Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCII)

Cerramos domingo con el recopilatorio de los mejores contenidos que hemos publicado en MC a lo largo de la semana y que puedes revisar de un vistazo en esta selección con lo más relevante:

Cómo estimar la vida útil de una SSD. No es fácil saber con exactitud cuánto te durará una SSD, pero hay métodos fiables para hacer una estimación útil. En este artículo te explican los factores clave —ciclos de escritura, tipo de memoria, desgaste— y cómo utilizarlos para anticiparte a posibles fallos sin quedarte a ciegas.

Cinco administradores de contraseñas gratuitos y de código abierto. Si te preocupa la seguridad de tus claves y no quieres depender de software cerrado, esta selección te será muy útil: analizamos cinco gestores gratuitos y de código abierto que combinan usabilidad y fiabilidad. Una guía práctica para proteger tus cuentas sin romper tu bolsillo.

F‑Droid y Google: adiós a las tiendas de apps alternativas. Google podría cerrar caminos para que tiendas como F‑Droid operen de forma independiente en Android, lo que pondría fin a una opción clave de libertad y alternativas en apps. En esta pieza analizamos qué implicaría esto para desarrolladores, usuarios y el ecosistema open source en general.

Nueva línea de hardware de Amazon. Amazon ha renovado su cartera de dispositivos: nuevos modelos de Echo, Kindle, Fire TV y actualizaciones en Blink y Ring. Si quieres ver qué trae esta oleada de lanzamientos y qué podría merecer la pena para tu hogar conectado, este resumen es un buen punto de partida.

Microsoft despliega la versión final de Windows 11 25H2 y así puedes instalarla. Microsoft ha lanzado oficialmente la actualización 25H2 de Windows 11 y en este artículo te guiamos paso a paso para que puedas instalarla tú mismo. Si quieres, bajo tu responsabilidad, probar lo último que se suma a Windows, ya es el momento.

Las mejores ofertas de PcComponentes en sus Días Naranjas de otoño. PcComponentes ha lanzado sus “Días Naranjas” con descuentos destacados en tecnología y periféricos, y en MuyComputer hemos seleccionado las más atractivas para ti. Si estás buscando renovar tu equipo o aprovechar ofertas estacionales, nuestra guía te ayuda a distinguir lo realmente bueno.

Diez herramientas de hacking para Windows con las que asegurar redes y PCs. En este artículo recogemos herramientas de hacking ético que te permiten revisar la seguridad de redes y equipos desde Windows, identificar fallos antes de que lo hagan otros y reforzar tus defensas. Si te interesa adentrarte en el lado práctico de la ciberseguridad, esta selección es el punto de partida que necesitabas.

Xbox más allá de la consola: presente, dilemas y futuros posibles. Xbox hoy es mucho más que una máquina para jugar: es plataforma, servicio y ecosistema. En este artículo exploramos los retos a los que se enfrenta Microsoft, los escenarios que podría perseguir y hacia dónde podría evolucionar Xbox en los próximos años.

