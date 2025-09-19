Noticias
Steam dejará de dar soporte a Windows 10 de 32 bits
Valve ha publicado un comunicado oficial anunciando que Steam dejará de dar soporte a Windows 10 en su versión de 32 bits en enero de 2026. Es un movimiento que no debería sorprender a nadie, ya que la cuota de este sistema operativo es anecdótica, ya que apenas llega al 0,01%.
Podemos considerarlo como la crónica de una muerte anunciada hace mucho tiempo. NVIDIA dejó de lanzar controladores para sistemas operativos de 32 bits en 2017, y AMD hizo lo mismo en 2018, así que las tarjetas gráficas de ambas compañías llevan varios años sin recibir un nuevo controlador para sistemas operativos de 32 bits.
El cliente de Steam para Windows 10 de 64 bits seguirá recibiendo soporte, esto no va a cambiar ni siquiera con el fin del soporte de este sistema operativo por parte de Microsoft el 14 de octubre, y podemos estar seguros de que se mantendrá durante varios años.
¿Significa esto que ya no podré usar Windows 10 de 32 bits en Steam?
No exactamente. Valve ha confirmado que el cliente seguirá funcionando, y que podrás seguir disfrutando de tus juegos una vez que finalice el soporte. Sin embargo, también ha advertido que debido a la falta de soporte ya no tendrás acceso a ningún tipo de servicio técnico.
Otro detalle importante que ha destacado Valve es que, con el paso del tiempo y debido a la ausencia de soporte, el cliente de Steam podría empezar a dar problemas, y que inevitablemente llegará l momento en el que deje de funcionar.
¿Qué puedo hacer?
Como usuario, lo único que puedes hacer para evitar que te afecte el fin del soporte es cambiar tu sistema operativo. El cambio más natural en este caso sería instalar Windows 10 de 64 bits, pero con lo cerca que está el fin del soporte de este sistema operativo lo más inteligente sería cambiar directamente a Windows 11.
Si no cumples con los requisitos de dicho sistema operativo puedes acogerte a la ampliación gratuita de soporte de un año de Windows 10 que ofrecerá Microsoft, o también puedes instalar Windows 10 LTSC, que tendrá más años de soporte y funciona sin ningún tipo de problema.
Con este cambio, a partir del 1 de enero de 2026 se acaba por completo el soporte de sistemas operativos de 32 bits en Steam. Como he dicho no será una parada en seco, porque el cliente seguirá funcionando durante un tiempo, pero este anuncio marca el final del camino, y el fin de una era que ya llevaba tiempo en vías de extinción.