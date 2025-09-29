Prácticos
Cómo chequear el TPM en Windows 11 con un solo comando
El requisito obligatorio del TPM en Windows 11 impuesto por Microsoft es una de las causas principales de la falta de compatibilidad de decenas de millones de equipos que ahora no pueden actualizar a la nueva versión. Un problema teniendo en cuenta el final de la vida útil de Windows 10.
Y es que Microsoft ha calificado a este Módulo de Plataforma Segura, presente en computadoras empresariales desde hace años, como un «estándar no negociable» también para el mercado de consumo como herramienta para combatir amenazas de seguridad informática en el presente y en el futuro de Windows.
Microsoft considera que los beneficios de esta solución de seguridad basada en hardware y software son notables, como responsable de almacenar claves de cifrado, contraseñas, certificados y otros datos confidenciales, lo que mejora los estándares de criptografía, la separación de los procesos de criptografía y almacenamiento del procesador principal y una mejor integración con las características de seguridad adicionales de Windows 11, como Credential Guard, Windows Hello, BitLocker y el arranque seguro, Secure Boot.
Cómo chequear el TPM en Windows 11
Ya sabes que el TPM se puede implementar mediante un chip dedicado o de la manera más extendida, como un firmware integrado en la placa base de un PC. Aunque la compra por separado es posible y a precio económico, no es algo que un consumidor practique y lo más habitual es que lo tenga incluido en la propia placa.
Si estás usando un PC con Windows 10, piensas en actualizar a Windows 11 y no estás seguro si cumples con el requisito del TPM, debes saber que hay varias maneras para saberlo. Tan sencillo como lanzar un solo comando:
- Accede a la consola de Windows en modo administrador, mediante el símbolo del sistema, Powershell o Windows Terminal.
- Escribe get.tpm y ejecuta el comando.
Presta atención a los valores TPMPresent y TPMEnabled. Si ambos son «true», no hay de qué preocuparse, ya que tu ordenador tiene habilitado el Módulo de Plataforma Segura (TPM). Si TPMEnabled es «false», debes habilitar TPM en la configuración UEFI de tu placa base.
Cómo chequear el TPM en Windows 11 con un solo comando
MSI MAG 272QP X24 acerca OLED a todos los jugadores
Qué patinete eléctrico comprar en 2025: Zwheel gana puntos con sus 5 años de garantía
OneXPlayer anuncia la OneXFly Apex, la consola portátil más potente
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCI)
Apple prueba su propia app de IA mientras Siri sigue sin llegar
Los 20 comandos más útiles de Windows Terminal
¿Conoces el menú avanzado de Windows?
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
GeForce RTX 6090: posibles especificaciones y rendimiento frente a la GeForce RTX 5090
GEEKOM celebra su 22 aniversario con una oferta rompedora: 250 euros de descuento en el GEEKOM IT15 AI
Cyberpunk 2 Orion: todo lo que sabemos en 10 preguntas y respuestas
Cómo chequear el TPM en Windows 11 con un solo comando
6 Alertas clave antes de instalar una app gratuita
Windows 11 recibe por fin una función muy esperada, recuperada de la era de Windows Vista
La película de Resident Evil será totalmente original, ¿es una buena o una mala noticia?
¡Sorpresa! Una actualización vuelve a romper Windows 11
Gemini empieza a llegar a Google TV
Lo más leído
-
PrácticosHace 4 días
Los 20 comandos más útiles de Windows Terminal
-
GuíasHace 2 días
¿Conoces el menú avanzado de Windows?
-
NoticiasHace 3 días
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
-
A FondoHace 4 días
GeForce RTX 6090: posibles especificaciones y rendimiento frente a la GeForce RTX 5090