Las mejores ofertas de la semana en un nuevo Red Friday
Volvemos a la carga, otro viernes más, con una nueva selección de las mejores ofertas que hemos encontrado en informática y electrónica de consumo en nuestro clásico Red Friday. Todas las ofertas han sido seleccionadas cuidadosamente por nosotros.
Ya sabéis cómo funciona, en cada producto tenéis un enlace que os llevará directamente a la oferta. Recordad que todas las ofertas están disponibles en el momento de publicar este artículo, pero pueden cambiar o agotarse con el tiempo.
Ofertas en portátiles
- Macbook Air de 13,6″ con SoC M4 y CPU de 10 núcleos, 16 GB de memoria, SSD de 256 GB y GPU de 8 núcleos rebajado a 999 euros.
- HP Victus Gaming 15 con CPU Intel Core 7 240H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5060 rebajado a 1.049 euros.
- ASUS Vivobook con Intel Core i5-1334U, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB rebajado a 419 euros.
- Acer Gaming Nitro V 15 con CPU Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4050 rebajado a 729 euros.
- ASUS TUF Gaming A18 con CPU AMD Ryzen 7 260, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5070 rebajado a 1.499 euros.
- MSI Stealth A16 AI+ con Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 5080 en oferta por 2.799 euros.
- MSI Prestige A16 con AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB de RAM y SSD de 1 TB en oferta por 1.359 euros.
Procesadores
- AMD Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos rebajado a 491,88 euros. El procesador que mejor rinde en juegos.
- AMD Ryzen 7 7800X3D con 8 núcleos y 16 hilos rebajado a 407,53 euros. Rinde muy bien en juegos, y es perfecto para acompañar gráficas tope de gama.
- AMD Ryzen 5 5500 con 6 núcleos y 12 hilos rebajado a 71,95 euros. Muy bueno en relación precio-rendimiento dentro de la gama baja.
- Intel Core i5-12400F con 6 núcleos y 12 hilos en oferta por 122,88 euros. Un procesador fantástico en relación precio-rendimiento.
- AMD Ryzen 5 7600X con 6 núcleos y 12 hilos en oferta por 178,90 euros. Uno de los mejores procesadores para montar un PC gaming potente sin gastar mucho dinero.
- Intel Core i7-14700KF con 20 núcleos y 28 hilos en oferta por 336,11 euros. Muy potente tanto en juegos como en aplicaciones profesionales.
- Ryzen 5 5600 con 6 núcleos y 12 hilos en oferta por 98,99 euros. La mejor compra ahora mismo dentro de su gama, ideal para montar un PC gaming de bajo coste.
Tarjetas gráficas
- MSI GeForce RTX 5060 Ti VENTUS 2X OC PLUS con 16 GB rebajada a 449,90 euros. Rinde bien en 1440p gracias a sus 16 GB de VRAM.
- XFX SWIFT AMD Radeon RX 9070 XT Triple Fan con 16 GB en oferta por 699,99 euros. Muy buen rendimiento en 4K con un precio razonable.
- MSI GeForce RTX 5070 VENTUS 2X OC con 12 GB rebajada a 574,90 euros. Perfecta para 1440p, buen rendimiento en 4K.
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS con 16 GB rebajada a 1.099 euros. Ofrece un rendimiento fantástico en 4K.
- ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition con 8 GB en oferta por 309 euros. Muy buen rendimiento en 1080p a un precio muy bajo.
- PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT con 8 GB rebajada a 349,90 euros. Perfecta para 1080p.
Smartphones y smartwatches
- Galaxy S25 Plus con 512 GB rebajado a 1.023 euros.
- iPhone 16 con 128 GB rebajado a 809 euros.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en oferta por 329 euros.
- Motorola Moto G04s con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento rebajado a 89 euros.
- Samsung Galaxy S25 de 256 GB en oferta por 775 euros.
- Xiaomi Redmi Note 14 4G con 8 GB y 256 GB en oferta por 199 euros.
- Samsung Galaxy S25 Edge con 256 GB rebajado a 999 euros.
- Samsung Galaxy S24 de 256 GB en oferta por 619 euros.
- Xiaomi Redmi A5 con 128 GB de almacenamiento rebajado a 89 euros.
- Motorola Razr 50 Ultra de 512 GB en oferta por 799 euros.
Televisores y monitores
- Monitor ASUS ROG Strix XG27UCS 27″ LED Fast IPS, resolución 4K, tasa de refresco de 160Hz y compatible con G-SYNC en oferta por 399 euros.
- Monitor Alurin CoreVision 100IPSLite de 23,8 pulgadas, resolución 1080p y tasa de refresco de 100 Hz compatible con FreeSync rebajado a 84,99 euros.
- Monitor GIGABYE MO27Q2 27″ QD-OLED con resolución QHD, tasa de refresco de 240 Hz, HDR 400 y compatible con G-SYNC y FreeSync Premium Pro rebajado a 545,87 euros.
- Smart TV LG OLED55C44LA 55″ OLED evo con resolución 4K, Dolby Vision, WebOS24, tasa de refresco de 144-120 Hz equipada con AI ThinQ en oferta por 949 euros.
- Smart TV Xiaomi A 2025 32″ LED HD Dolby Atmos con resolución HD rebajada a 149 euros.
- Smart TV Nilait Luxe de 50 pulgadas (modelo de 2025) QLED 4K con barra de sonido 2.0 con Bluetooth en oferta por 449 euros.
- Smart TV Sony Bravia de 65 pulgadas Mini LED 4K rebajado a 1.499 euros.
- Smart TV Philips de 75 pulgadas 4K rebajado a 549,99 euros.
- Smart TV Thomson Q70 de 85 pulgadas 4K y 144 HZ rebajada a 1.199 euros.
Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.
