Galaxy S26 Ultra: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento

El Galaxy S26 Ultra es el próximo smartphone tope de gama que prepara Samsung, y gracias a nuevas filtraciones tenemos más información sobre su posible diseño final, sus especificaciones de hardware y también sobre su posible fecha de lanzamiento.

Es importante tener en cuenta que todavía no hay nada confirmado oficialmente, y que Samsung no va a dar información oficial hasta que se produzca el lanzamiento del Galaxy S26 Ultra. No obstante, las filtraciones que se han ido produciendo son muy creíbles, y es muy probable que se acaben cumpliendo.

Ya vivimos una situación parecida con el lanzamiento de los Galaxy S25. Casi todas las filtraciones que habíamos visto anteriormente se cumplieron. Con todo, no podemos dar una validez absoluta a la información que vamos a ver, y debemos tratarla como rumores no confirmados.

Posible diseño del Galaxy S26 Ultra

Se han filtrado maquetas del Galaxy S26 Ultra que muestran cómo será el diseño final de este terminal, y tenemos un cambio importante que ya se había rumoreado anteriormente, el uso de una isleta en la zona de las cámaras traseras.

Dicha isleta no es un rectángulo, sino que tiene una forma alargada y ovalada. En ella se integran tres cámaras traseras, y a su derecha estarían colocados una cámara adicional trabajando como teleobjetivo y el sensor láser de enfoque automático.

¿Por qué utilizaría Samsung una isleta de este tipo en el Galaxy S26 Ultra? Porque necesita más espacio interno para poder integrar todos los componentes de las nuevas cámaras que tendrá este terminal, algo que sería fundamental para mejora la calidad y las prestaciones de dichas cámaras.

Ya hemos visto que Apple ha tenido que hacer algo parecido con los iPhone 17 Pro y Pro Max, dos modelos que tienen una isleta rectangular de gran tamaño en la parte trasera, justo donde se encuentran integradas las cámaras, y su objetivo es el mismo.

El resto de los elementos de diseño del Galaxy S26 Ultra no han cambiado frente al Galaxy S25 Ultra, lo que significa que el primero mantendrá el marco plano, las esquinas redondeadas y el acabado todo pantalla plano con una isleta circular flotante donde se integrará la cámara delantera.

Calidad de construcción

No esperamos cambios en el Galaxy S26 Ultra frente a la generación actual, lo que significa que:

El chasis será metálico, y el marco estará fabricado en titanio.

Tendremos cristal en la parte frontal y en la cara trasera.

Podemos dar por seguro que este nuevo terminal contará con la certificación IP68, lo que significa que será resistente al polvo y al agua. Esta certificación es un clásico dentro de la línea Samsung Galaxy S, y un importante sinónimo de calidad y de resistencia.

Especificaciones del Galaxy S26 Ultra

Pantalla de 6,9 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED M14 COE con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy.

12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en la versión base.

16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento en la versión tope de gama.

Cámara principal de 200 MP f/1.4, gran angular de 50 MP, cámara periscopio de 50 MP con zoom 5x f/2.9 y teleobjetivo de 12 MP con zoom 3x.

Cámara frontal de 12 MP.

Batería de 5.000 mAh con recarga rápida de 60 vatios.

Grosor de solo 7,9 mm.

Aunque se mantiene el tamaño de pantalla y la resolución, veremos importantes novedades en esta generación, gracias a la implementación de las tecnologías M14 y COE, que mejorarán los niveles de brillo y permitirán reducir el grosor.

El nuevo SoC Snapdragon 8 Elite Gen5 es otra de las novedades clave a nivel de hardware que traerá el Galaxy S26 Ultra, ya que mejorará el rendimiento a nivel CPU, GPU y NPU frente a la generación anterior. En definitiva, es el componente que hará que este smartphone sea más potente que la generación anterior.

Este chip tiene una CPU con 8 núcleos Oryon divididos en dos bloques, un bloque de dos núcleos a 4,6 GHz y otro de seis núcleos a 3,62 GHz. Su GPU es una Adreno de última generación, cuenta con una NPU Hexagon y viene con un módem Qualcomm X85 5G. También es compatible con Wi-Fi 7, y soporta pantallas QHD+ con hasta 240 Hz de tasa de refresco.

Al tratarse de la versión «for Galaxy», es probable que este SoC venga con un poco de overclock en la CPU y en la GPU, lo que significa que ofrecerá un poco más de rendimiento que la versión estándar que estará disponible para otros smartphones de gama alta.

No se esperan cambios en las configuraciones de RAM y de almacenamiento frente al Galaxy S25 Ultra, pero la RAM será hasta un 25% más rápida en el Galaxy S26 Ultra.

El Galaxy S26 Ultra sería más delgado que el Galaxy S25 Ultra (8,2 mm), pero el resto de sus medidas serían similares. Las especificaciones de las cámaras se mantienen parecidas a las del modelo actual, pero vemos mejoras en la apertura, lo que significa que Samsung podría utilizar sensores diferentes para mejorar la calidad de las mismas sin aumentar los megapíxeles.

La batería se mantendría en una capacidad de 5.000 mAh, pero la recarga rápida subiría de un modo de 45 vatios de máximo por cable a un modo de 60 vatios, lo que reduciría los tiempos de espera entre carga y carga.

Precio del Galaxy S26 Ultra

Se rumorea que Samsung va a mantener los precios que vimos en el Galaxy S25 Ultra. Tiene sentido, porque es un terminal que ya de por sí es bastante caro, y porque esto le permitiría ser más competitivo frente al iPhone 17 Pro Max de Apple, que será su rival directo.

Galaxy S26 Ultra de 256 GB: 1.299,99 dólares. En España 1.459 euros.

Galaxy S26 Ultra de 512 GB: 1.419,99 dólares. En España 1.579 euros.

Galaxy S26 Ultra de 1 TB y 16 GB de RAM: 1.659,99 dólares. En España 1.819 euros.

Posible fecha de lanzamiento

Samsung siempre lanza sus nuevos Galaxy S a principios de año, así que tenemos claro que el Galaxy S26 Ultra va a llegar entre enero y febrero del año que viene.

La presentación se produce siempre entre una y dos semanas antes del lanzamiento, lo que significa que si Samsung hace la presentación a mediados de enero de 2026 el lanzamiento se produciría a finales de ese mismo mes.

El Galaxy S25 Ultra se presentó el 22 de enero de este año, lo que me hace pensar que el Galaxy S26 Ultra será presentado entre finales de enero y principios de febrero de 2026.