Qué patinete eléctrico comprar en 2025: Zwheel gana puntos con sus 5 años de garantía
Comprar un patinete eléctrico supone una inversión importante, y por eso es una decisión que no debemos tomar a la ligera. Hay muchas cosas que debemos tener en cuenta antes de comprar, y sin duda una de las más importantes es la garantía del fabricante.
¿Por qué es tan importante la garantía? Pues es muy sencillo, porque te ayudará a asegurar tu inversión durante más tiempo. Zwheel destaca en este sentido, porque esta marca ofrece cinco años de garantía, es decir, dos años más del estándar por establecido por la ley, que son tres años.
Imagina que inviertes tus ahorros en un patinete eléctrico, y que este falla a los tres años. En este caso la garantía no te cubrirá, porque ya habrá expirado, y tendrás que hacer frente al coste de la reparación, o si el coste de esta es demasiado alto tendrás que prepararte para comprar un patinete nuevo.
Con una garantía de cinco años en el caso anterior sí tendrías cobertura, y podrás estar tranquilo durante más tiempo. Si crees que para conseguir este tipo de garantía tienes que hacer algún gasto o cumplir con algún compromiso te equivocas, porque Zwheel la ofrece de forma gratuita, y solo tendrás que registrarte en su web oficial en un plazo de un mes tras la compra de tu patinete eléctrico.
Si tienes dudas y quieres más información tranquilo, haz clic en este enlace y encontrarás todas las condiciones de la garantía.
Qué otras cosas debes tener en cuenta a la hora de elegir tu patinete eléctrico
Lo primero que debes tener en cuenta es tu presupuesto. Normalmente un patinete eléctrico fiable y con un mínimo de calidad te costará entre 300 y 400 euros, dependiendo de las ofertas que tenga cada fabricante en el momento en el que estés buscando.
En el caso de Zwheel, el ZFox Plus es una de las opciones más económicas de su catálogo, y en el momento de escribir este artículo estaba disponible por 399,99 euros. Dependiendo de tu presupuesto podrás acceder a modelos con diferentes niveles de prestaciones a precios muy equilibrados.
La autonomía es otra de las cosas más importantes que debes valorar antes de elegir. Por ejemplo, si vas a utilizar el patinete eléctrico en recorridos muy cortos y no necesitas una gran autonomía un modelo como el ZFox Plus con sus 35 km de autonomía te servirá sin problemas.
Por contra, si vas a hacer recorridos más largos y necesitas una mayor autonomía el Zwheel ZFox Max será mejor opción, ya que ofrece hasta 50 km de autonomía. También existen modelos que ofrecen una alta potencia y una buena autonomía, como el Zwheel ZLion Pro, que tiene una potencia máxima de 1.200 vatios y una autonomía de hasta 45 km.
Si te interesa el Zwheel ZLion Pro aprovecha, porque ahora mismo está disponible en oferta en dos colores diferentes, así que además de comprarlo a buen precio podrás elegir el color que más te guste.
Llegados a este punto debes preguntarte también dónde vas a utilizar tu patinete. ¿Te vas a mover con él por vías urbanas en buen estado? Pues los modelos que hemos citado son perfectos, pero si te va la aventura y tienes pensado disfrutar del campo y de caminos más complicados entonces deberías irte a por los Zwheel ZRino Duo Max y Zwheel ZCougar Plus, que están preparados para cualquier tipo de terreno, y ofrecen una autonomía de hasta 70 km.
La potencia del motor es el cuarto factor clave a la hora de elegir un patinete eléctrico. Si vas a moverte por zona urbana no necesitas una gran potencia, con un motor de entre 400 y 600 vatios tendrás suficiente. Sin embargo, para moverte por terrenos irregulares más complicados y con desniveles muy marcados lo ideal es que tu nuevo patinete eléctrico tenga una potencia de al menos 800 vatios.
Si quieres más potencia no hay ningún problema, puedes optar por una configuración de doble motor, lo que te permitirá alcanzar los 2.000 vatios (1.000 vatios de potencia por cada motor).
¿Cómo sería entonces un buen patinete eléctrico para ciudad? ¿Y para campo?
Para que puedas entender mejor todo lo que te acabamos de contar te vamos a dar dos ejemplos concretos de patinetes eléctricos que, en general, son una buena opción para uso diario, y que cumplen con ese ideal de contar con cinco años de garantía.
Si vas a moverte por ciudad y realizas de forma combinada recorridos cortos y largos el ZLion Pro es una buena opción, ya que tiene una autonomía de hasta 45 km y una potencia nominal de 600 vatios (potencia máxima de 1.200 vatios). Si vas a moverte en terrenos irregulares el ZCougar Duo es una opción muy interesante, ya que tiene una autonomía de 70 km y dos motores de 500 vatios con una potencia nominal de 1.000 vatios, y 2.000 vatios de potencia máxima.
