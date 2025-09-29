Noticias
MSI MAG 272QP X24 acerca OLED a todos los jugadores
El MSI MAG 272QP X24 es un nuevo monitor enfocado a juegos y destinado a jugadores que quieren la calidad de los paneles OLED, pero que no pueden pagar cifras de tres dígitos en la compra de su pantalla. Y es que la inversión en monitores OLED para juegos viene siendo bastante costosa.
El MSI MAG 272QP X24 se sale de la norma con un precio muy ajustado que se combina con especificaciones muy decentes. El modelo es una variante del modelo X50 con algunas características reducidas para abaratar costes.
La clave reside en su panel QD-OLED que es el verdadero responsable de ofrecer calidad de imagen a los monitores para juegos. Tiene un tamaño de 27 pulgadas con resolución nativa de 2560 x 1440 píxeles y una tasa de refresco de 240 Hz, que sin ser los 500 Hz del X50 es sobrado para lograr una buena experiencia en juegos y se une a los 0,03 milisegundos de tiempo de respuesta.
El panel ofrece una profundidad de color real de 10 bits y soporte para una amplia gama cromática, que incluye espacios de color como el 98% del Adobe RGB, 99% del DCI-P3 y 138% en sRGB. Su relación de contraste dinámico es de 1,5 M:1 y promete ‘negros’ excepcionales. Otra de las rebajas de prestaciones llega en el brillo máximo, 400 nits en modo de alto rango dinámico HDR y 200 nits en SDR.
En cuanto a conectividad, el monitor incluye un Display Port 1.4a, dos HDMI 2.1 y un hub USB con modo DP y posibilidad de carga de dispositivos móviles de hasta 15 vatios. Completando este apartado, decir que también dispone de salida de audio para conectar auriculares.
Incluye soporte VESA (100 x 100) para montaje en brazos o paredes y una base ergonómica con ajustes de altura, inclinación y rotación. El MSI MAG 272QP X24 se acaba de lanzar en China por un precio de 2299 yuanes, menos de 300 dólares al cambio. No creemos que en el lanzamiento para el mercado internacional se mantengan estos precios, pero en todo caso será enormemente competitivo, acercando los monitores OLED al grueso de jugadores.
MSI MAG 272QP X24 acerca OLED a todos los jugadores
Qué patinete eléctrico comprar en 2025: Zwheel gana puntos con sus 5 años de garantía
OneXPlayer anuncia la OneXFly Apex, la consola portátil más potente
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCI)
Apple prueba su propia app de IA mientras Siri sigue sin llegar
Android 16 beta 3.1 deja fuera de juego funciones clave en móviles Pixel
Los 20 comandos más útiles de Windows Terminal
¿Conoces el menú avanzado de Windows?
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
GeForce RTX 6090: posibles especificaciones y rendimiento frente a la GeForce RTX 5090
GEEKOM celebra su 22 aniversario con una oferta rompedora: 250 euros de descuento en el GEEKOM IT15 AI
Cyberpunk 2 Orion: todo lo que sabemos en 10 preguntas y respuestas
MSI MAG 272QP X24 acerca OLED a todos los jugadores
Xbox Series X-S se hunden, pero Microsoft sube el precio de sus consolas
6 Alertas clave antes de instalar una app gratuita
Windows 11 recibe por fin una función muy esperada, recuperada de la era de Windows Vista
La película de Resident Evil será totalmente original, ¿es una buena o una mala noticia?
¡Sorpresa! Una actualización vuelve a romper Windows 11
Lo más leído
-
PrácticosHace 4 días
Los 20 comandos más útiles de Windows Terminal
-
GuíasHace 2 días
¿Conoces el menú avanzado de Windows?
-
NoticiasHace 3 días
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
-
A FondoHace 4 días
GeForce RTX 6090: posibles especificaciones y rendimiento frente a la GeForce RTX 5090