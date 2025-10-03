Corsair VANGUARD 96, unos teclados espectaculares

Los Corsair VANGUARD 96 son los nuevos teclados que la firma especializada en periféricos de alto rendimiento ha lanzado para jugadores, creadores de contenido y entusiastas que busquen un teclado de gama alta innovador en características y espectacular en diseño.

Los que tenemos que ‘aporrear’ teclas muchas horas diarias sabemos de la importancia de un buen teclado. Afortunadamente hay oferta para cualquier usuario, caso de uso y presupuesto, porque hay grandes diferencias en precio y características. Lo nuevo de Corsair va directamente a la gama alta.

Corsair VANGUARD 96, innovadores

Corsair oferta la serie en dos versiones, estándar y Pro. Ambos son teclados mecánicos que continúan el legado de innovación iniciado por la pionera serie K70 de Corsair. El modelo superior aporta características adicionales como el efecto Hall.

La serie incorpora como características principales el periférico Elgato Virtual Stream Deck, una pantalla LCD, cuatro capas de insonorización, tecnología FlashTap SOCD, hipersondeo de 8000 Hz, seis teclas G programables compatibles con Stream Deck, un dial giratorio, compatibilidad con intercambio en caliente de teclas y personalización a través de Corsair Web Hub.

Diseñado por profesionales, su núcleo central son los switches magnéticos de efecto Hall MGX Hyperdrive de Corsair, que ofrecen máxima capacidad de respuesta, fiabilidad y velocidad. El VANGUARD PRO 96 también cuenta con un rapidísimo hyper-polling de 8000 Hz, la tecnología Corsair Rapid Trigger, interruptores con punto de actuación ajustable y capacidad para dos puntos de actuación.

En cuanto a diseño, los Corsair VANGUARD 96 optimizan el espacio para ofrecer a los usuarios la funcionalidad de teclado numérico en un tamaño estándar. La marca lo enfoca para juegos intensos y productividad, con interruptores Corsair MLX o MGX de accionamiento suave y prelubricados. El diseño del 96% tiene casi el mismo tamaño que un teclado estándar sin teclado numérico, pero como decíamos lo conserva, además de las flechas de dirección y las teclas F, y aún tiene espacio para la pantalla LCD y el dial giratorio.

Los teclados son compatibles con el Corsair Web Hub, permitiendo a los usuarios configurar efectos de iluminación RGB, reasignar teclas, grabar macros y mucho más, todo a través de Internet. Los Corsair VANGUARD 96 ya están disponibles en la tienda web de Corsair y en su red mundial de minoristas y distribuidores autorizados. En España parte de un precio de 179 euros.