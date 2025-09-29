Nueva semana y nueva consola portátil. Hablamos de la OneXFly Apex de OneXPlayer, uno de los fabricantes que lleva años en la vanguardia de estas máquinas, mucho antes que los grandes del PC (ASUS, MSI o Lenovo) apostaran por la resurrección del sector. Si antes había muy pocas, hoy hay oferta para dar y tomar.

Como su nombre indica, es un dispositivo de gama alta que no escatima en nivel de hardware. Aunque no se ha revelado la ficha técnica completa, el adelanto en redes sociales es suficiente para darnos una idea clara de lo que está por venir.

La OneXFly Apex está equipada con un procesador Ryzen AI Max+ 395 de la serie Strix Halo, la APU más reciente y potente de AMD con 16 núcleos a una velocidad de reloj de hasta 5,1 GHz, y una gráfica integrada iGPU Radeon 8060S con 40 unidades de ejecución gráfica.

OneXPlayer lo combinará con hasta 128 Gbytes de memoria RAM (sí, en una máquina de mano para juegos) y una capacidad de almacenamiento superior al Tbyte que se gestionará mediante una ranura M.2 en el interior y otra mini-SSD externa y extraíble en el exterior para los que necesitan mayor capacidad.

La pantalla tiene una diagonal de 8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, con orientación horizontal nativa. Es el tamaño más usado en las nuevas generaciones de consolas portátiles. Los controles incluyen una disposición asimétrica de joysticks, similar a la de los dispositivos ROG Ally, junto con gatillos ajustables multietapa y altavoces estéreo optimizados por Harman para el apartado del audio.

Quizás lo más interesante, sin embargo, es la potencia disponible. OneXPlayer indica un TDP de 120 vatios, que aprovecharía al máximo el potencial del procesador Max+ 395. Para mantener el chip bajo control, el dispositivo cuenta con «refrigeración líquida silenciosa», lo que podría indicar una cámara de vapor. En comparación, el GP5 Win 5 del mismo proveedor, que también se entregará con la misma APU Strix Halo, solo tiene un ventilador para gestionar la temperatura, pero este dispositivo portátil alcanza un máximo de tan solo 75 W.

En cuanto a peso y grosor, el dispositivo se ve bastante esbelto en la presentación, lo cual es una gran ventaja, si bien tendremos que esperar a conocer la capacidad de la batería.

Es difícil imaginar que esta OneXFly Apex tenga un precio asequible… Teniendo en cuenta el precio de la GPD Win 5 y sus tremendas características como esa CPU de 16 núcleos y sus 128 Gbytes de RAM, se habla de precios entre 1500 y 2000 dólares. No se conoce fecha de lanzamiento para este lujo asiático que podrá con cualquier tipo de juego.