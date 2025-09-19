Renueva tu impresora con HP: consigue hasta 30 euros de reembolso y ahorra con HP Instant Ink

Si notas que tu impresora ya no cumple con tus expectativas, y que los cartuchos de tinta que utiliza cada vez te salen más caros, entonces ha llegado el momento de cambiarla. Quizá pienses que esto te va a suponer un gasto importante, pero nada más lejos de la realidad, sobre todo ahora que HP tiene abierta una promoción que te permitirá conseguir un reembolso de hasta 30 euros al comprar tu nueva impresora.

Lo primero que tienes que tener claro es qué impresora necesitas. En esta promoción se incluyen:

La serie HP DekJet, que está pensada para entornos domésticos y dirigida a usuarios que imprimen poco.

La serie HP ENVY, pensada también para usuarios domésticos, pero que imprimen más y con mayor frecuencia.

La serie HP OfficeJet Pro, pensada para usuarios profesionales que imprimen con frecuencia, y que necesitan un mayor nivel de prestaciones.

Si tu objetivo es imprimir tus fotografías y dibujos favoritos, o si quieres poder imprimir cosas de la universidad o de tu trabajo, una HP ENVY sería la mejor opción.

En caso de que solo imprimas ocasionalmente alguna cosa la serie HP DeskJet será la mejor elección para ti. Si vas a darle un uso profesional, y a imprimir con frecuencia, vete directamente a por la serie HP OfficeJet Pro.

Como conseguir un reembolso con tu nueva impresora y disfrutar de HP Instant Ink gratis

Compra una impresora de las series que están incluidas en la promoción antes del 31 de diciembre de este año. Son las que hemos visto en el apartado anterior.

Una vez que compres tu impresora tienes que darte de alta en el servicio HP Instant Ink para poder solicitar el reembolso.

Cuando completes el proceso de alta en HP Instant Ink podrás solicitar tu reembolso haciendo clic en “Solicitar reembolso”.

Completa el formulario online con los datos requeridos y envía el comprobante de compra de la impresora y el justificante de suscripción al servicio HP Instant Ink.

Listo, el proceso de reembolso ya estará en marcha una vez que cumplas todos esos pasos, y recibirás tu dinero en un plazo máximo de 45 días.

Si has comprado una impresora HP DeskJet el reembolso será de 10 euros, si has elegido una HP ENVY te llevarás 20 euros de reembolso, y con una HP OfficeJet Pro conseguirás 30 euros de reembolso.

Además de ese reembolso, con la compra de tu nueva impresora podrás conseguir tres meses de suscripción gratuita a HP Instant Ink, un servicio de reposición de tinta automatizado y a domicilio, lo que significa que podrás olvidarte por completo de la tinta.

Conseguir esos tres meses gratis es muy fácil, solo tienes que dar de alta tu nueva impresora en HP Instant Ink en un plazo de siete días tras la compra de la impresora y activar HP+, sin más.

Cuando finalicen esos tres meses gratis podrás decidir si quieres seguir utilizando HP Instant Ink, podrás cambiarte de plan en cualquier momento y también podrás darte de baja, porque no tienes ningún tipo de compromiso.

La mayoría de los usuarios que han probado este servicio están muy contentos. Sus opiniones sobre HP Instant Ink son muy positivas, valoran mucho sus ventajas, destacan el ahorro y la comodidad que ofrece, y lo recomiendan a otras personas.

