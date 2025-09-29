MSI MAG 272QP X24 acerca OLED a todos los jugadores

El MSI MAG 272QP X24 es un nuevo monitor enfocado a juegos y destinado a jugadores que quieren la calidad de los paneles OLED, pero que no pueden pagar cifras de tres dígitos en la compra de su pantalla. Y es que la inversión en monitores OLED para juegos viene siendo bastante costosa.

El MSI MAG 272QP X24 se sale de la norma con un precio muy ajustado que se combina con especificaciones muy decentes. El modelo es una variante del modelo X50 con algunas características reducidas para abaratar costes.

La clave reside en su panel QD-OLED que es el verdadero responsable de ofrecer calidad de imagen a los monitores para juegos. Tiene un tamaño de 27 pulgadas con resolución nativa de 2560 x 1440 píxeles y una tasa de refresco de 240 Hz, que sin ser los 500 Hz del X50 es sobrado para lograr una buena experiencia en juegos y se une a los 0,03 milisegundos de tiempo de respuesta.

El panel ofrece una profundidad de color real de 10 bits y soporte para una amplia gama cromática, que incluye espacios de color como el 98% del Adobe RGB, 99% del DCI-P3 y 138% en sRGB. Su relación de contraste dinámico es de 1,5 M:1 y promete ‘negros’ excepcionales. Otra de las rebajas de prestaciones llega en el brillo máximo, 400 nits en modo de alto rango dinámico HDR y 200 nits en SDR.

En cuanto a conectividad, el monitor incluye un Display Port 1.4a, dos HDMI 2.1 y un hub USB con modo DP y posibilidad de carga de dispositivos móviles de hasta 15 vatios. Completando este apartado, decir que también dispone de salida de audio para conectar auriculares.

Incluye soporte VESA (100 x 100) para montaje en brazos o paredes y una base ergonómica con ajustes de altura, inclinación y rotación. El MSI MAG 272QP X24 se acaba de lanzar en China por un precio de 2299 yuanes, menos de 300 dólares al cambio. No creemos que en el lanzamiento para el mercado internacional se mantengan estos precios, pero en todo caso será enormemente competitivo, acercando los monitores OLED al grueso de jugadores.