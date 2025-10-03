LG UltraFine evo, un 6K con Thunderbolt 5 para creativos

LG 32U990A es un nuevo monitor profesional que la firma surcoreana promociona como el primero de la industria con resolución 6K y conectividad Thunderbolt 5. Está diseñado específicamente para editores de vídeo profesionales, diseñadores gráficos y otros creadores que trabajan con flujos de trabajo exigentes y con un uso intensivo de datos.

El LG 32U990A (UltraFine evo 6K) monta un panel de 32 pulgadas de diagonal con la resolución nativa reseñada de 6144 x 3456 píxeles. Se entrega calibrado de fábrica para una expresión de color consistente y cubre el 98% del espacio de color DCI-P3 y el 99,5% de Adobe RGB, lo que garantiza una reproducción fiel de la imagen para la edición de vídeo e imágenes, así como para la producción de impresión.

Con certificación VESA DisplayHDR 600, mantiene el brillo constante y los colores reales necesarios para gráficos y trabajos de vídeo detallados. Además, incluirá el Modo Estudio con tres opciones de preajustes de color para computadoras Mac de Apple. Diseñado pensando exclusivamente en los usuarios profesionales, la resolución 6K del 32U990A ofrece 2,56 veces más píxeles que un monitor con resolución UHD 4K (3840 x 2160). Al configurar dos monitores UltraFine evo 6K en una configuración dual, los usuarios pueden lograr un espacio de trabajo enorme con casi cinco veces el espacio de pantalla que un solo monitor UHD 4K. Una ventaja particular para los sistemas basados ??en Thunderbolt es que esta configuración multimonitor se facilita mediante la conexión en cadena, lo que mejora aún más la eficiencia multitarea y optimiza los flujos de trabajo digitales.

