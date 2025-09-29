Cómo chequear el TPM en Windows 11 con un solo comando

El requisito obligatorio del TPM en Windows 11 impuesto por Microsoft es una de las causas principales de la falta de compatibilidad de decenas de millones de equipos que ahora no pueden actualizar a la nueva versión. Un problema teniendo en cuenta el final de la vida útil de Windows 10.

Y es que Microsoft ha calificado a este Módulo de Plataforma Segura, presente en computadoras empresariales desde hace años, como un «estándar no negociable» también para el mercado de consumo como herramienta para combatir amenazas de seguridad informática en el presente y en el futuro de Windows.

Microsoft considera que los beneficios de esta solución de seguridad basada en hardware y software son notables, como responsable de almacenar claves de cifrado, contraseñas, certificados y otros datos confidenciales, lo que mejora los estándares de criptografía, la separación de los procesos de criptografía y almacenamiento del procesador principal y una mejor integración con las características de seguridad adicionales de Windows 11, como Credential Guard, Windows Hello, BitLocker y el arranque seguro, Secure Boot.

Cómo chequear el TPM en Windows 11

Ya sabes que el TPM se puede implementar mediante un chip dedicado o de la manera más extendida, como un firmware integrado en la placa base de un PC. Aunque la compra por separado es posible y a precio económico, no es algo que un consumidor practique y lo más habitual es que lo tenga incluido en la propia placa.

Si estás usando un PC con Windows 10, piensas en actualizar a Windows 11 y no estás seguro si cumples con el requisito del TPM, debes saber que hay varias maneras para saberlo. Tan sencillo como lanzar un solo comando:

Accede a la consola de Windows en modo administrador, mediante el símbolo del sistema, Powershell o Windows Terminal.

Escribe get.tpm y ejecuta el comando.

Presta atención a los valores TPMPresent y TPMEnabled. Si ambos son «true», no hay de qué preocuparse, ya que tu ordenador tiene habilitado el Módulo de Plataforma Segura (TPM). Si TPMEnabled es «false», debes habilitar TPM en la configuración UEFI de tu placa base.