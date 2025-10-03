Noticias
Corsair VANGUARD 96, unos teclados espectaculares
Los Corsair VANGUARD 96 son los nuevos teclados que la firma especializada en periféricos de alto rendimiento ha lanzado para jugadores, creadores de contenido y entusiastas que busquen un teclado de gama alta innovador en características y espectacular en diseño.
Los que tenemos que ‘aporrear’ teclas muchas horas diarias sabemos de la importancia de un buen teclado. Afortunadamente hay oferta para cualquier usuario, caso de uso y presupuesto, porque hay grandes diferencias en precio y características. Lo nuevo de Corsair va directamente a la gama alta.
Corsair VANGUARD 96, innovadores
Corsair oferta la serie en dos versiones, estándar y Pro. Ambos son teclados mecánicos que continúan el legado de innovación iniciado por la pionera serie K70 de Corsair. El modelo superior aporta características adicionales como el efecto Hall.
La serie incorpora como características principales el periférico Elgato Virtual Stream Deck, una pantalla LCD, cuatro capas de insonorización, tecnología FlashTap SOCD, hipersondeo de 8000 Hz, seis teclas G programables compatibles con Stream Deck, un dial giratorio, compatibilidad con intercambio en caliente de teclas y personalización a través de Corsair Web Hub.
Diseñado por profesionales, su núcleo central son los switches magnéticos de efecto Hall MGX Hyperdrive de Corsair, que ofrecen máxima capacidad de respuesta, fiabilidad y velocidad. El VANGUARD PRO 96 también cuenta con un rapidísimo hyper-polling de 8000 Hz, la tecnología Corsair Rapid Trigger, interruptores con punto de actuación ajustable y capacidad para dos puntos de actuación.
En cuanto a diseño, los Corsair VANGUARD 96 optimizan el espacio para ofrecer a los usuarios la funcionalidad de teclado numérico en un tamaño estándar. La marca lo enfoca para juegos intensos y productividad, con interruptores Corsair MLX o MGX de accionamiento suave y prelubricados. El diseño del 96% tiene casi el mismo tamaño que un teclado estándar sin teclado numérico, pero como decíamos lo conserva, además de las flechas de dirección y las teclas F, y aún tiene espacio para la pantalla LCD y el dial giratorio.
Los teclados son compatibles con el Corsair Web Hub, permitiendo a los usuarios configurar efectos de iluminación RGB, reasignar teclas, grabar macros y mucho más, todo a través de Internet. Los Corsair VANGUARD 96 ya están disponibles en la tienda web de Corsair y en su red mundial de minoristas y distribuidores autorizados. En España parte de un precio de 179 euros.
Corsair VANGUARD 96, unos teclados espectaculares
Apple frena el Vision Pro 2 y acelera el desarrollo de unas gafas inteligentes
Compra directa, soporte y envíos gratis con FRITZ!
Photoshop y Premiere Elements 2026: salto mayor a la IA
Windows 11 no despega ni por el final de Windows 10
FCC adelanta los próximos dispositivos de Apple: MacBook Pro M5, Air, iPad Pro y Vision Pro
¿Cuál es la vida útil de una SSD?
Cinco administradores de contraseñas gratuitos y de código abierto
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
¿Conoces el menú avanzado de Windows?
Cómo habilitar las claves de acceso en Amazon y mejorar la seguridad
GEEKOM celebra su 22 aniversario con una oferta rompedora: 250 euros de descuento en el GEEKOM IT15 AI
Corsair VANGUARD 96, unos teclados espectaculares
El Modo IA del buscador de Google ya habla español
Nueva entrega de ofertas Red Friday con los mejores descuentos
ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X ya disponibles para precompra
La vuelta al cole es más fácil con HP: consigue tu nueva impresora con HP Instant Ink gratis
Uno de los mayores minoristas deja de vender consolas Xbox
Lo más leído
-
PrácticosHace 4 días
¿Cuál es la vida útil de una SSD?
-
PrácticosHace 3 días
Cinco administradores de contraseñas gratuitos y de código abierto
-
NoticiasHace 7 días
Microsoft amplía las actualizaciones de seguridad extendidas para Windows 10, gratis y sin compromisos
-
GuíasHace 6 días
¿Conoces el menú avanzado de Windows?