Uno de los mejores procesadores para montar un PC gaming potente sin gastar mucho dinero.

. Uno de los mejores procesadores para montar un PC gaming potente sin gastar mucho dinero. Intel Core i7-14700KF con 20 núcleos y 28 hilos en oferta por 336,11 euros . Muy potente tanto en juegos como en aplicaciones profesionales.

. Muy potente tanto en juegos como en aplicaciones profesionales. Ryzen 5 5600 con 6 núcleos y 12 hilos en oferta por 98,99 euros. La mejor compra ahora mismo dentro de su gama, ideal para montar un PC gaming de bajo coste.

Tarjetas gráficas

Smartphones y smartwatches

Televisores y monitores

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.